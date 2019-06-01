الأهلي يعلق قرار الانسحاب انتظارًا لرد الجبلاية

تحرير:أحمد سعيد- أحمد شحاتة ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م

مجلس الأهلي

ناقش مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الذي عقده مساء اليوم السبت، العديد من الموضوعات، جاء في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك فى ضوء قرارات المجلس السابقة والتي اتخذها فى اجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الموافق 25 /5 /2019 وتم إخطار اتحاد الكرة بها رسميًا في اليوم التالي، وقام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه ورأى الانتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.

وقرر مجلس الأهلي: – اعتماد تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وعضوية الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو وذلك بناءً على قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض على الإشراف على قطاع الكرة. – تفويض إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الادارة لتمثيل النادي في الجمعية