رياضة

الأهلي يعلق قرار الانسحاب انتظارًا لرد الجبلاية

تحرير:أحمد سعيد- أحمد شحاتة ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
ناقش مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الذي عقده مساء اليوم السبت، العديد من الموضوعات، جاء في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك فى ضوء قرارات المجلس السابقة والتي اتخذها فى اجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الموافق 25 /5 /2019 وتم إخطار اتحاد الكرة بها رسميًا في اليوم التالي، وقام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه ورأى الانتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.
وقرر مجلس الأهلي: – اعتماد تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وعضوية الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو وذلك بناءً على قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض على الإشراف على قطاع الكرة. – تفويض إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الادارة لتمثيل النادي في الجمعية
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ليفربول‎ (2)

تشكيل ليفربول وتوتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، اليوم السبت، صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 - 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام الذي يقوده الأرجنتيني بوكوتينيو، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، إذ أعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز تشكيل فريقه لخوض نهائي دوري الأبطال فيما كشف الأرجنتيني هو الأخر عن تشكيل فريقه أمام الريدز.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

بعد فضيحة رادس.. الاتحاد المغربي يلجأ للفيفا

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، 4 قرارات خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم السبت، بمقر الاتحاد لتدارس أحداث موقعة إياب نهائي بطولة دوري الأبطال، والتي جمعت بين الوداد المغربي ونظيره الترجي التونسي، وجاءت كالآتي وفقًا لقناة الرياضية المغربية على تويتر: مساندة لا مشروطة من الجامعة للوداد الرياضي في هذه النازلة، مراسلة الفيفا في النازلة معززة بكل الاعتراضات والوثائق، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، التحضير لاجتماع الكاف المقرر يوم 4 يونيو.
ميسى

ميسي يفتح النار على ريال مدريد والسبب رونالدو

أشاد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، بالدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مشدّدا على تأثر الدوري الإسباني، ونادي ريال مدريد بمغادرة "الدون" في الصيف الماضي نحو السيدة العجوز، حيث علق "البرغوث" في تصريحات عبر قناة "فوكس سبورت": "ريال مدريد كان أكثر أهمية وأقوى مع رونالدو، لقد قلت ذلك قبل بداية الموسم، قلت إن ريال مدريد سوف يفتقد رونالدو، لأن أي فريق سيشعر بفقدان لاعب مثله يُسجل 50 هدفا في الموسم، غضبوا مني، لكن ذلك هو الواقع"، واعترف ميسي بافتقاده كريستيانو رونالدو.
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سيد-عبدالحفيظ

أول تعليق من الأهلي على مقترح الجبلاية بشأن الدوري

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف النادي من خوض مباريات مسابقة الدوري الممتاز، بدون اللاعبين الدوليين بناء على الاقتراح الذي خرج من اتحاد كرة القدم لاستكمال المسابقة المحلية قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز.
محمد الطويلة

رئيس النجوم: استكمال الدوري مستحيل وإلغاؤه أفضل قرار

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إف سي، أن استكمال الدوري أصبح مستحيًلا بعد تهديدات ناديي الأهلي والزمالك، وفرض كل فريق شروطه من أجل استكمال المسابقة، بعد الأزمة التي ظهرت مؤخرًا بين اتحاد الكرة وبعض الأندية، بسبب إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة، موضحًا أن إدارة الناديين قررت الاستعانة بالجماهير، وأصبح كل طرف متمسكا بموقفه، ولا بديل أمام مسئولي الجبلاية سوى فرض كلمته، وعدم التراجع عن قرارته أمام الأندية حتى لا يفقد هيبته.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

تكافؤ الفرص ليس السبب.. لماذا انتفض الأهلي فجأة؟

فجأة استيقظت إدارة الكرة بالنادي الأهلي من سباتها العميق، وقررت أن تنتفض عقب تعثر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتعادله مع نظيره الإسماعيلي بهدف لكليهما، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء على استاد برج العرب، ما ساهم في خسارة الأهلي نقطتين ثمينتين في المنافسة على الفوز بلقب الدوري، وعقد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء والمشرف على الكرة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اجتماعًا أمس الخميس بهدف التشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا.
احمد-شوبير-اعلامى

هاني أبو ريدة يكلف شوبير بحل أزمة الدوري

قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها في الواحدة ظهر غد الجمعة.
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