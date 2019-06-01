العاصمة الإدارية تفطر على أطول مائدة في العالم

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م

أطول مائدة إفطار في العاصمة الإدارية

بدأ عمال العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، الإفطار على أطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول 3 آلاف متر في موقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم 7 آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.

وقال الحسيني إنه سيتم ضمن الفعاليات، تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومشروعات العاصمة الإدارية بغرض تعريف المواطن المصري والعالمي بأحد أضخم المشروعات العمرانية في العالم، كما سيتم على هامش الحدث تنظيم فعاليات لسهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية، تضم فقرات فنية لفنانين متميزين، بالإضافة