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«مصر بتفطر» على أطول مائدة بالعالم بالعاصمة الإدارية

تحرير:باهر القاضى ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م
أطول مائدة إفطار في العاصمة الإدارية
أطول مائدة إفطار في العاصمة الإدارية
توافد، مساء اليوم السبت، آلاف المواطنين من شتى الأماكن في مصر، إلى حفل إفطار «مصر بتفطر»، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أطول مائدة بالعالم، والتى تمتد بطول 3 آلاف متر وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مواطن، وحرصت شركة العاصمة الإدارية، على تجهيز الحفل بكافة الاستعدادات، فانتشرت أطقم الشيفات فى شتى أرجتاء المائدة على طول ما يقرب من 3 آلاف متر، لإفطار جموع الحضور والمشاركين فى توقيت واحد، بحلول آذان المغرب، في مشهد امتلئت أجواه بمزيد من الفرحة والسرور.
وفي الوقت ذات، سجل المعنيين بموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، الإفطار كأطول مائدة إفطار على مستوى العالم، بينما حرص البعض من المواطنين من الحضور على التقاط الصور السيلفي بينهما، في أجواء مليئة بالفرحة والسعادة. اقرأ أيضا| العاصمة الإدارية تستعد لأطول مائدة إفطار في العالم ومن المقرر أن يشمل تنظيم هذا
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شيخ الأزهر: ضرب الزوجة أمر شائع في المجتمعات

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، إن الزوجة غير الناشز لا يجوز ضربها مهما وصل حد الخلاف، كما لا يجوز أن يبدأ العلاج بالضرب الرمزي، بل يبدأ بالموعظة، ثم الهجر في المضجع ثم يأتي بعد ذلك الضرب الرمزي، مضيفا إن المرأة غير الناشز يحرم ضربها، مؤكدا أن الضرب الرمزي للزوجة الذي ورد في الآية الكريمة "واللاتي تخفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، لم يأتِ هنا لا على سبيل الفرض أو الوجوب ولا السنة أو الندب، بل هو أمر يباح اللجوء إليه فقط إذا تأكد أو غلب الظن أنه سينقذ الأسرة من التفكك، وهو مباح.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة لشيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحضر المقابلة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وقيادات الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى الوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس.
تجهيز لأكبر مائدة إفطار في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة تصوير سامح ابو حسن (5)

العاصمة الإدارية تستعد لأطول مائدة إفطار في العالم

بدأت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، الاستعدادت الخاصة بأطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول 3 آلاف متر في موقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم 7 آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.
الدكتورة-مايا-مرسي-رئيس-المجلس-القومي-للمرأة

قومي المرأة يدعو طالبة التبول اللإرادي لمائدة إفطار

دعا المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، "ماجدة" طالبة بالفرقة الثالثة بقسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب جامعة المنصورة، لحضور مائدة إفطار المجلس، غدًا الأحد، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لها، بعد تبولها وتغوطها لاإراديًا داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، إذ منعها "شادي.ب"، رئيس اللجنة الامتحان، من دخول الحمام، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا، وتدخلت الجامعة.
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تجهيز لأكبر مائدة إفطار في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة تصوير سامح ابو حسن (5)

العاصمة الإدارية تستعد لأطول مائدة إفطار في العالم

بدأت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، الاستعدادت الخاصة بأطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول 3 آلاف متر في موقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم 7 آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.
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صاحب فكرة أطول مائدة بالعاشر: لن تُقيد في «جينيس»

قال أيمن فرج، صاحب فكرة إقامة أطول مائدة إفطار بمدينة العاشر من رمضان، فى محافظة الشرقية، إن المائدة لن تقيد فى موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية. وأوضح صاحب الفكرة أنه تواصل مع عدد من المسئولين بالموسوعة، الذين أفادوا بأن هناك شرطا يجب توافره قبل محاولة تسجيل أي حدث، وهو الإبلاغ عنه قبل أكثر من شهرين، للتنسيق والترتيب، وإفساح المجال أمامهم لتحديد موعد لهذا الحدث، وهو ما لم يتوافر في «مائدة العاشر». وكان أهالى مدينة العاشر من رمضان قد التفوا حول مائدة إفطار واحدة جمعت بين صفوفها الغني والفقير.
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مصر تطلب تسجيل محور روض الفرج في «جينيس»

تقدمت شركة المقاولون العرب، رسميا، بطلب لتسجيل محور روض الفرج، في موسوعة "جينيس"، ويضم المحور كوبري "تحيا مصر" أعرض كوبري ملجم في العالم، والمقرر أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاحه قريبا. وقال أحمد مقلد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشريك الرسمي لجينيس للأرقام القياسية العالمية بمصر (بي بريميام)، إن الكوبرى نقلة هندسية هامة لمصر، خاصة في المشروعات القومية الكبرى التي يمكن أن تشهد المزيد من الأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة، إذ أن هناك العديد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا في مصر.
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افتتحت اليوم..مشروعات سيناء طريق جديد لنهضة اقتصادية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، 12 مشروعًا تنمويًّا بوسط سيناء والإسماعيلية، من بينها أنفاق قناة السويس، محطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، كورنيش بحيرة الصيادين الجديد، الممشى السياحي على البحيرة، سوق الأسماك المتطور الجديد، مشروع المحاور المرورية، كوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، كوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس، بالإضافة إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي تم إنشاؤها، على ضفاف قناة السويس الجديدة بمساحة 10 ملايين متر مربع، وتحتوي على 3310 عمارات و1220 فيلا تستوعب 314 ألف نسمة
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