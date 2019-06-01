«مصر بتفطر» على أطول مائدة بالعالم بالعاصمة الإدارية

تحرير:باهر القاضى ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م

أطول مائدة إفطار في العاصمة الإدارية

توافد، مساء اليوم السبت، آلاف المواطنين من شتى الأماكن في مصر، إلى حفل إفطار «مصر بتفطر»، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أطول مائدة بالعالم، والتى تمتد بطول 3 آلاف متر وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مواطن، وحرصت شركة العاصمة الإدارية، على تجهيز الحفل بكافة الاستعدادات، فانتشرت أطقم الشيفات فى شتى أرجتاء المائدة على طول ما يقرب من 3 آلاف متر، لإفطار جموع الحضور والمشاركين فى توقيت واحد، بحلول آذان المغرب، في مشهد امتلئت أجواه بمزيد من الفرحة والسرور.

وفي الوقت ذات، سجل المعنيين بموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، الإفطار كأطول مائدة إفطار على مستوى العالم، بينما حرص البعض من المواطنين من الحضور على التقاط الصور السيلفي بينهما، في أجواء مليئة بالفرحة والسعادة. اقرأ أيضا| العاصمة الإدارية تستعد لأطول مائدة إفطار في العالم ومن المقرر أن يشمل تنظيم هذا