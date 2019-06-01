رياضة

بعد فضيحة رادس.. الاتحاد المغربي يلجأ للفيفا

تحرير:علي الزيني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م
الترجي والوداد
الترجي والوداد
أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، 4 قرارات خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم السبت، بمقر الاتحاد لتدارس أحداث موقعة إياب نهائي بطولة دوري الأبطال، والتي جمعت بين الوداد المغربي ونظيره الترجي التونسي، وجاءت كالآتي وفقًا لقناة الرياضية المغربية على تويتر: مساندة لا مشروطة من الجامعة للوداد الرياضي في هذه النازلة، مراسلة الفيفا في النازلة معززة بكل الاعتراضات والوثائق، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، التحضير لاجتماع الكاف المقرر يوم 4 يونيو.
وتوج الترجي بطلا لأبطال إفريقيا، بعد فوزه ضد الوداد (1- 0) رغم توقف المباراة بسبب تعطل «الفار»، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم. وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية الـ«VAR»،
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تشكيل ليفربول وتوتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، اليوم السبت، صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 - 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام الذي يقوده الأرجنتيني بوكوتينيو، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، إذ أعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز تشكيل فريقه لخوض نهائي دوري الأبطال فيما كشف الأرجنتيني هو الأخر عن تشكيل فريقه أمام الريدز.
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الأهلي يعلق قرار الانسحاب انتظارًا لرد الجبلاية

ناقش مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الذي عقده مساء اليوم السبت، العديد من الموضوعات، جاء في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك فى ضوء قرارات المجلس السابقة والتي اتخذها فى اجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الموافق 25 /5 /2019 وتم إخطار اتحاد الكرة بها رسميًا في اليوم التالي، وقام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه ورأى الانتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.
ميسى

ميسي يفتح النار على ريال مدريد والسبب رونالدو

أشاد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، بالدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مشدّدا على تأثر الدوري الإسباني، ونادي ريال مدريد بمغادرة "الدون" في الصيف الماضي نحو السيدة العجوز، حيث علق "البرغوث" في تصريحات عبر قناة "فوكس سبورت": "ريال مدريد كان أكثر أهمية وأقوى مع رونالدو، لقد قلت ذلك قبل بداية الموسم، قلت إن ريال مدريد سوف يفتقد رونالدو، لأن أي فريق سيشعر بفقدان لاعب مثله يُسجل 50 هدفا في الموسم، غضبوا مني، لكن ذلك هو الواقع"، واعترف ميسي بافتقاده كريستيانو رونالدو.
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صالح عن فضيحة رادس: «لا فار ولا قط الفساد بيعط»

سخر محسن صالح، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، من الفضيحة الكروية التي شهدها ملعب رادس، وذلك بعد تتويج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف الساعة، أطلق جاساما صافرته لإعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).
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معين الشعباني: جماهيرنا صنعت الحدث مجددا في رادس

أكد معين الشعباني، المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، أن التتويج الإفريقي لم يكن سهلا، حيث تطلب من فريقه تضحيات كبيرة، بخوضه نهائيين إفريقيين في ظرف 6 أشهر، وقال الشعباني: "الحمد لله أننا حققنا إنجازا تاريخيا بفوزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في غضون 6 أشهر، كما لا بد من الإشارة إلى أن اللقب الجديد، أحرزناه دون أن نتكبد أي هزيمة على امتداد مراحل المسابقة، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، ويؤكد جدارتنا بالمحافظة على تاجنا الإفريقي، مما يجعل للقب الثاني على التوالي مذاقا خاصا، وكنا أفضل من الوداد ذهابا وإيابا وكنا جديرين بالتتويج".
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اجتماع طارئ في المغرب بعد فضيحة رادس

دعا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، لاجتماع طارئ اليوم السبت بمقر الاتحاد لتدارس أحداث إياب نهائي دوري الأبطال، واتخاذ القرارات التي تليق بما حدث خلال المباراة النهائية من وقائع، وتضمن بيان اتحاد الكرة المغربي الذي أصدره اليوم، التأكيد أن هذا الاجتماع سيكون هاما وقويا وسيتم على ضوئه كشف موقف مشترك بين اتحاد الكرة وإدارة الوداد بما يحفظ لمصالح الكرة المغربية حقوقها، علمًا بأن اتحاد الكرة المغربي أرسل في السابق خطابي احتجاج تضمنا شكاوى من حكمي الكونفدرالية الإثيوبي باملاك تيسيما ودوري الأبطال ذهابا جهاد جريشة.
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رئيس الوداد يستعين بالأهلي للتظلم ضد الترجي

أكد سعيد الناصيري رئيس الوداد أن رواية لاعبي ومسؤولي الترجي بأن النادي المغربي كان على علم بتعطل تقنية الفيديو قبل المباراة غير صحيحة، مشيرًا إلى أن ما يقال قد يكون أكبر كذبة يسجلها التاريخ، وقال الناصيري: "الترجي له سوابق في تعطيل الفار قبل نهائي دوري الأبطال وما بلغه سيفرض عليه طلب شهادة الأشقاء في مصر خاصة الأهلي، ولقد بلغنا أن نهائي النسخة الماضية شهد حدثا مماثلا بتعطل الـVAR بشكل مفاجئ قبل مباراة الترجي مع الأهلي، بل بلغتني شهادة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق، الذي أكد أن الأمر لا يحدث لأول مرة في مباراة تقام بتونس وهو ما يعزز شكوكنا".
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