جريمة

«مش حاسس بوجودي».. رسالة تكشفت سر اختفاء ابن العمدة

تحرير:هيثم بطاح ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م
علاء مرزوق محافظ القليوبية
علاء مرزوق محافظ القليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء نجل عمدة إحدى القرى التابعة لمركز طوخ، والذي تغيب منذ يوم الأربعاء الماضي، في ظروف غامضة وفشل أهله في الوصول إليه، إذ أرسل الشاب رسالة لوالده، اليوم، يخبره فيها بمكان إقامته بأحد فنادق محافظة أسوان مفادها، "أنت مش حاسس بوجودي"، موضحا له أنه اختفى بصحبة صديقه في محاولة منه لكي يشعر والده بوجوده، وأنه كان يفتقده خاصة وأنه في سن حرج بمرحلة المراهقة، بسبب ظروف عمل والده وانشغاله الدائم.
البداية بتلقي العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، إخطارا من "أ. ع" عمدة إحدى القرى بتغيب نجله "أحمد ا"، 17 عاما، وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم أحمد سامي رئيس المباحث، وتبين تغيب الشاب الذي يدرس في مرحلة الثانوية العامة، منذ يوم الأربعاء الماضي، بعد انتهاء والده من إعداد
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بسبب جردل.. غرق طفل في ترعة الذوات بالدقهلية

لقى طفل عمره 11 عاما، مصرعه غرقا في ترعة الذوات التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، إذ نزل إلى الترعة لملئ جردل بالمياه، واختل توازنه وسقط في الترعة وجرفه تيار المياه، وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من استخراج جثمانه بعد 3 ساعات من غرقه في ترعة الري، وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ عن وصول أحمد ياسر الكفراوي تلميذ ابتدائي، جثة هامدة إلى مستشفى بني عبيد.
مراهقة-ذبحت-شقيقتيها-بعد-التراويح (4)

هنقول لأبوكي| قصة مراهقة ذبحت شقيقتيها بعد «التراويح»

فتاة في الـ17 من عمرها تذبح إحدى شقيقتيها وتقطع رقبة الأخرى بعدما هدداها بإخبار والدها بتفاصيل علاقتها مع «حبيبها».. المتهمة استغلت غياب والديها واستدرجت الطفلتين إلى الحمام. لم يكُن يدري «حسين» الرجل البسيط ابن قرية «النخاس» التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، أن صراعه مع الدنيا بحثًا عن قوت بناته الصغار سينتهي بين عشيةٍ وضحاها بجريمة قد تعصف بحياة البنات الثلاث؛ لا لشيء إلا لأن شيطان الهوى وهاجس العواطف المراهقة ضرب عقل البنت الكبيرة وارتبطت عاطفيًا بأحد الشباب، وهي العلاقة التي كانت وبالًا على الأسرة لتفقد اثنتين من البنات ويهدد الموت الثالثة.
طعن-بالسكين

«هنقطع ابنك».. مجهولون يُمزقون وجه طالب أمام والدته

أصيب طالب أولى ثانوي من مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بقطع في وجهه وجروح عميقة في يديه بسكين حاد على يد مجهولين استوقفوه في الطريق أثناء سيره مع والدته واعتدو عليه بسلاح أبيض، وفروا هاربين وتركوه ينزف وسط صراخ واستغاثات والدته. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام، بوصول "فادي.ح.س"، 15 عامًا، مصابًا بجروح خطيرة في يديه وقطع بالأوتار، وجرح في وجهه بجوار أذنه اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ.
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للمرافعات.. «مرسي» إلى 8 يونيو في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان أحداث الثورة.
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جثة

«قتلوه بالرمانة».. تفاصيل انتقام خادمة من سائق

على مدار شهرين ونصف الشهر لم تهدأ أجهزة البحث بمديرية أمن القليوبية لكشف غموض عثور سائق كراكة في أثناء تطهير رشاح على جثة بعزبة منشية مشتهر التابعة لمدينة طوخ مقتولا ومكمم الفم بلاصق طبي ومربوطًا بحبل بلاستيكي ملفوف حول كامل جسده وساعديه، من فوقه جنزير مثبت في شاسيه سيارة حديد حتى لا تطفو الجثة على السطح، وذلك على طريقة الأفلام بتعليق "الرمانة". وتحرك رجال الشرطة في مركز طوخ، وتم نقل الجثة للمستشفى، ووجه مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية بتشكيل فريق بحث، لكشف ملابسات الحادث بالكامل وضبط الجناة.
طعن

تحرش بابنته وقتل زوجته.. جريمة قبل الإفطار بطوخ

كشفت تحريات مباحث القليوبية، اليوم الثلاثاء، أن السر وراء واقعة ذبح ربة منزل على يد زوجها، وإصابة شقيقه، هو قيام المتهم بمحاولة التحرش بابنته "منى.ا.ع" 16 عاما طالبة بالصف الثانى الإعدادى، ومداومة التطاول على زوجته بالسب والشتم فاشتكت لشقيقه "المصاب" الأمر الذى دفع الأخير إلى طرد شقيقه "المتهم" من المنزل منذ نحو عشرة أيام لكنه حضر إلى المنزل أمس قبل الإفطار وتجددت الخلافات وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدى على زوجته وشقيقه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" أعده سلفا فقتل زوجته وأصاب شقيقه وفر هاربا.
مخدر-الحشيش

سقوط مسجل خطر بـ10 كيلو بانجو وهيروين وسلاح في طوخ

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، إذ تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط المدعو "أحمد. أ. م" وشهرته "أحمد عويس" 32 عاما، مسجل خطر وسبق اتهامه في 27 قضية متنوعة ومفرج عنه حديثًا من السجون، وذلك بالقرب من مقابر كفر عابد بدائرة مركز طوخ، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش محلي الصنع" وطلقتان من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 10 كيلوجرامات.
بانجو (3)

سقوط 3 تجار مخدرات بشبرا الخيمة وطوخ بـ10 كيلو بانجو

ألقت مديرية الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات القبض على 3 تجار مخدرات في شبرا الخيمة وطوخ بحوزتهم 10 كيلو بانجو ونصف كيلو حشيش و200 جرام هيروين ومبلغ مالي بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق، بعدما وردت معلومات سرية للواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية تفيد قيام 3 عاطلين بالاتجار في المخدرات في شبرا الخيمة وطوخ. وأمرت النيابة بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها.
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