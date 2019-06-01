جريمة

«مش حاسس بوجودي».. رسالة تكشف سر اختفاء ابن العمدة

تحرير:هيثم بطاح ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م
علاء مرزوق محافظ القليوبية
علاء مرزوق محافظ القليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء نجل عمدة إحدى القرى التابعة لمركز طوخ، والذي تغيب منذ يوم الأربعاء الماضي، في ظروف غامضة وفشل أهله في الوصول إليه، إذ أرسل الشاب رسالة لوالده، اليوم، يخبره فيها بمكان إقامته بأحد فنادق محافظة أسوان مفادها، "أنت مش حاسس بوجودي"، موضحا له أنه اختفى بصحبة صديقه في محاولة منه لكي يشعر والده بوجوده، وأنه كان يفتقده خاصة وأنه في سن حرج بمرحلة المراهقة، بسبب ظروف عمل والده وانشغاله الدائم.
البداية بتلقي العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، إخطارا من "أ. ع" عمدة إحدى القرى بتغيب نجله "أحمد ا"، 17 عاما، وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم أحمد سامي رئيس المباحث، وتبين تغيب الشاب الذي يدرس في مرحلة الثانوية العامة، منذ يوم الأربعاء الماضي، بعد انتهاء والده من إعداد
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جنازة الضابط أحمد فايز شهيد الواحات

للمرافعات.. تأجيل محاكمة «الواحات» إلى 9 يونيو

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 9 من يونيو الجاري، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
اغتصاب

براءة زوج من تهمة زوجته بـ«هتك عرض» ابنتهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم حنفي والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، ببراءة المدعو "م. ف. م" عامل بشركة، من اتهامه بهتك عرض ابنته الطفلة "س. م. ف- 15 سنة". تعود الواقعة في القضية رقم 22497 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المدعوة "هـ. ع. م" بقيام زوجها بهتك عرض ابنتهما داخل شقتها بدائرة القسم.
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حاصرتها النار.. مأساة إنسانية في حدائق القبة

لقيت سيدة عجوز قعيدة مصرعها، اليوم الأحد، بعد نشوب حريق في شقتها بمنطقة حدائق القبة، في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة بنقل الجثة إلى المستشفى تمهيدا لإصدار قرار بدفنها. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، قبل أن تسارع سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، لكن النيران كانت قد التهمت الشقة وفارقت السيدة العجوز حياتها متأثرة بإصابتها، ليتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى مسرح الحادث لمناظرة جثة السيدة.
إطلاق-نار

«مش هتركن هنا».. ملابسات إطلاق نار في الحي الراقي

مشادة كلامية استمرت دقائق معدودة أمام أحد البنوك الشهيرة بحي الدقي الراقي بوسط محافظة الجيزة، طرفاها سايس وتاجر أسمنت، خلاف على "ركنة" دراجة نارية ملك الأخير أمام البنك ورفض السايس القاطع، ومع تشبث الطرفين كل بموقفه، تعقدت الأمور، وارتفعت حدة المشادة الكلامية إلى تراشق بالألفاظ وتطورت إلى مشاجرة اعتدى كل منهما على الآخر بالضرب قبل أن تصل الأحداث إلى ذروتها بإخراج التاجر سلاحا "طبنجة" من طيات ملابسه وأطلق عيارين ناريين في الهواء مما أثار فزع المارة.
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جثة

«قتلوه بالرمانة».. تفاصيل انتقام خادمة من سائق

على مدار شهرين ونصف الشهر لم تهدأ أجهزة البحث بمديرية أمن القليوبية لكشف غموض عثور سائق كراكة في أثناء تطهير رشاح على جثة بعزبة منشية مشتهر التابعة لمدينة طوخ مقتولا ومكمم الفم بلاصق طبي ومربوطًا بحبل بلاستيكي ملفوف حول كامل جسده وساعديه، من فوقه جنزير مثبت في شاسيه سيارة حديد حتى لا تطفو الجثة على السطح، وذلك على طريقة الأفلام بتعليق "الرمانة". وتحرك رجال الشرطة في مركز طوخ، وتم نقل الجثة للمستشفى، ووجه مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية بتشكيل فريق بحث، لكشف ملابسات الحادث بالكامل وضبط الجناة.
طعن

تحرش بابنته وقتل زوجته.. جريمة قبل الإفطار بطوخ

كشفت تحريات مباحث القليوبية، اليوم الثلاثاء، أن السر وراء واقعة ذبح ربة منزل على يد زوجها، وإصابة شقيقه، هو قيام المتهم بمحاولة التحرش بابنته "منى.ا.ع" 16 عاما طالبة بالصف الثانى الإعدادى، ومداومة التطاول على زوجته بالسب والشتم فاشتكت لشقيقه "المصاب" الأمر الذى دفع الأخير إلى طرد شقيقه "المتهم" من المنزل منذ نحو عشرة أيام لكنه حضر إلى المنزل أمس قبل الإفطار وتجددت الخلافات وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدى على زوجته وشقيقه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" أعده سلفا فقتل زوجته وأصاب شقيقه وفر هاربا.
مخدر-الحشيش

سقوط مسجل خطر بـ10 كيلو بانجو وهيروين وسلاح في طوخ

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، إذ تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط المدعو "أحمد. أ. م" وشهرته "أحمد عويس" 32 عاما، مسجل خطر وسبق اتهامه في 27 قضية متنوعة ومفرج عنه حديثًا من السجون، وذلك بالقرب من مقابر كفر عابد بدائرة مركز طوخ، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش محلي الصنع" وطلقتان من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 10 كيلوجرامات.
بانجو (3)

سقوط 3 تجار مخدرات بشبرا الخيمة وطوخ بـ10 كيلو بانجو

ألقت مديرية الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات القبض على 3 تجار مخدرات في شبرا الخيمة وطوخ بحوزتهم 10 كيلو بانجو ونصف كيلو حشيش و200 جرام هيروين ومبلغ مالي بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق، بعدما وردت معلومات سرية للواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية تفيد قيام 3 عاطلين بالاتجار في المخدرات في شبرا الخيمة وطوخ. وأمرت النيابة بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها.
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