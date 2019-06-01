«مش حاسس بوجودي».. رسالة تكشف سر اختفاء ابن العمدة

تحرير:هيثم بطاح ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م

علاء مرزوق محافظ القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء نجل عمدة إحدى القرى التابعة لمركز طوخ، والذي تغيب منذ يوم الأربعاء الماضي، في ظروف غامضة وفشل أهله في الوصول إليه، إذ أرسل الشاب رسالة لوالده، اليوم، يخبره فيها بمكان إقامته بأحد فنادق محافظة أسوان مفادها، "أنت مش حاسس بوجودي"، موضحا له أنه اختفى بصحبة صديقه في محاولة منه لكي يشعر والده بوجوده، وأنه كان يفتقده خاصة وأنه في سن حرج بمرحلة المراهقة، بسبب ظروف عمل والده وانشغاله الدائم.

البداية بتلقي العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، إخطارا من "أ. ع" عمدة إحدى القرى بتغيب نجله "أحمد ا"، 17 عاما، وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم أحمد سامي رئيس المباحث، وتبين تغيب الشاب الذي يدرس في مرحلة الثانوية العامة، منذ يوم الأربعاء الماضي، بعد انتهاء والده من إعداد