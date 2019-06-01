بسبب جردل.. غرق طفل في ترعة الذوات بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

ترعة الذوات

لقى طفل عمره 11 عاما، مصرعه غرقا في ترعة الذوات التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، إذ نزل إلى الترعة لملئ جردل بالمياه، واختل توازنه وسقط في الترعة وجرفه تيار المياه، وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من استخراج جثمانه بعد 3 ساعات من غرقه في ترعة الري، وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ عن وصول أحمد ياسر الكفراوي تلميذ ابتدائي، جثة هامدة إلى مستشفى بني عبيد.

وبانتقال ضباط المباحث، إلى مكان البلاغ، لم تتهم أسرته أحدا بالتسبب في الواقعة، وبالاستماع إلى شهود العيان وإجراء التحريات اللازمة، تبين أنه اختل توازن الطفل أثناء ملئ جردل بالمياه لاستخدامه في أغراض خاصة، وتبين أن سبب الوفاة إسفيسكيا الغرق.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لاتخاذ