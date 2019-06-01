جريمة

بسبب جردل.. غرق طفل في ترعة الذوات بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
ترعة الذوات
ترعة الذوات
لقى طفل عمره 11 عاما، مصرعه غرقا في ترعة الذوات التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، إذ نزل إلى الترعة لملئ جردل بالمياه، واختل توازنه وسقط في الترعة وجرفه تيار المياه، وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من استخراج جثمانه بعد 3 ساعات من غرقه في ترعة الري، وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ عن وصول أحمد ياسر الكفراوي تلميذ ابتدائي، جثة هامدة إلى مستشفى بني عبيد.
وبانتقال ضباط المباحث، إلى مكان البلاغ، لم تتهم أسرته أحدا بالتسبب في الواقعة، وبالاستماع إلى شهود العيان وإجراء التحريات اللازمة، تبين أنه اختل توازن الطفل أثناء ملئ جردل بالمياه لاستخدامه في أغراض خاصة، وتبين أن سبب الوفاة إسفيسكيا الغرق.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لاتخاذ
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الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

«مش حاسس بوجودي».. رسالة تكشفت سر اختفاء ابن العمدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء نجل عمدة إحدى القرى التابعة لمركز طوخ، والذي تغيب منذ يوم الأربعاء الماضي، في ظروف غامضة وفشل أهله في الوصول إليه، إذ أرسل الشاب رسالة لوالده، اليوم، يخبره فيها بمكان إقامته بأحد فنادق محافظة أسوان مفادها، "أنت مش حاسس بوجودي"، موضحا له أنه اختفى بصحبة صديقه في محاولة منه لكي يشعر والده بوجوده، وأنه كان يفتقده خاصة وأنه في سن حرج بمرحلة المراهقة، بسبب ظروف عمل والده وانشغاله الدائم.
مراهقة-ذبحت-شقيقتيها-بعد-التراويح (4)

هنقول لأبوكي| قصة مراهقة ذبحت شقيقتيها بعد «التراويح»

فتاة في الـ17 من عمرها تذبح إحدى شقيقتيها وتقطع رقبة الأخرى بعدما هدداها بإخبار والدها بتفاصيل علاقتها مع «حبيبها».. المتهمة استغلت غياب والديها واستدرجت الطفلتين إلى الحمام. لم يكُن يدري «حسين» الرجل البسيط ابن قرية «النخاس» التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، أن صراعه مع الدنيا بحثًا عن قوت بناته الصغار سينتهي بين عشيةٍ وضحاها بجريمة قد تعصف بحياة البنات الثلاث؛ لا لشيء إلا لأن شيطان الهوى وهاجس العواطف المراهقة ضرب عقل البنت الكبيرة وارتبطت عاطفيًا بأحد الشباب، وهي العلاقة التي كانت وبالًا على الأسرة لتفقد اثنتين من البنات ويهدد الموت الثالثة.
طعن-بالسكين

«هنقطع ابنك».. مجهولون يُمزقون وجه طالب أمام والدته

أصيب طالب أولى ثانوي من مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بقطع في وجهه وجروح عميقة في يديه بسكين حاد على يد مجهولين استوقفوه في الطريق أثناء سيره مع والدته واعتدو عليه بسلاح أبيض، وفروا هاربين وتركوه ينزف وسط صراخ واستغاثات والدته. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام، بوصول "فادي.ح.س"، 15 عامًا، مصابًا بجروح خطيرة في يديه وقطع بالأوتار، وجرح في وجهه بجوار أذنه اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ.
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للمرافعات.. «مرسي» إلى 8 يونيو في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان أحداث الثورة.
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طعن-بالسكين

«هنقطع ابنك».. مجهولون يُمزقون وجه طالب أمام والدته

أصيب طالب أولى ثانوي من مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بقطع في وجهه وجروح عميقة في يديه بسكين حاد على يد مجهولين استوقفوه في الطريق أثناء سيره مع والدته واعتدو عليه بسلاح أبيض، وفروا هاربين وتركوه ينزف وسط صراخ واستغاثات والدته. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام، بوصول "فادي.ح.س"، 15 عامًا، مصابًا بجروح خطيرة في يديه وقطع بالأوتار، وجرح في وجهه بجوار أذنه اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ.
جثة-طفل

ضخ الهواء في «مؤخرة» صديقه فانفجرت معدته بالدقهلية

لقي طفل من مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه متأثرا بإصابته بانفجار في المعدة والأمعاء نتيجة ضغط هواء دخل إليه من مضخة هواء عبر فتحة الشرج، بسبب "هزار" صديقه معه. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام بوصول الطفل "محمد. س. ب" 10 سنوات، عامل بفرن عيش، في حالة إعياء شديدة، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته، وفشلت محاولات إسعافه.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
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مقتل مسجلي خطر في تبادل لإطلاق الرصاص بالدقهلية

لقي اثنان من العناصر الخطرة، المحكوم عليهما بالإعدام مصرعهما، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالدقهلية، وذلك عقب نجاح أجهزة البحث فى تحديد مكان اختبائهما.. حيث ورد بلاغ إلى مركز شرطة شربين بالدقهلية، بنشوب مشاجرة بدائرة المركز بين شخصين، أحدهما محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل، وبالسجن لمدة 30 سنة فى ثلاث قضايا شروع فى قتل، سرقة، وذلك لاعتقاد الأخير بقيام الأول بالإرشاد عنه لدى الأجهزة الأمنية، وتعدى خلالها على الأول بمطواة فأصابه بعدة جروح قطعية، وحال مقاومة الأول له قام بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائى من بندقية آلية كانت بحوزته.
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