بسبب جردل.. غرق طفل في ترعة الذوات بالدقهلية
تحرير:رانيا الديداموني
٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
ترعة الذوات
لقى طفل عمره 11 عاما، مصرعه غرقا في ترعة الذوات التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، إذ نزل إلى الترعة لملئ جردل بالمياه، واختل توازنه وسقط في الترعة وجرفه تيار المياه، وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من استخراج جثمانه بعد 3 ساعات من غرقه في ترعة الري، وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ عن وصول أحمد ياسر الكفراوي تلميذ ابتدائي، جثة هامدة إلى مستشفى بني عبيد.
وبانتقال ضباط المباحث، إلى مكان البلاغ، لم تتهم أسرته أحدا بالتسبب في الواقعة، وبالاستماع إلى شهود العيان وإجراء التحريات اللازمة، تبين أنه اختل توازن الطفل أثناء ملئ جردل بالمياه لاستخدامه في أغراض خاصة، وتبين أن سبب الوفاة إسفيسكيا الغرق.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لاتخاذ
وبانتقال ضباط المباحث، إلى مكان البلاغ، لم تتهم أسرته أحدا بالتسبب في الواقعة، وبالاستماع إلى شهود العيان وإجراء التحريات اللازمة، تبين أنه اختل توازن الطفل أثناء ملئ جردل بالمياه لاستخدامه في أغراض خاصة، وتبين أن سبب الوفاة إسفيسكيا الغرق.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لاتخاذ إجراءاته اللازمة والتحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.
في السياق ذاته، لقت ربة منزل من قرية منشية عبد النبي التابعة لمركز أجا، مصرعها غرقا، أمس الجمعة، بعد سقوطها في ترعة الرياح التوفيقي، في أثناء غسيل الملابس في الترعة، وانهماكها في الغسيل اختل توازنها وانزلقت قدمها في الترعة، وجرفها التيار لعدم تمكنها من السباحة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وعثرت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي، وتم التصريح بدفن الجثة.