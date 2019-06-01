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رامز في الشلال.. انهيار شهيرة في مواجهة الغوريلا

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م
رامز في الشلال
رامز في الشلال
في حلقة اليوم السبت، السادس والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة المعتزلة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين، وفي أثناء المقلب حين تقف شهيرة على أعلى الكوبري، سقطت من فوقه، وبدأت في الصراخ بشدة، ومن ثمّ بدأ الجزء الثاني في المقلب إذ انحدر القارب بين الصخور، وبدأ المملثون في الصراخ، لادخل شهيرة في حالة من الفزع، إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، كما أصيبت بالانهيار حين واجهت الغوريلا.
وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة تكون في الواحدة صباحا. واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى
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مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 26.. فيفي عبده تحتفل بعودة ياسمينا

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «مملكة الغجر»، الذي يذاع عبر فضائية «النهار»، بطولة الفنانة فيفي عبده والفنانة حورية فرغلي، بصدمة «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي، بعد معرفتها حقيقة عملها مع مافيا في تهريب المخدرات وتجارة الأعضاء، وتلتقي «ياسمينا» بـ«شاهي» سكرتيرة رجل الأعمال «النوري»التي كانت تعمل لديه «ياسمينا» وتجسدها الفنانة ميار الغيطي التي تحاول بشتى الطرق أن تتأكد من فقدان ياسمينا الذاكرة، حتى يتثنى لها معرفة مكان «الهارد ديسك» الذى يحتوى على جميع الأعمال المشبوهة التى قام بها «النوري» .
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«شقة فيصل» 27.. «ميزو» يتزوج «سكر» ليغطي على الفضيحة

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل «شقة فيصل» ذهاب «سعاد» تجسدها مى القاضى، إلى «سكر» تجسدها آيتن عامر، وأخبرتها بأن ابنة «أبو حبيبة» توفيت من 3 سنوات، وهو لا يعلم، وأخذتا تفكران كيف تقولان له، وفى الوقت نفسه أخذ «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، يحضر بروفات الفرح الجديد، بينما خرجت «شربات» تجسدها نسرين أمين، ووجدت «سكر» و«ميزو» يتشابكان، فصرخت واتهمته بأنه كان يتلصص على شقيقتها من "خرم الباب"، يبدو أنه مقلب كي تضطر «ميزو» إلى الزواج بشقيقتها، واستنكر الجيران فعلة «ميزو»، وطلبه «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة، في القسم.
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«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها

انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة. وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.
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رامز في الشلال.. إسماعيل يوسف: خرجوني هموت (فيديو)

في حلقة اليوم الخميس، الخامس والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الكابتن إسماعيل يوسف لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وفي الجزء الثاني من البرنامج في أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، ليدخل يوسف في حالة من الفزع، إذ تعرض قاربه للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرض اللاعب السابق لصدمات عنيفة، ما دفعتها للصراخ بشدة، قائلا: "خرجوني من هنا هموت حرام عليكم".
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رامز جلال عن ندى بسيوني: من علمني حرفا عملت فيه مقلب

في حلقة اليوم الثلاثاء، الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة ندى بسيوني، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منها بوصفه لها: بـ"الفنانة الآنسة والمدام والمطلقة"، وخلال استقبال المذيعة لندى وإعطائها طوقا من الورود، علق رامز: "حينما يلتقي الورد مع الندى"، وأشار رامز إلى أن ندى كانت تدرس له، وسخر قائلا: "ندى بسيوني كان أستاذتي، ومن علمني حرفا عملت فيه مقلب".
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رامز جلال يوقف حلقة طارق الشناوي ويوجه رسالة للجمهور

في حلقة اليوم الإثنين، الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الناقد الفني، وفي أثناء مقلب انحدار القارب بين الشلالات والصخور سقط الشناوي وكاد أن يغرق وبدأ الممثلون في الصراخ بشكل هستيري، حتى تم إنقاذه، وبعد ذلك أوقف رامز الحلقة، وظهر صوته يقول: "أعزائي المشاهدين اللي حصل في الجزء الجاي من الحلقة مش هينفع يتحكي، لكن ينفع بس أنكم تشوفوه زي ما هو، بس عايز أقول على 3 حاجات".
رامز-في-الشلال (3)

رامز يسخر من أحمد فتحي: ثقيل الوزن خفيف الظل (فيديو)

في حلقة اليوم الأحد، الواحد والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنان الكوميدي أحمد فتحي، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منه بقوله: "فنان ثقيل الوزن خفيف الظل"، وخلال استقبال المذيعة لفتحي علق رامز: "تعرف إمبابة.. بلد الدبابة"، ثم دخل في نوبة من الضحك، واستمر رامز في سخريته من الفنان الكوميدي، وحين ارتدى الأخير طوق من الورد حول رقبته قال رامز: "دا كدا بقا شبه علي حميدة".
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