رامز في الشلال.. انهيار شهيرة في مواجهة الغوريلا

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م

رامز في الشلال

في حلقة اليوم السبت، السادس والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة المعتزلة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين، وفي أثناء المقلب حين تقف شهيرة على أعلى الكوبري، سقطت من فوقه، وبدأت في الصراخ بشدة، ومن ثمّ بدأ الجزء الثاني في المقلب إذ انحدر القارب بين الصخور، وبدأ المملثون في الصراخ، لادخل شهيرة في حالة من الفزع، إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، كما أصيبت بالانهيار حين واجهت الغوريلا.

وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة تكون في الواحدة صباحا. واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى