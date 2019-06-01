الزمالك يمنع لاعبه من خوض المران لهذا السبب

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م

الزمالك

رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، خوض مصطفى محمد لاعب الفريق، الذي انتهت إعارته من صفوف طلائع الجيش، خوض التدريبات اليوم، حيث منع مسئولو الفارس الأبيض خوض مصطفى محمد التدريبات مع الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت، كما رفضوا خوضه بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيم بالنادي، وبرر الجهاز الفني للزمالك هذا القرار برغبتهم في عدم تشتيت اللاعبين بانضمام العناصر التي انتهت فترة إعارتهم، قبل انتهاء الموسم الجاري من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام الإنتاج الحربي في الدوري بنتيجة 1- 1 ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة. وكان الزمالك قد نجح في التتويج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان الأحد الماضي بركلات الترجيح بنتيجة 5- 3 ليضرب