تشكيل ليفربول وتوتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

ليفربول

تتجه الأنظار، اليوم السبت، صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 - 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام الذي يقوده الأرجنتيني بوكوتينيو، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، إذ أعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز تشكيل فريقه لخوض نهائي دوري الأبطال فيما كشف الأرجنتيني هو الأخر عن تشكيل فريقه أمام الريدز.

وفيما يلي تشكيل الفريقين: توتنهام: لوريس- تريبير- ألديرفيرلد- فيرتونخين- روز- وينكس- سيسوكو- إيريكسين- ألي- سون- كين. ولا يغيب عن صفوف توتنهام أي لاعب عن مباراة اليوم، في الوقت الذي تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الإنجليزي هاري كين. ليفربول: أليسون- ألكسندر أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبرتسون- فابينيو-