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شيخ الأزهر: ضرب الزوجة أمر شائع في المجتمعات

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م
شيخ الأزهر أحمد الطيب
شيخ الأزهر أحمد الطيب
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، إن الزوجة غير الناشز لا يجوز ضربها مهما وصل حد الخلاف، كما لا يجوز أن يبدأ العلاج بالضرب الرمزي، بل يبدأ بالموعظة، ثم الهجر في المضجع ثم يأتي بعد ذلك الضرب الرمزي، مضيفا إن المرأة غير الناشز يحرم ضربها، مؤكدا أن الضرب الرمزي للزوجة الذي ورد في الآية الكريمة "واللاتي تخفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، لم يأتِ هنا لا على سبيل الفرض أو الوجوب ولا السنة أو الندب، بل هو أمر يباح اللجوء إليه فقط إذا تأكد أو غلب الظن أنه سينقذ الأسرة من التفكك، وهو مباح.
وأوضح الطيب، في برنامجه الرمضاني "حديث شيخ الأزهر"، أن الضرب الرمزي، لا يكون على الوجه، بل يكون ضربا رمزيا، كأن ينكز الرجل زوجته بمسواك أو فرشاة أسنان، بهدف كسر تكبرها وتجبرها فقط، وذلك بنية الإصلاح ومن منطلق محبة الزوج لزوجته وحرصه على الحفاظ عليها، كما يفعل الأب أو الأم مع الإبن أي أنه ليس من قبيل
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إفطار-العاصمة-الإدارية-الجديدة‎ (8)

«مصر بتفطر» على أطول مائدة بالعالم بالعاصمة الإدارية

توافد، مساء اليوم السبت، آلاف المواطنين من شتى الأماكن في مصر، إلى حفل إفطار «مصر بتفطر»، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أطول مائدة بالعالم، والتى تمتد بطول 3 آلاف متر وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مواطن، وحرصت شركة العاصمة الإدارية، على تجهيز الحفل بكافة الاستعدادات، فانتشرت أطقم الشيفات فى شتى أرجتاء المائدة على طول ما يقرب من 3 آلاف متر، لإفطار جموع الحضور والمشاركين فى توقيت واحد، بحلول آذان المغرب، في مشهد امتلئت أجواه بمزيد من الفرحة والسرور.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة لشيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحضر المقابلة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وقيادات الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى الوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس.
تجهيز لأكبر مائدة إفطار في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة تصوير سامح ابو حسن (5)

العاصمة الإدارية تستعد لأطول مائدة إفطار في العالم

بدأت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، الاستعدادت الخاصة بأطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول 3 آلاف متر في موقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم 7 آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.
الدكتورة-مايا-مرسي-رئيس-المجلس-القومي-للمرأة

قومي المرأة يدعو طالبة التبول اللإرادي لمائدة إفطار

دعا المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، "ماجدة" طالبة بالفرقة الثالثة بقسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب جامعة المنصورة، لحضور مائدة إفطار المجلس، غدًا الأحد، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لها، بعد تبولها وتغوطها لاإراديًا داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، إذ منعها "شادي.ب"، رئيس اللجنة الامتحان، من دخول الحمام، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا، وتدخلت الجامعة.
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الطيب: الضرب الرمزي للزوجة المتكبرة «مباح»

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ضرب الزوجة ليس مطلقًا ولم يقل بذلك الإسلام ولا القرآن ولا يمكن أن تأتي به أي شريعة أو أي نظام يحترم الإنسان، ولكن الضرب الرمزي يأتي في حالة المرأة الناشز كحل ثالث إن لم يصلح معها النصح والهجر. وأضاف خلال برنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري، أن موضوع ضرب الزوجة الناشز أسيء فهمه وتعرض القرآن والفقه الإسلامي الصحيح للظلم في هذه المسألة، بسبب ما توقعه كلمة الضرب من جرس ثقيل على النفس البشرية التي لا تقبل أن يضرب إنسان إنسانًا، فالإسلام نفسه لا يقبل أيضًا بذلك.
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الطيب: يجب رفض أي خطاب يتعارض مع منهج الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه وفد من شباب الدعاة والقيادات من الوزارة. وقدم وزير الأوقاف والوفد المرافق له لفضيلة الإمام الأكبر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لفضيلته موفور الصحة والعافية، وللأزهر الشريف المزيد من التقدم والنجاح تحت قيادة فضيلته، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو المظلة الجامعة لجميع المؤسسات الدينية في مصر، وأن منهجه الوسطي هو الأساس للعمل الدعوي.
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الطيب:ضرب الرجل لزوجته يكون بالمسواك أو فرشة الأسنان

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني، اليوم الخميس، إن الدواء الأخير الذي وصفه القرآن الكريم لعلاج نشوز الزوجة هو ضرب الزوج لزوجته المشروط بعدم كسر العظم والإيذاء، إذ أن التجاوز حرام، ويعاقب عليه قانونا، مضيفا إن المقصود بالضرب في قول الله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا"، هو الضرب الرمزي المقصود منه الإصلاح، وليس الإيذاء والضرر.
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شيخ الأزهر: الطلاق ليس حل النشوز.. الحوار أولا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن النشوز في الإسلام هو تكبر المرأة على زوجها وإشعاره بأنه أقل منها، أما غير ذلك من خلافات لا يسمى نشوزا كما يعتقد البعض، مضيفا أن الطلاق ليس الحل الأول للنشوز، بل يجب أن يكون العلاج متدرجا يبدأ بالمرحلة الأولى وهي الوعظ والحوار والتذكير، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الهجر في المضاجع والضرب غير المبرح وهو ما يساء فهمه لدى كثيرين رغم ما حددته له الشريعة الإسلامية من ضوابط وحدود بحيث لا يحدث أذى جسديا أو معنويا لأن غرضه التهذيب لا الإيذاء، وفي نهاية المطاف يأتي الطلاق.
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