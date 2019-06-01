سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الحكومة تقترض 146.5 مليار جنيه من البنوك خلال يونيو

تحرير:أ.ش.أ ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م
وزارة المالية
وزارة المالية
تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 146.5 مليار جنيه خلال يونيو الحالي. وذكرت الوزارة، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة اليوم، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 182.91 و273 و364 يوما بقيم 34 و35 و34 و37 مليار جنيه على التوالي. وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات "استحقاق يونيو 2022" بملياري جنيه، أجل 5 سنوات "استحقاق أبريل 2024" بقيمة 1.750 مليار جنيه. وأوضحت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات "استحقاق أبريل 2026" بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات "استحقاق مايو 2029" بقيمة 1.250 مليار جنيه.
وطرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 175.75 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي لآجال كل من 91 و182 و273 و364 يوما. كما طرحت المالية أيضا سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8.25 مليار جنيه خلال أبريل الماضي لآجال كل من 3 و5 و7 و10 سنوات. وأعلنت المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ
اقرأ المزيد
السيارة-الجديدة-نيسان-قشقاي-2019

بعد تراجع الدولار الجمركي.. هل تنخفض أسعار السيارات؟

أعلنت وزارة المالية عن سعر جديد لصرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لشهر يونيو 2019 والتي تتضمن السيارات، حيث تم تحديد سعره عند 16,8648 جنيه، في أدنى قيمة وصل إليها الدولار الأمريكي منذ تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في ديسمبر 2016. ويمثل سعر صرف الدولار الجمركي الذي يقدر بنحو 16.87 جنيه مصري أمام الدولار الأمريكي هبوطا بقيمة تزيد على جنيه كامل مقارنة بشهر يناير 2019، حيث كان يقدر بنحو 17.97 جنيه. فهل تنخفض أسعار السيارات؟ ومتى تنخفض؟ وكم نسبة التخفيضات المتوقعة؟
اسعار-الذهب-دهب (5)

الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ609 جنيهات للجرام

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، لليوم الثانى على التوالى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1306 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
حديد

أزمة البيليت تنتظر القضاء الإداري.. والمصانع مغلقة

تواصل مصانع الدرفلة المتخصصة فى إنتاج حديد التسليح توقفها عن العمل، الذى بدأ مع إصدار وزارة التجارة والصناعة قرارا بفرض 15% رسوما وقائية على واردات خام البيليت، إذ تم نشر القرار فى الجريدة الرسمية دون الرجوع إلى غرفة الصناعات المعدنية والمصنعين فيه، وهو ما دفع نحو 22 مصنعا لرفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، والتى تم تأجيل النظر فيها الأسبوع المقبل، واستمر أصحاب المصانع فى التوقف عن العمل للأسبوع السابع على التوالى منذ صدور القرار وحتى اليوم، لعدم القدرة على توفير خام البيليت.
فقر

خفض التضخم والفقر.. أهم أهداف خطة التنمية 2019-2020

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي المقبل 2019-2020، تحقيق مجموعة من الأهداف، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد على إعداد خطة متوسطة المدى تنتهى بحلول عام 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة. ووفقا لبيانات وزارة التخطيط تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
اقرأ المزيد من الأخبار
أسعار-الفائدة (2)

بعد تثبيت الفائدة.. عائد أدوات الدين يواصل الصعود

واصلت أسعار العائد على أدوات الدين التى تصدرها الحكومة المصرية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل في عطاء البنك المركزي الذى طرحه الأسبوع الجاري إلى مستوى 17.37%، في مقابل 17.17% خلال عطاء الأسبوع الماضي، فيما استمر تراجع معدل الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل بواقع 24 و14 نقطة أساس بالنسبة لطرح آجال 5 و10 سنوات، ليصل إلى مستوى 16.06%، في مقابل نحو 16.31% خلال عطاء الأسبوع الماضي، ويأتى ذلك بالتزامن مع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.
البنك-المركزى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
البنك-المركزى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليار جنيه لأجل182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.250 مليار جنيه لأجل 364 يوما. وتعتزم "المالية" طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
فلوس

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى، اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمنزلة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org