الحكومة تقترض 146.5 مليار جنيه من البنوك خلال يونيو

تحرير:أ.ش.أ ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م

وزارة المالية

تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 146.5 مليار جنيه خلال يونيو الحالي. وذكرت الوزارة، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة اليوم، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 182.91 و273 و364 يوما بقيم 34 و35 و34 و37 مليار جنيه على التوالي. وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات "استحقاق يونيو 2022" بملياري جنيه، أجل 5 سنوات "استحقاق أبريل 2024" بقيمة 1.750 مليار جنيه. وأوضحت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات "استحقاق أبريل 2026" بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات "استحقاق مايو 2029" بقيمة 1.250 مليار جنيه.

وطرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 175.75 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي لآجال كل من 91 و182 و273 و364 يوما. كما طرحت المالية أيضا سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8.25 مليار جنيه خلال أبريل الماضي لآجال كل من 3 و5 و7 و10 سنوات. وأعلنت المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ