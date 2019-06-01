يوسف الشريف مع تامر مرسي في رمضان 2020

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

يوسف الشريف

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني والتوزيع، عن تعاقدها مع النجم يوسف الشريف على بطولة مسلسل جديد، من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020، ولم يتم الاستقرار على المؤلف والمخرج حتى الآن، حيث يعد هذا المسلسل ثاني تعاقدت شركة "سينرجي" بعد تعاقدها مع النجم محمد رمضان منذ أيام قليلة. ونشر رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، اليوم السبت، صورة تجمعه مع النجم يوسف الشريف معلقًا: "رمضان 2020 إن شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب" الذي ينتمي لفئة دراما الرعب والإثارة، وشارك في بطولته كل من روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامي مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادي الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخي، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مي القاضي، ومن إنتاج تامر مرسي، وتأليف عمرو