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يوسف الشريف مع تامر مرسي في رمضان 2020

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني والتوزيع، عن تعاقدها مع النجم يوسف الشريف على بطولة مسلسل جديد، من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020، ولم يتم الاستقرار على المؤلف والمخرج حتى الآن، حيث يعد هذا المسلسل ثاني تعاقدت شركة "سينرجي" بعد تعاقدها مع النجم محمد رمضان منذ أيام قليلة. ونشر رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، اليوم السبت، صورة تجمعه مع النجم يوسف الشريف معلقًا: "رمضان 2020 إن شاء الله".
يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب" الذي ينتمي لفئة دراما الرعب والإثارة، وشارك في بطولته كل من روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامي مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادي الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخي، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مي القاضي، ومن إنتاج تامر مرسي، وتأليف عمرو
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شهيرة

شهيرة تجيب.. هل كانت على علم بمقلب رامز جلال؟

وصفت الفنانة الكبيرة شهيرة، مقلب "رامز في الشلال" بـ"الصعب"، مشيرة إلى أنها أحبت التجربة، رغم أن البعض كان لا يفضل وقوعها ضحية مقالب الفنان رامز جلال. وكشفت شهيرة، حقيقة معرفتها المسبقة بمقلب "رامز في الشلال" وقالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "مقلب رامز شيء صعب.. أنا عارفة إن البعض ماكانش حابب أشترك، بس أنا حابة، وفي النهاية هو مقلب والله ما كنت أعرف تفاصيل اللي حصل"، كما كتبت حول رد فعل الجمهور على الحلقة: "أنا عملت تريند على جوجل في رامز، مبسوطة إن الناس لسه بتهتم لأمري برغم اعتزالي أكتر من 20 سنة، شكرًا للحب ده".
رامز-في-الشلال (1)

رامز في الشلال.. انهيار شهيرة في مواجهة الغوريلا

في حلقة اليوم السبت، السادس والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة المعتزلة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين، وفي أثناء المقلب حين تقف شهيرة على أعلى الكوبري، سقطت من فوقه، وبدأت في الصراخ بشدة، ومن ثمّ بدأ الجزء الثاني في المقلب إذ انحدر القارب بين الصخور، وبدأ المملثون في الصراخ، لادخل شهيرة في حالة من الفزع، إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، كما أصيبت بالانهيار حين واجهت الغوريلا.
مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 26.. فيفي عبده تحتفل بعودة ياسمينا

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «مملكة الغجر»، الذي يذاع عبر فضائية «النهار»، بطولة الفنانة فيفي عبده والفنانة حورية فرغلي، بصدمة «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي، بعد معرفتها حقيقة عملها مع مافيا في تهريب المخدرات وتجارة الأعضاء، وتلتقي «ياسمينا» بـ«شاهي» سكرتيرة رجل الأعمال «النوري»التي كانت تعمل لديه «ياسمينا» وتجسدها الفنانة ميار الغيطي التي تحاول بشتى الطرق أن تتأكد من فقدان ياسمينا الذاكرة، حتى يتثنى لها معرفة مكان «الهارد ديسك» الذى يحتوى على جميع الأعمال المشبوهة التى قام بها «النوري» .
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ايمن-بهجت-قمر (2)

أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل لقائه بـ«إعلام المصريين»

كشف الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر عن تفاصيل لقائه بالمنتج تامر مرسى، وإدارة الشؤون القانونية بمجموعة إعلام المصريين. وكتب قمر عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا النهاردة اتقابلت مع أ. تامر مرسى والسادة الشؤون القانونية لإعلام المصريين ولقيت منهم كل احترام وترحيب وزى ما أعلنوا في البيان فهمونى إنهم عاملين لجنه قانونية لحصر الأعمال وكل صاحب حق هياخد حقه وإنهم في الفتره اللي جايه حريصين على حماية المصنف الفني المصري ومبدعيه».
كازابلانكا

سيطرة ضيوف الشرف..شاهد الإعلان الثاني لـ«كازابلانكا»

نشرت شركة "سينرجي" لتامر مرسي، المنتجة لفيلم "كازابلانكا"، الإعلان الترويجي الثاني للفيلم المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، وذلك بعد البرومو الأول والذي حقق عددًا كبيرا من المشاهدات في الفترة الماضية. وظهر في البرومو الثاني مجموعة من النجوم ضيوف الشرف، في مقدمتهم: مصطفى شعبان، نيللي كريم، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، إلى جانب أبطال الفيلم النجوم: أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنتش، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.
تامر-مرسى

Watch iT تحصل على حقوق بث تراث ماسبيرو

وقعت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة «دي ميديا» الإعلامية برئاسة تامر مرسي، بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وذلك في إطار الحفاظ على المحتوى الإعلامي المصري المنتج قديمًا وحديثًا من التليفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية، ويتيح هذا البروتوكول تقديم المحتوي كاملًا على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT التابعة لمجموعة إعلام المصريين، والتي تم إطلاقها مع بداية شهر رمضان الحالي.
البرنسيسه-بيسه (1)

البرنسيسة بيسة حلقة 10.. «سكسكة» تعرف حقيقة المدرسة

تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مي عز الدين، بموافقة "كاظم" الذي يجسده أمير المصري، على قبول "بولا" ابن أحد معارف "بيسة" التي تجسدها مي عز الدين، في المدرسة التي يتشاركان فيها، ثم رفض مجددًا بسبب فشل الطفل في الرد على الأسئلة في "الإنترفيو"، لذا استعانت "بيسة" بـ"مستر هاني" لتقوية "بولا"، واتفقت معه على إعطائه 50 جنيها مقابل الحصة رغم طلبه 600 جنيه، وبعد قبول "بولا" في المدرسة، ضرب أحد زملائه ثم قام بجرح نفسه، واتهمت "بيسة" الطالب الآخر "بودي" بأنه اعتدى على "بولا"، ولم تكن تعرف أن الطالب الآخر نجل ضابط.
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