رياضة

حفل نهائي دوري الأبطال يبهر العالم.. (صور)

تحرير:محمد جمال ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
حفل افتتاح دورى الابطال
حفل افتتاح دورى الابطال
قدم باند البوب الأمريكى الكبير "imagne dragons" بقيادة المغنى دان رينولدز، عرضا عظيما على استاد واندا ميتور بوليتانو، بالعاصمة الإسبانية مدريد والذي سيكون مسرحا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام الذي يقوده الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس فى تاريخه وتعويض خيبة أمل خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3- 1.
وبدأ الباند بأغنية "blivere" وسط عرض رائع، وظهر الحفل بشكل مبهر، حيث اكتسى الملعب باللون الأزرق اللون الرسمى ليوفيا، وظهرت الألعاب النارية، التي بدأت منذ بدأ فريق البوب الأمريكي فى الغناء، وسط حضور جماهيرى غفير وفى مظهر مبهر. ويدير المباراة الحكم السلوفيني دامير سكومينا، وهو الحكم الذي يملك خبرة كبيرة،
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بيراميدز يُكرم رامون دياز بعد رحيله عن الفريق

أقام نادي بيراميدز حفل وداع للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الكرة وجهازه المعاون بعدما أعلن عن رحيله عن النادي بنهاية الموسم المُنقضي، وأقيم الحفل بفندق فور سيزونز بالقاهرة، لتقديم الشكر للمدرب على ما قدمه خلال الفترة الماضية من مجهود منذ تكليفه بمهمة قيادة بيراميدز في شهر يناير الماضي. وحضر حسام البدري رئيس النادي حفل التكريم الذي جاء بتكليف من تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، ومجلس الإدارة وبتواجد أحمد حسن المشرف العام على الكرة، وجميع أفراد الإدارة التنفيذية والفنية والإدارية.
محمد-صلاح‎

مشجعة عارية تقتحم ملعب نهائي دوري الأبطال

اقتحمت مشجعة استاد "واناد ميتروبوليتانو" الذى يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام الذي يقوده الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو، ويدير المباراة الحكم السلوفيني دامير سكومينا، وتوقفت المباراة لحين سيطر الأمن على الموقف. ويبحث كلوب اليوم عن فك عقدته الأوروبية، حيث خسر 3 نهائيات، الأول أمام بايرن، والثاني رفقة ليفربول أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي عام 2016، والثالث الموسم الماضي رفقة ليفربول أيضًا ولكن أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
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محمد صلاح يحقق توقعات أبوتريكة في نهائي دوري الأبطال

حقق النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، نبوءة محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتسجيله الهدف الأول للريدز في شباك توتنهام، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد. وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول بعد مرور دقيقتين فقط من اللقاء، بركلة جزاء، سددها قوية في شباك حارس السبيرز هوجو لوريس، بعدما احتسب الحكم دامير سكومينا، لارتطام تمريرة السنغالي ساديو ماني في يد موسى سيسوكو، بعد أقل من دقيقة على بداية المباراة.
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محمد صلاح - ساديو ماني‎

ماني يتحدث عن المنافسة مع صلاح على أرض الملعب

كشف الدولى السنغالى ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن حقيقة توتر علاقته بالفرعون المصرى محمد صلاح، نجم الريدز، وعن رغبته فى الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا مع فريقه، وأكد أنه لا يهتم بمن يسجل هدف اللقب، وأن كل ما يبحث عنه هو الخروج باللقب. وجاء ذلك فى حوار اللاعب السنغالى مع صحيفة ميرور الإنجليزية، وقال: «كل ما أريده الفوز، انا أسجل أو صلاح، كل ما نريده هو الخروج بكأس دورى الأبطال». ويصطدم ليفربول بفريق توتنهام، السبت، فى التاسعة مساء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد، فى نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا.
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كلوب: لم أتعلم شيئًا من خسارة النهائيات

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه مختلفًا تمامًا عن الذي ظهر في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتغير حظه مع المباريات النهائية للبطولات، التي عانى فيها كثيرًا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين ليفربول وتوتنهام، قائلًا: "إذا كنت أنا السبب في خسارة 6 نهائيات لذلك يجب على الجميع أن يقلق بشأني، أصبحنا أكثر نضجًا، ولدينا فرصة من أجل التتويج باللقب الأوروبي، لا أعتقد أنه لدي مسيرة غير محظوظة".
الحكم -لسلوفيني-دامير-سكومينا‎

حكم نهائي دوري الأبطال يتحدث عن استعداده للموقعة

"لم أحدد تلك الأهداف لنفسي في البداية، لكني أشعر بأنني بذلت قصارى جهدي على مدار السنوات الماضية، لذا أشعر بفخر شديد لاختياري لهذه المباراة".. بهذه الكلمات تحدث الحكم السلوفيني دامير سكومينا، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن إدارته لثاني نهائي أوروبي، بعدما قاد المباراة النهائية للدوري الأوروبي عام 2017، والتي جمعت بين أياكس الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل ساعات من إدارته لنهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، غدًا السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد.
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نهائي دوري الأبطال وتأثير كلوب.. مدافع ليفربول يتحدث

يرى الكرواتي ديان لوفرين، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أن الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وخسارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة، مجرد نقطة انطلاق لإمكانات هذا الفريق، حيث قال مدافع ليفربول لموقع ناديه الرسمي: "عندما تنظر إلى الوراء على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان كل موسم يحمل تحسنا. عندما جاء كلوب، كان كل عام يصبح أفضل مما سبقه. في الموسم الماضي، قدمنا أداءً جيدًا، فقد تعرضنا لإصابات كثيرة ووصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".
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