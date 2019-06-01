صلاح يدخل التاريخ بهدف في شباك توتنهام

تحرير:علي الزيني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

محمد صلاح

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام، خلال المواجهة التي تقام حاليًا على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليلحق بعظماء إفريقيا الذين تمكنوا من التسجيل في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.

لم ينتظر الفرعون المصري، سوى دقيقتين فقط من بداية المباراة، عندما احتسب الحكم السلوفيني دامير سكومينا، ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول، بعد لمسة يد من سيسوكو لاعب توتنهام أثناء عرضية ساديو ماني من جهة اليسار، نجح صلاح في تسجيلها بتسديدة صاروخية، لم يتسطع هوجو لوريس حارس توتنام فعل شيء تجاهها. ويعد هذا