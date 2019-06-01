رياضة

محمد صلاح يحقق توقعات أبوتريكة في نهائي دوري الأبطال

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م
محمد صلاح
محمد صلاح
حقق النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، نبوءة محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتسجيله الهدف الأول للريدز في شباك توتنهام، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد. وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول بعد مرور دقيقتين فقط من اللقاء، بركلة جزاء، سددها قوية في شباك حارس السبيرز هوجو لوريس، بعدما احتسب الحكم دامير سكومينا، لارتطام تمريرة السنغالي ساديو ماني في يد موسى سيسوكو، بعد أقل من دقيقة على بداية المباراة.
وكان أبو تريكة، قد صرح خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، قبل بداية المباراة، مازحًا بأن صلاح، سيكون لديه فرصة جيدة لتقديم مستوى رائع في مواجهة توتنهام، بسبب عدم وجود المدافع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، والذي سيمنحه أفضلية أكبر للتألق. ويملك صلاح ذكرى مؤلمة في نهائي دوري
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بيراميدز يُكرم رامون دياز بعد رحيله عن الفريق

أقام نادي بيراميدز حفل وداع للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الكرة وجهازه المعاون بعدما أعلن عن رحيله عن النادي بنهاية الموسم المُنقضي، وأقيم الحفل بفندق فور سيزونز بالقاهرة، لتقديم الشكر للمدرب على ما قدمه خلال الفترة الماضية من مجهود منذ تكليفه بمهمة قيادة بيراميدز في شهر يناير الماضي. وحضر حسام البدري رئيس النادي حفل التكريم الذي جاء بتكليف من تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، ومجلس الإدارة وبتواجد أحمد حسن المشرف العام على الكرة، وجميع أفراد الإدارة التنفيذية والفنية والإدارية.
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مشجعة عارية تقتحم ملعب نهائي دوري الأبطال

اقتحمت مشجعة استاد "واناد ميتروبوليتانو" الذى يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام الذي يقوده الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو، ويدير المباراة الحكم السلوفيني دامير سكومينا، وتوقفت المباراة لحين سيطر الأمن على الموقف. ويبحث كلوب اليوم عن فك عقدته الأوروبية، حيث خسر 3 نهائيات، الأول أمام بايرن، والثاني رفقة ليفربول أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي عام 2016، والثالث الموسم الماضي رفقة ليفربول أيضًا ولكن أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
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صلاح يدخل التاريخ بهدف في شباك توتنهام

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام، خلال المواجهة التي تقام حاليًا على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليلحق بعظماء إفريقيا الذين تمكنوا من التسجيل في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
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صلاح يدخل التاريخ بهدف في شباك توتنهام

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام، خلال المواجهة التي تقام حاليًا على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليلحق بعظماء إفريقيا الذين تمكنوا من التسجيل في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
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صلاح يكشف عن كيفية تطوره تهديفيا (حوار)

أجرى نجم كرة القدم الإنجليزية جاري لينكر حوارًا مع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عبر محطة "بي تي سبورت"، تطرق خلاله للحديث عن الكثير من الأمور، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه ليفربول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت أمام توتنهام، على ملعب واندا متروبوليتانو في تمام الساعة التاسعة مساء، وتحدث صلاح عن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في كييف، الذي خسره ليفربول بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد، والذي خرج منه مصابًا في الكتف في الشوط الأول من المباراة.
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الموعد والقنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم السبت، صوب ملعب «واندا متروبوليتانو» معقل فريق أتليتكو مدريد الإسباني، حيث يصطدم ليفربول بنظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للتتويج بلقبه الأول مع ليفربول، والتتويج باللقب الأقوى على صعيد القارة العجوز، ليصبح أول مصري يتوج بذلك اللقب وثالث لاعب عربي بعد كل من رابح ماجر وأشرف حكيمي، كما يتطلع صلاح أيضًا لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما خسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد.
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صلاح يسعى للحاق بكبار إفريقيا بنهائي دوري الأبطال

يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لكتابة اسمه بحروف من ذهب بين أساطير القارة الإفريقية، وذلك عندما يواجه رفقة فريقه ليفربول اليوم السبت، نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهو معقل فريق أتلتيكو مدريد، ويأمل صلاح في اللحاق بعظماء إفريقيا الذين سجلوا في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
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