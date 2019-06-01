محمد صلاح يحقق توقعات أبوتريكة في نهائي دوري الأبطال

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م

محمد صلاح

حقق النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، نبوءة محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتسجيله الهدف الأول للريدز في شباك توتنهام، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد. وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول بعد مرور دقيقتين فقط من اللقاء، بركلة جزاء، سددها قوية في شباك حارس السبيرز هوجو لوريس، بعدما احتسب الحكم دامير سكومينا، لارتطام تمريرة السنغالي ساديو ماني في يد موسى سيسوكو، بعد أقل من دقيقة على بداية المباراة.

وكان أبو تريكة، قد صرح خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، قبل بداية المباراة، مازحًا بأن صلاح، سيكون لديه فرصة جيدة لتقديم مستوى رائع في مواجهة توتنهام، بسبب عدم وجود المدافع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، والذي سيمنحه أفضلية أكبر للتألق. ويملك صلاح ذكرى مؤلمة في نهائي دوري