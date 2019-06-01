جريمة

أم تلقي رضيعها في القمامة عقب ولادته: «معاق»

تحرير:محمد الشاملي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م
طفل رضيع
طفل رضيع
9 أشهر كاملة حملته وهنا على وهن، لم تكن كفيلة لتضع في قلب تلك السيدة قدرا من الرحمة بمولودها عقب حضوره إلى الدنيا، راحت تتخلص منه فور اكتشافها بأنه غير مكتمل وبه عيب خلقي، انتظرت التقاط أنفاسها بعد عملية الولادة، استجمعت قواها وحملت الرضيع الذي يشبه قطعة اللحم الحمراء، قادتها قدماها إلى مقلب قمامة قريب من المستشفى لتنفيذ الفصل الأخير في خطتها غير الإنسانية بعدما انتزعت من قلبها الرحمة ومشاعر الأمومة على حد سواء بإلقاء طفلها، تاركة إياه فريسة سهلة للكلاب الضالة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطار من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة طفل حديث الولادة داخل مقلب قمامة. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ بقيادة الرائد مجدي عوض معاون أول مباحث بولاق الدكرور، وعُثر على جثة رضيع لم تمر على ولادته سوى ساعات قليلة. جهود
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فحص 10 مشتبه بهم وإزالة 167 حالة تعد في الهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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مباحث التموين تضبط 105 قضايا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 24 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 15 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 13 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.
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بسبب جردل.. غرق طفل في ترعة الذوات بالدقهلية

لقى طفل عمره 11 عاما، مصرعه غرقا في ترعة الذوات التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، إذ نزل إلى الترعة لملئ جردل بالمياه، واختل توازنه وسقط في الترعة وجرفه تيار المياه، وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من استخراج جثمانه بعد 3 ساعات من غرقه في ترعة الري، وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ عن وصول أحمد ياسر الكفراوي تلميذ ابتدائي، جثة هامدة إلى مستشفى بني عبيد.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

«مش حاسس بوجودي».. رسالة تكشفت سر اختفاء ابن العمدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء نجل عمدة إحدى القرى التابعة لمركز طوخ، والذي تغيب منذ يوم الأربعاء الماضي، في ظروف غامضة وفشل أهله في الوصول إليه، إذ أرسل الشاب رسالة لوالده، اليوم، يخبره فيها بمكان إقامته بأحد فنادق محافظة أسوان مفادها، "أنت مش حاسس بوجودي"، موضحا له أنه اختفى بصحبة صديقه في محاولة منه لكي يشعر والده بوجوده، وأنه كان يفتقده خاصة وأنه في سن حرج بمرحلة المراهقة، بسبب ظروف عمل والده وانشغاله الدائم.
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طفل-رضيع

العثور على «رضيع» داخل شنطة بأحد شوارع المرج

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، على رضيع في الشهر السادس من العمر، ملقى داخل شنطة قماش بأحد الشوارع بمنطقة المرج، وجار البحث لتحديد ذويه.. كان قسم شرطة المرج، قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، بأنه خلال سيره بشارع بمنطقة المرج، عثر على طفل رضيع، ووبالانتقال والفحص تبين أن الرضيع يبلغ من العمر نحو 6 أشهر ويرتدي ملابسة كاملة، وبالكشف عليه تبين أن حالته الصحية جيدة، وليس به علامات مميزة ظاهرية، وجار تفريغ كاميرات المراقبة بالمكان، واستجواب عدد من شهود العيان، كما تم إخطار النيابة العامة.
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المتهم بقتل زميله في بولاق: «بياخد مني الزباين»

اعترف المتهم بقتل زميله "بائع ملابس" بمنطقة بولاق الدكرور أمام ضباط المباحث أن خلافات مالية ومشاجرات بينهما من وقت لآخر وراء الجريمة، مضيفا أن المجنى عليه كان يستقطب الزبائن من المحل الخاص به لشراء ملابس من المحل ملكه بقوله "بياخد مني الزباين"، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة شاهده يستقطب أحد الزبائن فعاتبه، ونشبت بينهما مشاجرة، واستل سكينا وطعن به المجني عليه طعنة نافذة سقط على أثرها جثة هامدة غارقا في دمائه، وحاول الهرب إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.
جثة طفل - أرشيفية

«شيطان البساتين» يكشف للمباحث تفاصيل جثة الرضيع

تباشر نيابة البساتين تحقيقاتها في واقعة العثور على طفل رضيع متوفى لم يتجاوز عمره أربعة أشهر، مع نجار مسلح في أثناء استخراج تصريح دفن الرضيع المتوفى، وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن علاقة غير شرعية جمعت أبًا بابنته، وراء الرضيع. تكشفت تفاصيل الحادث بعدما ارتبك النجار المسلح في أثناء استخراج تصريح دفن طفل رضيع صغير، إذ أفاد أن والدة الرضيع المتوفى سيدة أقام معها علاقة غير شرعية، دون ذكر اسمها، قبل أن يتم ضبطه لتنكشف تفاصيل الجريمة البشعة أمام رجال المباحث.
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قريبه فشل في اغتصابه.. العثور على جثة طفل بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، من كشف لغز العثور على جثة الطفل" أحمد ياسر الصبو" 6 سنوات، والمختطف من أمام منزله أمس الأربعاء، في بالوعة الصرف الصحي، بقرية كفر الدبوسي التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وتبين أن ابن خاله طالب بالصف الثاني الإعدادي، هو وراء الواقعة، إذ استدرجه من أمام المنزل إلى شارع جانبي ضيق للاعتداء الجنسي عليه عقب صلاة التراويح، ولما صرخ الطفل وحاول الهرب منه، خشى الجاني افتضاح أمره، خنقه ثم تخلص من الجثة في البالوعة.
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