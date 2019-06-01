أم تلقي رضيعها في القمامة عقب ولادته: «معاق»

تحرير:محمد الشاملي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م

طفل رضيع

9 أشهر كاملة حملته وهنا على وهن، لم تكن كفيلة لتضع في قلب تلك السيدة قدرا من الرحمة بمولودها عقب حضوره إلى الدنيا، راحت تتخلص منه فور اكتشافها بأنه غير مكتمل وبه عيب خلقي، انتظرت التقاط أنفاسها بعد عملية الولادة، استجمعت قواها وحملت الرضيع الذي يشبه قطعة اللحم الحمراء، قادتها قدماها إلى مقلب قمامة قريب من المستشفى لتنفيذ الفصل الأخير في خطتها غير الإنسانية بعدما انتزعت من قلبها الرحمة ومشاعر الأمومة على حد سواء بإلقاء طفلها، تاركة إياه فريسة سهلة للكلاب الضالة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطار من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة طفل حديث الولادة داخل مقلب قمامة. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ بقيادة الرائد مجدي عوض معاون أول مباحث بولاق الدكرور، وعُثر على جثة رضيع لم تمر على ولادته سوى ساعات قليلة. جهود