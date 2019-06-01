من هو «دان رينولدز» نجم حفل نهائي دوري أبطال أوروبا؟

مطربة البوب دوا ليبا، أحيت حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2018، وبلغ عدد مشاهديه قرابة 80 مليونًا، فهل يتجاوز "Imagine Dragons" هذا الرقم في تلك النسخة؟

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

دان رينولدز

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث ملعب واندا "متروبوليتانو"، حيث تقام مباراة الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ومواطنه وغريمه توتنهام. وقبل انطلاق صافرة حكم المباراة لبدء المباراة النهائية، قدّم فريق الروك الأمريكي "Imagine Dragons"، عرضا غنائيا راقصا، ووقع اختيار الفريق من قِبل شركة "بيبسي" الراعية، لتقديم الحفل الذي يذاع عبر 200 دولة حول العالم، إذ يتمتع بصيت كبير بعد فوزه بعديد الجوائز وتضمين أغانيه في سلسلة ألعاب شركة كونامي "PES".

- الفريق الحائز على "جوائز جرامي"، قدّم خلال حفل نهائي دور أبطال أوروبا 2019، بعضًا من أعماله الناجحة مؤخرًا، على غرار: Believer وRadioactive وThunder، وإليكم بعض المعلومات عنه: - فرقة البوب الأمريكي من لاس فيغاس، نيفادا، يتألف من المغني الرئيسي دان رينولدز، عازف الجيتار الرئيسي وين سيرمون، عازف غيتار