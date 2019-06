من هو «دان رينولدز» نجم حفل نهائي دوري أبطال أوروبا؟

مطربة البوب دوا ليبا، أحيت حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2018، وبلغ عدد مشاهديه قرابة 80 مليونًا، فهل يتجاوز "Imagine Dragons" هذا الرقم في تلك النسخة؟

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث ملعب واندا "متروبوليتانو"، حيث تقام مباراة الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ومواطنه وغريمه توتنهام. وقبل انطلاق صافرة حكم المباراة لبدء المباراة النهائية، قدّم فريق الروك الأمريكي "Imagine Dragons"، عرضا غنائيا راقصا، ووقع اختيار الفريق من قِبل شركة "بيبسي" الراعية، لتقديم الحفل الذي يذاع عبر 200 دولة حول العالم، إذ يتمتع بصيت كبير بعد فوزه بعديد الجوائز وتضمين أغانيه في سلسلة ألعاب شركة كونامي "PES".

- الفريق الحائز على "جوائز جرامي"، قدّم خلال حفل نهائي دور أبطال أوروبا 2019، بعضًا من أعماله الناجحة مؤخرًا، على غرار: Believer وRadioactive وThunder، وإليكم بعض المعلومات عنه:

- فرقة البوب الأمريكي من لاس فيغاس، نيفادا، يتألف من المغني الرئيسي دان رينولدز، عازف الجيتار الرئيسي وين سيرمون، عازف غيتار الباس والبيانو الإلكتروني بن ماكيه، وعازف الطبل دانيال بولتزمان.

- أُسست الفرقة عام 2008، ويقول أحد أعضائها: "نحن فرقة روك تحب خوض تجارب موسيقية جديدة، ونحن منفتحون على أنماط موسيقية متنوعة ونستمع إلى الكثير من الأغاني، كما نحاول اكتشاف آلات موسيقية جديدة وكل هذا له تأثير على أغانينا، يمكننا مثلا أن نجرب طبل تايكو رأيناه في سيرك دو سولاي".

- المعنى الحقيقي وراء اسم الفرقة مجهول، وقالت الفرقة إن كل حرف منه يدل على كلمات معينة، لكنهم لن يخبروا ما هي هذه الكلمات، وفي مقابلة مع Radio.com، علّقوا قائلين: "في هذه المرحلة، تم تعليق الكثير من التأملات على المعنى الحقيقي للاسم، وأي شيء سنقوله سوف يعتبر خيبة، لذا سنترك الأمر لتخيلات الجميع، ربما لديهم تخمينات أفضل من المعنى الحقيقي".

- مغني الفرقة الرئيسي دان رينولدز، متزوج من المغنية إيجا فولكمان، تقابلا لأول مرة في عام 2010، وتزوجا في 5 مارس 2011، أنجبا ثلاث فتيات، أكبرهن إيفا، كوكو راي، وجيا جيمس.

- كل عضو من أعضاء الفرقة درس في جامعة بيركلي للموسيقى، عدا دان رينولدز، حيث اختار الدراسة بجامعة بريغهام يونغ.

- اكتسبت الفرقة الشهرة من إطلاق ألبومهم "نايت فيجنز" وذلك مع بداية ظهورهم في 2012، وكان أول نجاح لها عند إصدار أغنية It’s Time الشهيرة، والتي كتبها دان رينولدز في مطبخ منزله، عندما كان يمر بحالة اكتئاب.

وقال لمجلة Billboard: "لقد كنت أحاول كتابة أغنية لنفسي، لقد صارعت الاكتئاب والقلق، ومن هذا الصراع ظهرت هذه الأغنية، وسأكون سعيدًا، إن استطاع بعض الأشخاص التعبير عما يمرون به من خلال هذه الأغنية".

- أدرجت مجلة "بيلبورد" فرقة "إماجن دراجونس" في أعلى قائمة "سنة في موسيقى الروك" لعام 2013، وأطلقت عليها اسم "الفرقة المنطلقة".

- العديد من الأغنيات الناجحة طرحتها الفرقة ومنها: "Hear Me - I Bet My Life - I'm So Sorry - Monster - My Fault -on top of the world - Gold - Warriors - Radioactive - believer - Natural" وغيرها.

- Stage Rush: Imagine Dragons هي لعبة لأجهزة iPhone، وتمتلك لاعبين من لاس فيغاس إلى باريس، ومقابل كل عملية تحميل لهذه اللعبة يتم التبرع بدولار لمؤسسة تايلر روبنسون، وهي مؤسسة تم إنشائها من قبل Imagine Dragons في عام 2015، لمساعدة عائلات الأطفال المصابين بالسرطان، ماديًا ومعنويًا.

وكانت مطربة البوب البريطانية دوا ليبا، أحيت حفل افتتاح نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا لعام 2018، وبلغ عدد مشاهديه قرابة 80 مليونًا.