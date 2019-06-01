جريمة

مباحث التموين تضبط 105 قضايا في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م
مباحث التموين
مباحث التموين
واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 24 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 15 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 13 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.
وقاد العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبُت وجود مخالفات عدة فيها أبرزها تحرير 15 مخالفة عدم نظافة المخبز. وعمد مدير مباحث التموين إلى توجيه معاونيه بتكثيف
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فحص 10 مشتبه بهم وإزالة 167 حالة تعد في الهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
جثة طفل

أم تلقي رضيعها في القمامة عقب ولادته: «معاق»

9 أشهر كاملة حملته وهنا على وهن، لم تكن كفيلة لتضع في قلب تلك السيدة قدرا من الرحمة بمولودها عقب حضوره إلى الدنيا، راحت تتخلص منه فور اكتشافها بأنه غير مكتمل وبه عيب خلقي، انتظرت التقاط أنفاسها بعد عملية الولادة، استجمعت قواها وحملت الرضيع الذي يشبه قطعة اللحم الحمراء، قادتها قدماها إلى مقلب قمامة قريب من المستشفى لتنفيذ الفصل الأخير في خطتها غير الإنسانية بعدما انتزعت من قلبها الرحمة ومشاعر الأمومة على حد سواء بإلقاء طفلها، تاركة إياه فريسة سهلة للكلاب الضالة.
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بسبب جردل.. غرق طفل في ترعة الذوات بالدقهلية

لقى طفل عمره 11 عاما، مصرعه غرقا في ترعة الذوات التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، إذ نزل إلى الترعة لملئ جردل بالمياه، واختل توازنه وسقط في الترعة وجرفه تيار المياه، وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من استخراج جثمانه بعد 3 ساعات من غرقه في ترعة الري، وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ عن وصول أحمد ياسر الكفراوي تلميذ ابتدائي، جثة هامدة إلى مستشفى بني عبيد.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

«مش حاسس بوجودي».. رسالة تكشفت سر اختفاء ابن العمدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء نجل عمدة إحدى القرى التابعة لمركز طوخ، والذي تغيب منذ يوم الأربعاء الماضي، في ظروف غامضة وفشل أهله في الوصول إليه، إذ أرسل الشاب رسالة لوالده، اليوم، يخبره فيها بمكان إقامته بأحد فنادق محافظة أسوان مفادها، "أنت مش حاسس بوجودي"، موضحا له أنه اختفى بصحبة صديقه في محاولة منه لكي يشعر والده بوجوده، وأنه كان يفتقده خاصة وأنه في سن حرج بمرحلة المراهقة، بسبب ظروف عمل والده وانشغاله الدائم.
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مباحث التموين تنتصر لمحدودي الدخل وتتصدى لغش التجار

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 106 قضايا تموينية تنوعت ما بين 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 16 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.
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مباحث التموين تشن حملة تفتيشية على المخابز بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 19 منشأة بدون ترخيص، و11 مخالفة عدم وجود سجل تفتيش، و14 مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي.
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105 قضايا حصيلة جهود مباحث التموين في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 14 منشأة بدون ترخيص ومخالفات عدم وجود سجل تفتيش، فضلا عن غلق في مواعيد العمل الرسمية.
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مباحث التموين تتصدى لمهربي الدقيق المدعم في الجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لفرض سيطرتها على الأسواق، إذ شنت إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة حملات مكبرة على مدى الـ24 ساعة بمشاركة لجان تضم مفتشي الصحة والأغذية والتموين استهدفت ضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وملاحقة السلع مجهولة المصدر، وخصوصًا خلال شهر رمضان المبارك، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق، ومكافحة الغش الغذائي.
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