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إصابة 42 شخصا في انفجار مصنع ديناميت بروسيا

تحرير:وكالات ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
انفجار - صورة أرشيفية
انفجار - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، وقوع انفجارات في مصنع "كريستال" لتصنيع الديناميت في بلدة دزيرجينسك بوسط روسيا ما أسفر عن إصابة 42 شخصًا. وذكرت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة (تاس) الروسية، أنه تم نقل 14 مصابًا إلى المستشفى للحصول على العلاج اللازم، مشيرة إلى أن المصابين لا يعاني أي منهم من إصابة خطيرة جراء الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم. وبحسب ما نقلت فرانس برس، فقد وقع الانفجار في مصنع "كريستال" في دزيرجينسك على بعد 400 كلم شرق موسكو.
وذكرت سلطات البلدية في المنطقة، أن الانفجار أوقع أضراراً في خمسة من مباني المصنع ونحو 180 مسكناً.وقال ممثل في خدمة الطوارئ المحلية، إن الانفجارات أسفرت أيضا عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبان في قرية بيرا الواقعة بالقرب من مكان الحادث.وأكد متحدثون باسم مصنع "كريستال" أن 5 أشخاص كانوا
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إيران تشكو عدم تزويد طائراتها بالوقود بمطارات دولية

رفعت إيران شكوى لمنظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو" بشأن امتناع بعض المطارات الدولية عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود بسبب العقوبات الأمريكية. وتخضع شركات الطيران الإيرانية لعقوبات أمريكية مصاحبة لتلك التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات النفط الإيرانية، حيث حذرت وزارة الخزانة الأمريكية جميع دول العالم وشركات الطيران الدولية من خطورة منح تصاريح أو تقديم خدمات جوية للخطوط الجوية الإيرانية. وتسببت العقوبات الأمريكية في خسائر لشركات الطيران الإيرانية وتراجع في عدد عدد المسافرين على متنها.
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إسرائيل في مأزق بعد الدعوة لانتخابات جديدة

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تخدم القارة.. إشادة إفريقية بمعايشة وزارة الرياضة

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إحالة مسؤولين بمراكز الشباب في المحافظات للتحقيق

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مصر تدين انفجار ليون الفرنسية: أعمال وحشية

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 24 مايو الجاري، الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية، ما أسفر عن إصابة عدد المواطنين. وأعربت مصر عن تمنياتها بسرعة شفاء المصابين في هذا الهجوم الخسيس، مؤكدةً وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب فرنسا الصديقة في مواجهة تلك الأعمال الوحشية التي تستهدف الأبرياء. وأعلنت النيابة الفرنسية، الجمعة، أنها تحقق في الانفجار الذي وقع في مدينة ليون على أنه "هجوم إرهابي". وقالت متحدثة باسم النيابة الفرنسية، في تصريح لـCNN، إن القنبلة كانت طرد مفخخ وممتلئة بالمسامير.
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دمشق تُعلن التصدي لأهداف إسرائيلية قرب العاصمة

شهد محيط العاصمة دمشق، الجمعة، دوي انفجار، حيث أن دفاعات الجيش الجوية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من اتجاه إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا". وتبين أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري استطاعت أن تسقط عددا من الأجسام القادمة من إسرائيل. وأوضح مصدر عسكري سوري أن وسائط الدفاع الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها، بحسب "سكاي نيوز". وكانت أطراف بلدة يلدا بريف دمشق قد شهدت العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية من صنع إسرائيلي، في إطار عمليات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب.
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بوتين: روسيا ليست فريق إطفاء ولا تستطيع إنقاذ الجميع

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ليست فريق إطفاء ولا تستطيع إنقاذ كل شيء وخاصة ما لا يعتمد عليها وحدها. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد المحادثات الروسية النمساوية، اليوم الأربعاء في سوتشي، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لقد قلت للإيرانيين مرارًا، إنني لا أرى فائدة لهم من الخروج من الاتفاق النووي". وأضاف: "أنا الآن أتحدث بصراحة وعلى العلن، لأنني تحدثت عن ذلك كثيرًا خلال محادثاتنا مع طهران"، مؤكدا أن بلاده ليست فريق إطفاء ولا يمكنها أن تنقذ كل شيء وخاصة ما لا يعتمد عليها وحدها.
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سريلانكا تفرض حظر التجول «ليلا» في جميع أنحاء البلاد

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