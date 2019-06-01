إصابة 42 شخصا في انفجار مصنع ديناميت بروسيا

تحرير:وكالات ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

انفجار - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، وقوع انفجارات في مصنع "كريستال" لتصنيع الديناميت في بلدة دزيرجينسك بوسط روسيا ما أسفر عن إصابة 42 شخصًا. وذكرت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة (تاس) الروسية، أنه تم نقل 14 مصابًا إلى المستشفى للحصول على العلاج اللازم، مشيرة إلى أن المصابين لا يعاني أي منهم من إصابة خطيرة جراء الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم. وبحسب ما نقلت فرانس برس، فقد وقع الانفجار في مصنع "كريستال" في دزيرجينسك على بعد 400 كلم شرق موسكو.

وذكرت سلطات البلدية في المنطقة، أن الانفجار أوقع أضراراً في خمسة من مباني المصنع ونحو 180 مسكناً.وقال ممثل في خدمة الطوارئ المحلية، إن الانفجارات أسفرت أيضا عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبان في قرية بيرا الواقعة بالقرب من مكان الحادث.وأكد متحدثون باسم مصنع "كريستال" أن 5 أشخاص كانوا