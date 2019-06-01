السبكي يحدد موعد العرض الخاص لـ«حملة فرعون»

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

بوستر فيلم حملة فرعون

يقيم المنتج محمد السبكي، العرض الخاص لفيلمه الجديد "حملة فرعون" المقرر طرحه للمنافسة في سباق عيد الفطر السينمائي، وذلك بعد غد الإثنين، في أحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور فريق عمل الفيلم ومنهم عمرو سعد، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير. أحداث فيلم حملة فرعون، تحاكي الفيلم الشهير «العظماء السبعة»، ويشارك في بطولته محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" في مسلسل Game of Thrones.

والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد السبكي. وينافس "حملة فرعون" في دور العرض، 4 أفلام أخرى هي: - "الممر" إخراج شريف عرفة بطولة أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس. -