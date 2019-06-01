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السبكي يحدد موعد العرض الخاص لـ«حملة فرعون»

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
بوستر فيلم حملة فرعون
بوستر فيلم حملة فرعون
يقيم المنتج محمد السبكي، العرض الخاص لفيلمه الجديد "حملة فرعون" المقرر طرحه للمنافسة في سباق عيد الفطر السينمائي، وذلك بعد غد الإثنين، في أحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور فريق عمل الفيلم ومنهم عمرو سعد، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير. أحداث فيلم حملة فرعون، تحاكي الفيلم الشهير «العظماء السبعة»، ويشارك في بطولته محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" في مسلسل Game of Thrones.
والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد السبكي. وينافس "حملة فرعون" في دور العرض، 4 أفلام أخرى هي: - "الممر" إخراج شريف عرفة بطولة أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس. -
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Godzilla King of the Monsters (1)

Godzilla: King of the Monsters يتصدر الـبوكس أوفيس

نجح فيلم الأكشن والخيال العلمي Godzilla: King of the Monsters في حصد 50 مليون دولار في أول أسابيع عرضه، ليحتل صدارة شباك التذاكر الأمريكي، محافظًا على توقعات الجمهور العظيمة تجاه هذا الجزء، بعد سلسلة ناجحة بدأت منذ سنوات وتستمر حتى الآن. كانت شركة وارنر براذرز الأمريكية قد قدمت عام 1998 أول أجزاء سلسلة "جودزيلا" وحققت به نجاحًا كبيرًا، ثم عادت بعد ماى يقرب من 35 عامًا لتستكمل السلسلة بجزء ثانِ عام 2014، أطلقت عليه Godzilla، ثم استغلت نجاح السلسلة وأعلنت عن عودتها بجزء ثالث جديد عام 2019، بحسب موقع Variety الأمريكي.
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أسرار عن حياة مارلين مونرو.. لا نعرف من والدها

حياة الممثلة الأمريكية الراحلة ونجمة الإثارة الأشهر عالميا، مارلين مونرو، مليئة بالأسرار، فيكفي أنه حتى الآن لا نعرف يقينًا هل ماتت مقتولة أم منتحرة؟ فقد كثرت الشائعات حول وفاتها، ومن أجل ذلك نستعيد حياة "مارلين" محطمة قلوب الرجال كما اعتادت هوليوود أن تلقبها، والتي رغم رحيلها منذ أكثر من 50 عامًا، فإن أعمالها وروحها الخفيفة وابتسامتها الساحرة ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، ومن يظن أن صاحبة هذه الابتسامة الساحرة والجاذبية المتألقة لم تكن ممثلة بهذه الجودة! فقد كانت تواجه صعوبة في حفظ الدور. وفي تقرير موقع Urbo نستعرض 4 معلومات لا تعرفها عنها.
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مورجان فريمان.. عوقب بالتمثيل وحطم أرقام الأوسكار

على مر التاريخ، نجح بعض الممثلين في أن يتركوا بصمة لا تنسى سواء محليا أو عالميا، والممثل الأمريكي مورجان فريمان واحد من هؤلاء، إذ تمكن الممثل من أن يحول صوته إلى علامة مسجلة بعشرات البرامج الوثائقية والإعلانات وأفلام الأنيميشن التي شارك فيها بصوته فقط، محققا نجاحًا مذهلا إلى حد أن بات الجمهور يعرف "فريمان" من صوته فقط. أما إن تحدثنا عن أدواره التمثيلية فلن يسع المجال لإحصاء كل أعماله، ففي عمر الـ82 ما زال الممثل قادرًا على العطاء والتفاني في مهنته، وبينما يحتفل العالم بعيد ميلاده اليوم، نستعرض بعض المعلومات التي قد لا تعرفها عن "فريمان".
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بلاك-تيما

طرح ألبوم «لون الكاكاو» لـ«بلاك تيما» في عيد الفطر

قرر المنتج ريتشارد الحاج، طرح ميني ألبوم جديد باسم "لون الكاكاو" لفريق "بلاك تيما"، أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، في عيد الفطر، على قناة "موسيقى تي في" بموقع الفيديوهات القصيرة "يوتيوب"، إضافة إلى عدد كبير من متاجر الشراء ومنها "آيتونز، أنغامي، ديزر ، سبوتيفاي، موسيقى ستور". الميني ألبوم يضم 5 أغان متنوعة، ويعد نقله موسيقية كبيرة لبلاك تيما، تولى توزيعه هاني ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازي وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، مهندس صوت ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو.
جوائز-ملتقى-القاهرة-السينمائي

«القاهرة السينمائي» يفتح باب تقديم مشروعات الأفلام

أعلنت إدارة الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي ستقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر، عن فتح باب تقديم مشروعات الأفلام للنسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائي التي تقام ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما في نسختها الثانية، وسوف يستمر باب التقديم مفتوحًا حتى 1 أغسطس المقبل. النسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائي سوف تجمع المنتجين الدوليين مع الممولين والموزعين وممثلي مؤسسات التمويل والمبيعات والقنوات التليفزيونية لإقامة تعاون دولي وشراكات مع سينمائيين من أنحاء العالم العربي.
فيلم-حملة-فرعون

طرح برومو «حملة فرعون»: تايسون يقرأ القرآن (فيديو)

طرحت شركة السبكي للإنتاج الفني، التريلر الرسمي لفيلم "حملة فرعون" المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، وضم التريلر عددًا كبير من مشاهد الأكشن والحرب، كما ضم عددًا كبيرًا من النجوم منهم عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، ومايك تايسون. والفيلم تم تصويره بين مصر ولبنان، ويدور في إطار من الأكشن، وظهر به كل أبطال العمل، وتدور أحداثه حول شاب يُدعى "يحيى" الشهير بـ"فرعون" يجسده عمرو سعد، يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر يحيى للتوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته وتجسدها روبي. ومن أبرز المشاهد اللافتة في برومو "حملة فرعون"، ظهور مايك تايسون وهو يقرأ القرآن.
محمد-سعد

السبكي يعلن موعد طرح فيلم محمد سعد الجديد

أعلنت شركة السبكي فيلم موعد عرض فيلم «محمد حسين» بطولة الفنان محمد سعد، حيث نشرت الصفحة الرسمية للشركة على حسابها بموقع «فيسبوك»، البوستر الرسمي للفيلم وعلقت عليه: «محمد حسين، فيلم عيد الفطر 2019، بجميع دور العرض»، وأثار اسم الفيلم سخرية الكثيرين، حيث جاءت أغلب تعليقات الجمهور، عن من هو محمد حسين، بعد اللمبي، عوكل، أطاطا، بوشكاش، وغيرها من الشخصيات التي قدمها محمد سعد، خاصة أنه ظهر في بوستر الفيلم بشكل غريب. الفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على وإنتاج أحمد السبكي.
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