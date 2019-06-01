رياضة

مشجعة عارية تقتحم ملعب نهائي دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
هدف صلاح فى دورى الأبطال
هدف صلاح فى دورى الأبطال
اقتحمت مشجعة استاد "واناد ميتروبوليتانو" الذى يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام الذي يقوده الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو، ويدير المباراة الحكم السلوفيني دامير سكومينا، وتوقفت المباراة لحين سيطر الأمن على الموقف. ويبحث كلوب اليوم عن فك عقدته الأوروبية، حيث خسر 3 نهائيات، الأول أمام بايرن، والثاني رفقة ليفربول أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي عام 2016، والثالث الموسم الماضي رفقة ليفربول أيضًا ولكن أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
وأدى اقتحام المشجعة لملعب المباراة والتى ظهرت بصورة شبه عارية، إلى إيقاف المباراة فى الدقيقة الثامنة عشرة، قبل أن ينجح أمن المباراة فى السيطرة على الموقف وإيقافها لإخراجها من الملعب، واستكمل الفريقين المباراة. نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام،
اقرأ المزيد
حفل-بيراميدز-لرامون-دياز‎ (2)

بيراميدز يُكرم رامون دياز بعد رحيله عن الفريق

أقام نادي بيراميدز حفل وداع للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الكرة وجهازه المعاون بعدما أعلن عن رحيله عن النادي بنهاية الموسم المُنقضي، وأقيم الحفل بفندق فور سيزونز بالقاهرة، لتقديم الشكر للمدرب على ما قدمه خلال الفترة الماضية من مجهود منذ تكليفه بمهمة قيادة بيراميدز في شهر يناير الماضي. وحضر حسام البدري رئيس النادي حفل التكريم الذي جاء بتكليف من تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، ومجلس الإدارة وبتواجد أحمد حسن المشرف العام على الكرة، وجميع أفراد الإدارة التنفيذية والفنية والإدارية.
محمد-صلاح‎ (2)

محمد صلاح يحقق توقعات أبوتريكة في نهائي دوري الأبطال

حقق النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، نبوءة محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتسجيله الهدف الأول للريدز في شباك توتنهام، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد. وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول بعد مرور دقيقتين فقط من اللقاء، بركلة جزاء، سددها قوية في شباك حارس السبيرز هوجو لوريس، بعدما احتسب الحكم دامير سكومينا، لارتطام تمريرة السنغالي ساديو ماني في يد موسى سيسوكو، بعد أقل من دقيقة على بداية المباراة.
محمد-صلاح‎ (1)

صلاح يدخل التاريخ بهدف في شباك توتنهام

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام، خلال المواجهة التي تقام حاليًا على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليلحق بعظماء إفريقيا الذين تمكنوا من التسجيل في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح‎ (1)

صلاح يدخل التاريخ بهدف في شباك توتنهام

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام، خلال المواجهة التي تقام حاليًا على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليلحق بعظماء إفريقيا الذين تمكنوا من التسجيل في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
كلوب‎

كلوب: لم أتعلم شيئًا من خسارة النهائيات

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه مختلفًا تمامًا عن الذي ظهر في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتغير حظه مع المباريات النهائية للبطولات، التي عانى فيها كثيرًا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين ليفربول وتوتنهام، قائلًا: "إذا كنت أنا السبب في خسارة 6 نهائيات لذلك يجب على الجميع أن يقلق بشأني، أصبحنا أكثر نضجًا، ولدينا فرصة من أجل التتويج باللقب الأوروبي، لا أعتقد أنه لدي مسيرة غير محظوظة".
فرحة-محمد-صلاح-بهدفه-فى-تشيلسى (1)

محمد صلاح يزين قائمة ليفربول لنهائي دوري الأبطال

زين محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، القائمة التي أعلنها الألماني يورجن كلوب استعدادًا لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، أمام مواطنه توتنهام هوتسبير، والتي ستقام على ملعب واندا موتريبليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد في إسبانيا، غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، وستغادر بعثة ليفربول مطار جون لينون الدولي اليوم الجمعة، متجهة إلى مدريد، استعدادًا لتدوين الظهور الثاني لهم على التوالي في نهائي دوري الأبطال، بعد الخسارة العام الماضي أمام ريال مدريد.
هدف-صلاح-فى-توتنهام

صلاح والفرصة الثانية في نهائي دوري الأبطال

تبدد حلم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد مشاركته في المباراة النهائية أمام ريال مدريد لمدة 25 دقيقة فقط، قبل التعرض لإصابة بسبب مدافع الريال سيرجيو راموس، ليخرج صلاح باكيًا ويخسر الليفر بنتيجة 3-1، لتتاح له فرصة العودة إلى النهائي من جديد بمواجهة توتنهام هذه المرة، غدًا السبت. نعم، لم يقدم صلاح نفس مستويات الموسم الماضي، بتراجع حصيلته التهديفية من 44 إلى 26 في جميع المسابقات، وفشله في التسجيل في 8 مباريات متتالية، إلا أنه سقط ضحية لمستويات العام الماضي فقط.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org