مشجعة عارية تقتحم ملعب نهائي دوري الأبطال
تحرير:محمد جمال
٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
هدف صلاح فى دورى الأبطال
اقتحمت مشجعة استاد "واناد ميتروبوليتانو" الذى يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام الذي يقوده الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو، ويدير المباراة الحكم السلوفيني دامير سكومينا، وتوقفت المباراة لحين سيطر الأمن على الموقف.
ويبحث كلوب اليوم عن فك عقدته الأوروبية، حيث خسر 3 نهائيات، الأول أمام بايرن، والثاني رفقة ليفربول أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي عام 2016، والثالث الموسم الماضي رفقة ليفربول أيضًا ولكن أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
وأدى اقتحام المشجعة لملعب المباراة والتى ظهرت بصورة شبه عارية، إلى إيقاف المباراة فى الدقيقة الثامنة عشرة، قبل أن ينجح أمن المباراة فى السيطرة على الموقف وإيقافها لإخراجها من الملعب، واستكمل الفريقين المباراة.
نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام،
وأدى اقتحام المشجعة لملعب المباراة والتى ظهرت بصورة شبه عارية، إلى إيقاف المباراة فى الدقيقة الثامنة عشرة، قبل أن ينجح أمن المباراة فى السيطرة على الموقف وإيقافها لإخراجها من الملعب، واستكمل الفريقين المباراة.
نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام، من ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول، بعد لمسة يد من سيسوكو لاعب توتنهام أثناء عرضية ساديو ماني من جهة اليسار، وسجلها صلاح بتسديدة صاروخية، لم يتسطع هوجو لوريس حارس توتنهام فعل شيء تجاهها.
وكان قدم باند البوب الأمريكى الكبير "imagne dragons" بقيادة المغنى دان رينولدز، عرضا عظيما وظهر الحفل بشكل مبهر.