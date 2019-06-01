مشجعة عارية تقتحم ملعب نهائي دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

هدف صلاح فى دورى الأبطال

اقتحمت مشجعة استاد "واناد ميتروبوليتانو" الذى يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام الذي يقوده الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو، ويدير المباراة الحكم السلوفيني دامير سكومينا، وتوقفت المباراة لحين سيطر الأمن على الموقف. ويبحث كلوب اليوم عن فك عقدته الأوروبية، حيث خسر 3 نهائيات، الأول أمام بايرن، والثاني رفقة ليفربول أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي عام 2016، والثالث الموسم الماضي رفقة ليفربول أيضًا ولكن أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأدى اقتحام المشجعة لملعب المباراة والتى ظهرت بصورة شبه عارية، إلى إيقاف المباراة فى الدقيقة الثامنة عشرة، قبل أن ينجح أمن المباراة فى السيطرة على الموقف وإيقافها لإخراجها من الملعب، واستكمل الفريقين المباراة. نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام،