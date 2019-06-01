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شهيرة تجيب.. هل كانت على علم بمقلب رامز جلال؟

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
شهيرة
شهيرة
وصفت الفنانة الكبيرة شهيرة، مقلب "رامز في الشلال" بـ"الصعب"، مشيرة إلى أنها أحبت التجربة، رغم أن البعض كان لا يفضل وقوعها ضحية مقالب الفنان رامز جلال. وكشفت شهيرة، حقيقة معرفتها المسبقة بمقلب "رامز في الشلال" وقالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "مقلب رامز شيء صعب.. أنا عارفة إن البعض ماكانش حابب أشترك، بس أنا حابة، وفي النهاية هو مقلب والله ما كنت أعرف تفاصيل اللي حصل"، كما كتبت حول رد فعل الجمهور على الحلقة: "أنا عملت تريند على جوجل في رامز، مبسوطة إن الناس لسه بتهتم لأمري برغم اعتزالي أكتر من 20 سنة، شكرًا للحب ده".
وفي حلقة اليوم السبت، السابع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنانة المعتزلة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين، وفي أثناء المقلب حين تقف شهيرة على أعلى الكوبري، سقطت من فوقه، وبدأت في الصراخ بشدة، ومن ثمّ بدأ الجزء الثاني في
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يوسف-الشريف (2)

يوسف الشريف مع تامر مرسي في رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني والتوزيع، عن تعاقدها مع النجم يوسف الشريف على بطولة مسلسل جديد، من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020، ولم يتم الاستقرار على المؤلف والمخرج حتى الآن، حيث يعد هذا المسلسل ثاني تعاقدت شركة "سينرجي" بعد تعاقدها مع النجم محمد رمضان منذ أيام قليلة. ونشر رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، اليوم السبت، صورة تجمعه مع النجم يوسف الشريف معلقًا: "رمضان 2020 إن شاء الله".
رامز-في-الشلال (1)

رامز في الشلال.. انهيار شهيرة في مواجهة الغوريلا

في حلقة اليوم السبت، السادس والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة المعتزلة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين، وفي أثناء المقلب حين تقف شهيرة على أعلى الكوبري، سقطت من فوقه، وبدأت في الصراخ بشدة، ومن ثمّ بدأ الجزء الثاني في المقلب إذ انحدر القارب بين الصخور، وبدأ المملثون في الصراخ، لادخل شهيرة في حالة من الفزع، إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، كما أصيبت بالانهيار حين واجهت الغوريلا.
مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 26.. فيفي عبده تحتفل بعودة ياسمينا

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «مملكة الغجر»، الذي يذاع عبر فضائية «النهار»، بطولة الفنانة فيفي عبده والفنانة حورية فرغلي، بصدمة «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي، بعد معرفتها حقيقة عملها مع مافيا في تهريب المخدرات وتجارة الأعضاء، وتلتقي «ياسمينا» بـ«شاهي» سكرتيرة رجل الأعمال «النوري»التي كانت تعمل لديه «ياسمينا» وتجسدها الفنانة ميار الغيطي التي تحاول بشتى الطرق أن تتأكد من فقدان ياسمينا الذاكرة، حتى يتثنى لها معرفة مكان «الهارد ديسك» الذى يحتوى على جميع الأعمال المشبوهة التى قام بها «النوري» .
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رامز-في-الشلال (1)

رامز في الشلال.. انهيار شهيرة في مواجهة الغوريلا

في حلقة اليوم السبت، السادس والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة المعتزلة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين، وفي أثناء المقلب حين تقف شهيرة على أعلى الكوبري، سقطت من فوقه، وبدأت في الصراخ بشدة، ومن ثمّ بدأ الجزء الثاني في المقلب إذ انحدر القارب بين الصخور، وبدأ المملثون في الصراخ، لادخل شهيرة في حالة من الفزع، إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، كما أصيبت بالانهيار حين واجهت الغوريلا.
رامز-جلال (2)

رسالة رامز جلال لوليد سليمان بعد المقلب

وقع النجم وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، ضحية حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وسخر رامز جلال من وليد سليمان، في مقدمة برنامجه قائلًا: "النهاردة معانا وليد سليمان بطل الخشب الزان، وجايلنا بتيشرت نقاشين"، وبعد مرور أحداث المقلب، فوجئ وليد سليمان برؤية غوريلا على الجزيرة ليصاب بالرعب والخوف، محاولًا صدها بواسطة صخرة، إلى أن انتزع رامز قناعه ليكتشف اللاعب المقلب، وعليه أبدى انفعالًا شديدًا من رامز جلال بمجرد اكتشافه المقلب، وحاول الاعتداء عليه وفريق برنامجه.
محمد-رمضان-مع-حلا-شيحة-فى-مسلسل-زلزال

هكذا علّق محمد رمضان على مقلب رامز جلال في حلا شيحة

علّق الفنان محمد رمضان، بطريقة ساخرة، على وقوع الفنانة حلا شيحة، بطلة مسلسله الرمضاني "زلزال"، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه "رامز في الشلال". ونشر محمد رمضان، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة "كوميكس" له يظهر خلاله بالشخصية التي يُجسدها "محمد حربي" في "زلزال"، ويوجه رسالة لشخصية "صافية" التي تُجسدها حلا شيحة، وتتضمن عبارة: "كان نفسي أجي ألحقك من رامز يا صافية، بس للأسف أنا مشغول بإني أرجع 300 متر بتوع أبويا".
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رامز جلال يسخر من شذى حسون: ده فخد مش دراع (فيديو)

في حلقة اليوم السبت، الثالث عشر من أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، المغنية شذى حسون أحد نجوم برنامج "ستار أكاديمي"، وفي بداية الحلقة وأثناء استقبال شذى، سخر رامز منها قائلا: "إيه الدراع ده يا شذى، إيه الخدود دي، ده مش دراع ده فخد، هنرجعك بعد المقلب على كذا حتة، الخدود لوحديها والذراع اللي شبه الفخاد دي لوحديها"، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، دخلت شذى في نوبة من الصراخ والعويل.
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