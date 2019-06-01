الانضباط المروري شعار حملات مرور الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م

المرور

لا يدخر رجال المرور الجهد في رحلة البحث عن فرض الانضباط المروري، وواصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملاتهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2590 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 890 مخالفة انتظار خاطئ، و270 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1100 مخالفة نموذج 125، وشن 9 حملات بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 6 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان. وتم التصالح الفوري في 100 حالة، وشن حملات على سيارات السرفيس وتحرير 100 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" و5 مخالفات زجاج فاميه. تأتي الحملات