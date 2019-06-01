سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

التعليم: طلاب أولى ثانوي اختتموا امتحانات آخر العام

تحرير:أمينة محمود ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
د. طارق شوقي وزير التعليم
د. طارق شوقي وزير التعليم
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي اختتموا اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.? وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 479,523 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أداء 428,712 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية.
يأتي ذلك من إجمالي مستهدف 454,193 طالبا في 1979 مدرسة، فيما أدى 100,731 طالب الامتحان ورقيًا.وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أدى 50,811 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية، من إجمالي مستهدف 54,000 طالب وطالبة في 705 مدارس حكومية مجهزة
اقرأ المزيد
احمد-الطيب (1)

شيخ الأزهر: ضرب الزوجة أمر شائع في المجتمعات

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، إن الزوجة غير الناشز لا يجوز ضربها مهما وصل حد الخلاف، كما لا يجوز أن يبدأ العلاج بالضرب الرمزي، بل يبدأ بالموعظة، ثم الهجر في المضجع ثم يأتي بعد ذلك الضرب الرمزي، مضيفا إن المرأة غير الناشز يحرم ضربها، مؤكدا أن الضرب الرمزي للزوجة الذي ورد في الآية الكريمة "واللاتي تخفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، لم يأتِ هنا لا على سبيل الفرض أو الوجوب ولا السنة أو الندب، بل هو أمر يباح اللجوء إليه فقط إذا تأكد أو غلب الظن أنه سينقذ الأسرة من التفكك، وهو مباح.
إفطار-العاصمة-الإدارية-الجديدة‎ (8)

«مصر بتفطر» على أطول مائدة بالعالم بالعاصمة الإدارية

توافد، مساء اليوم السبت، آلاف المواطنين من شتى الأماكن في مصر، إلى حفل إفطار «مصر بتفطر»، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أطول مائدة بالعالم، والتى تمتد بطول 3 آلاف متر وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مواطن، وحرصت شركة العاصمة الإدارية، على تجهيز الحفل بكافة الاستعدادات، فانتشرت أطقم الشيفات فى شتى أرجتاء المائدة على طول ما يقرب من 3 آلاف متر، لإفطار جموع الحضور والمشاركين فى توقيت واحد، بحلول آذان المغرب، في مشهد امتلئت أجواه بمزيد من الفرحة والسرور.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة لشيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحضر المقابلة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وقيادات الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى الوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس.
تجهيز لأكبر مائدة إفطار في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة تصوير سامح ابو حسن (5)

العاصمة الإدارية تستعد لأطول مائدة إفطار في العالم

بدأت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، الاستعدادت الخاصة بأطول مائدة إفطار جماعي في العالم بطول 3 آلاف متر في موقع العاصمة نفسها، لتسجل بذلك الرقم القياسي وتدخل بها موسوعة "جينيس" العالمية. وكشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحدث سيشارك فيه ممثلين من كافة أطياف المجتمع يبلغ عددهم 7 آلاف شخص، وذلك تحت رعاية وحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بمشاركة مسئولين من مؤسسة "جينيس" العالمية.
اقرأ المزيد من الأخبار
عادل-الغضبان

محافظ بورسعيد: خط ساخن للتصدي للدروس الخصوصية

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، إنه سيطلق خط ساخن من خلال مكتبه الشخصي لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ضد من أسماهم بتجار العلم، وتجار الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن الدروس الخصوصية لم تعد تتماشى مع الأنظمة التعليمية المصرية الجديدة، محذرا أولياء الأمور من السماع لمطالب المدرسين بالبدء في الدروس، واصفًا ذلك بأنه بهدف جمع المال. وشدد محافظ بورسعيد، أنه سيتلقى الشكاوي بنفسه، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدرسين المخالفين.
امتحانات-ثانويه-عامة

التعليم: 98% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الرياضيات إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات، اليوم، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 432,062 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الرياضيات في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97.98% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيا.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (1)

التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا اللغة الثانية إلكترونيا

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، التابعة لوزارة التعليم، أن 585 ألفًا و980 طالبًا وطالبة، أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018-2019. وبحسب الغرفة فإن 427 ألفًا و432 طالبًا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الإلكتروني في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، بنسبة تصل إلى نحو 97%. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة، أداء 382 ألف طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98%.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org