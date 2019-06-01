جريمة

سقوط 19 تاجر مخدرات في قبضة أمن الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
أسفرت جهود الحملات بمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ضبط 22 متهما بينهم 19 في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحيازتهم على 805 جرامات حشيش، و41 جرام هيروين، و250 جراما من مخدر الإستروكس، و262 قرصا مخدرا. كما ألقى رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس
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فساد-المرور

الانضباط المروري شعار حملات مرور الجيزة

لا يدخر رجال المرور الجهد في رحلة البحث عن فرض الانضباط المروري، وواصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملاتهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2590 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 890 مخالفة انتظار خاطئ، و270 مخالفة متنوعة.
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فحص 10 مشتبه بهم وإزالة 167 حالة تعد في الهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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مباحث التموين تضبط 105 قضايا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 24 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 15 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 13 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.
جثة طفل

أم تلقي رضيعها في القمامة عقب ولادته: «معاق»

9 أشهر كاملة حملته وهنا على وهن، لم تكن كفيلة لتضع في قلب تلك السيدة قدرا من الرحمة بمولودها عقب حضوره إلى الدنيا، راحت تتخلص منه فور اكتشافها بأنه غير مكتمل وبه عيب خلقي، انتظرت التقاط أنفاسها بعد عملية الولادة، استجمعت قواها وحملت الرضيع الذي يشبه قطعة اللحم الحمراء، قادتها قدماها إلى مقلب قمامة قريب من المستشفى لتنفيذ الفصل الأخير في خطتها غير الإنسانية بعدما انتزعت من قلبها الرحمة ومشاعر الأمومة على حد سواء بإلقاء طفلها، تاركة إياه فريسة سهلة للكلاب الضالة.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (2)

فحص 10 مشتبه بهم وإزالة 167 حالة تعد في الهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

مباحث أكتوبر تشن حملة تفتيشية على الشقق المفروشة

أعدت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تقتحم معاقل تجار السلاح والمخدرات في العياط

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة بمركز العياط جنوب المحافظة في إطار توجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، وتحقيقاً لمبدأ الردع العام وبنفس النهج بتعليمات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بشن حملات استهدفت تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
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