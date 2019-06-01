سقوط 19 تاجر مخدرات في قبضة أمن الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

قوات الشرطة

جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.

أسفرت جهود الحملات بمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ضبط 22 متهما بينهم 19 في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحيازتهم على 805 جرامات حشيش، و41 جرام هيروين، و250 جراما من مخدر الإستروكس، و262 قرصا مخدرا. كما ألقى رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس