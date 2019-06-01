رياضة

بيراميدز يُكرم رامون دياز بعد رحيله عن الفريق

تحرير:أحمد سعيد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م
رامون دياز
رامون دياز
أقام نادي بيراميدز حفل وداع للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الكرة وجهازه المعاون بعدما أعلن عن رحيله عن النادي بنهاية الموسم المُنقضي، وأقيم الحفل بفندق فور سيزونز بالقاهرة، لتقديم الشكر للمدرب على ما قدمه خلال الفترة الماضية من مجهود منذ تكليفه بمهمة قيادة بيراميدز في شهر يناير الماضي. وحضر حسام البدري رئيس النادي حفل التكريم الذي جاء بتكليف من تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، ومجلس الإدارة وبتواجد أحمد حسن المشرف العام على الكرة، وجميع أفراد الإدارة التنفيذية والفنية والإدارية.
وأعرب المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن فخره وسعادته بالتكريم قبل مغادرته القاهرة، وتخليه عن مهمته، مؤكدًا على أنه لا يملك سوى الشكر والتقدير لكل مسئولي النادي وخاصة المستشار تركي آل الشيخ، وحسام البدري رئيس النادي وأحمد حسن المشرف على الكرة ومحمد العاصي المدير التنفيذي. أوضح دياز في كلمته بحفل التكريم
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مشجعة عارية تقتحم ملعب نهائي دوري الأبطال

اقتحمت مشجعة استاد "واناد ميتروبوليتانو" الذى يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام الذي يقوده الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو، ويدير المباراة الحكم السلوفيني دامير سكومينا، وتوقفت المباراة لحين سيطر الأمن على الموقف. ويبحث كلوب اليوم عن فك عقدته الأوروبية، حيث خسر 3 نهائيات، الأول أمام بايرن، والثاني رفقة ليفربول أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي عام 2016، والثالث الموسم الماضي رفقة ليفربول أيضًا ولكن أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
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محمد صلاح يحقق توقعات أبوتريكة في نهائي دوري الأبطال

حقق النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، نبوءة محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتسجيله الهدف الأول للريدز في شباك توتنهام، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد. وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول بعد مرور دقيقتين فقط من اللقاء، بركلة جزاء، سددها قوية في شباك حارس السبيرز هوجو لوريس، بعدما احتسب الحكم دامير سكومينا، لارتطام تمريرة السنغالي ساديو ماني في يد موسى سيسوكو، بعد أقل من دقيقة على بداية المباراة.
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صلاح يدخل التاريخ بهدف في شباك توتنهام

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام، خلال المواجهة التي تقام حاليًا على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليلحق بعظماء إفريقيا الذين تمكنوا من التسجيل في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
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تعليق صادم من حسام البدري على أنباء تدريبه للزمالك

علق حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، على أنباء رغبة مسؤولي نادي الزمالك في توليه منصب المدير الفني للفريق الأبيض، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، مؤكدًا أن ذلك يمثل شرفًا كبيرًا له. وقال حسام البدري، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «الزمالك نادٍ كبير وله كل الاحترام والتقدير، سعيد برغبة مسئوليه في إسناد مهمة تدريب الفريق لي، فهو شرف كبير لأي مدرب أن يعرض عليه تدريب الزمالك».
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بعد مواجهة الحرس.. إجازة مفتوحة للاعبي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن حصول لاعبيه على راحة سلبية وإجازة مفتوحة، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام نظيره حرس الحدود، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، وقال بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قررت إدارة الكرة بالنادي برئاسة حسام البدري، منح لاعبي فريقنا إجازة مفتوحة عقب مواجهة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكري في ختام مباريات الفريق بالدوري».
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رحلة البحث عن مدير فني.. تركي «هايص» والخطيب «لايص»

حالة من الارتباك الشديد تسيطر على قرارات إدارة الكرة بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وظهر معها نوبة قلق من عدم قدرة الفريق على التتويج بلقب الدوري بعد تعثره أمام الإسماعيلي، وفقدان الفريق نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على البطولة، ما ينذر بموسم كارثي في كرة القدم عقب الخروج المهين للمارد الأحمر من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز، بعد الخسارة بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية وعدم قدرة الفريق على التعويض في لقاء الإياب بعد الفوز بهدف دون رد.
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تركي آل الشيخ: محتار في اختيار مدرب بيراميدز

أكد المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه حائر في اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال بطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يمتلك 23 سيرة ذاتية لمدربين مميزين، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة... عندي 23 CV كلهم موافقين... وكل واحد منهم أحسن من الثاني وليه ميزة... احترت ... من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة إفريقية".
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