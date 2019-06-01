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تمساح ضخم يقتحم منزلا في أمريكا (صور)

تحرير:وكالات ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م
تمساح يقتحم منزلا في أمريكا
تمساح يقتحم منزلا في أمريكا
اقتحم تمساح منزلا في ولاية فلوريدا الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، وسط حالة ذهول من السكان الذين استدعوا الشرطة، بحسب صحيفة "يو أس إيه توداي". ووفقا للصحيفة الأمريكية، فقد عثر سكان المنزل على التمساح في المطبخ بعد أن اقتحم نافذة أرضية تظل على الحديقة. وذكرت الشرطة التي نشرت صورًا للحيوان الضخم بعد تقييده والسيطرة عليه تمامًا، أن التمساح البالغ طوله 3 أمتار و35 سنتيميترا اقتحم المنزل الجمعة، من خلال النوافذ المنخفضة الموجودة في المطبخ.
وتمكن صياد تماسيح تابع للشرطة من السيطرة على الحيوان الضخم، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، لكن صاحب المنزل سيحتاج إلى تغيير النوافذ التي هشمها التمساح في واقعة الاقتحام. أما التمساح فقد ظهر على جسده جروح بسيطة من جراء تكسر الزجاج، وتم نقله إلى مكان خاص للتعافي. وقالت سوزان ليندنموث، مديرة الشؤون
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الشرطة الامريكية

12 قتيلا في حادث إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

لقي 12 شخصا مصرعهم، جراء حادث إطلاق نار وقع أمس الجمعة في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة الأمريكية. وقال رئيس الشرطة المحلية، جيم سيرفيرا: "يوجد لدينا أيضا 4 مصابين جدد يتلقون علاجا في المستشفى. كما تتوفر لدينا معلومات أن عددا من المصابين يصلون إلى المستشفى بأنفسهم". وأضاف: "وهناك 4 شرطيين تبادلوا إطلاق النار مع المشتبه به في المبنى الإداري.. يمكنني القول إننا شهدنا تبادلا طويلا لإطلاق النار بين رجال الشرطة الأربعة والمشتبه به. وعثرنا على مسدس عيار 45 وذخيرة عديدة".
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 11 شخصا في إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن أشخاص عدة أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبهًا به. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت إدارة شرطة فرجينيا بيتش في سلسلة تغريدات على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» إن شخصًا أطلق النار في المبنى رقم 2 بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة. ونقلت وكالة «رويترز» عن قائد الشرطة بولاية فرجينيا ما أعلنه بشأن مقتل 11 شخصًا في حادث إطلاق النار بمركز البلدية بمنطقة فرجينيا بيتش.
ترامب-يرفع-علامة-النصر

ترامب يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية في هذا الموعد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يخطط للإعلان رسميا للترشح لولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو المقبل. وكتب ترامب، في تغريدة نشرها مساء الجمعة على حسابه عبر موقع "تويتر": "سأعلن عن انطلاق مشاركتي في السباق على ولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا مع السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، ونائب الرئيس، مايك بينس، والسيدة الثانية، كارين بينس، بمركز Amway الذي يحتضن 20 ألف مقعد". ودعا ترامب مناصريه للانضمام إلى "هذا السباق التاريخي"، ونشر رابطا لموقع يتيح شراء التذاكر لحضور هذه الفعالية.
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«القائمة السوداء».. تهديد صيني للشركات الأجنبية

باتت الأزمة الحالية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى التجاري، تنذر بمزيد من المخاطر على المستوى السياسي والاقتصادي في العالم، لا سيما مع تركيز الجانبين على اتخاذ إجراءات خطيرة ضد الطرف الآخر. وفي أعقاب إجبار الإدارة الأمريكية للشركات في الولايات المتحدة على قطع التعامل مع نظيراتها التكنولوجية الصينية، وعلى رأسها هواوي، وذلك بحجة تعاملها بشكل وثيق مع الحكومة في بكين، الأمر الذي يخل بالعقوبات الأمريكية التي فرضتها ضد الصين خلال العام الماضي.
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مجلس-النواب

نائب: شائعات صفقة القرن تؤكد كذب الإخوان

قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن ما يتم تداوله بشان أن سيناء جزء من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، هي تصريحات نفى جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام في الشرق الأوسط، أن تكون قد جاءت على لسانه، ما يؤكد أن ما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية من أكاذيب هدفها عرقلة مسيرة الدولة المصرية وتكشف عن الوجه الحقيقي لهؤلاء المرتزقة ومن يعاونهم، مضيفا ان الدولة عازمة على البناء وإنجاز المشروعات العملاقة.
الاتفاق النووي الإيراني

ترفض تهديدات إيران.. أوروبا متمسكة بالاتفاق النووي

أزمة جديدة تواجه الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم خطة العمل المشتركة الشاملة، فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، العام الماضي، واجهت إيران ضغوطا اقتصادية تمثلت في امتناع الدول الأوروبية عن الوفاء بالتزاماتها وفقًا للاتفاق، وذلك خوفًا من التعرض للعقوبات الأمريكية. وفي خطوة متوقعة، أعلنت إيران، أمس الأربعاء، منح الموقعين الآخرين على الاتفاق مهلة لمدة 60 يومًا للوفاء بالتزاماتهم المالية، قبل أن تنسحب من الاتفاق بشكل جزئي، وفي المقابل رفض الاتحاد الأوروبي تحذيرات طهران.
مادورو-فنزويلا (1)

مادورو يصطاد رجال جوايدو.. تطورات صراع الحكم في فنزويلا

تواصل السلطات الفنزويلية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، عمليات كسر مخالب زعيم المعارضة خوان جوايدو والمعترف به من الغرب بأنه رئيسا مؤقتا للبلاد، إذ اعتقلت الاستخبارات الأربعاء، إدجار زمبرانو نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة في العاصمة كراكاس، بسبب دوره في دعم التمرد التي قاده رئيس الجمعية جوايدو، وسط استنكار من الأخير، الذي كتب على "تويتر": "نحذر شعب فنزويلا والمجتمع الدولي: النظام قام بخطف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية.. إنهم يحاولون تدمير القوة التي تمثل جميع الفنزويليين، لكنهم لن ينجحوا في ذلك".
ترامب

ترامب: لن أسمح بنشر تقرير مولر كاملا

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بعدم السماح بالنشر الكامل لتقرير روبرت مولر، المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016. ونقلت شبكة (إيه. بي. سي. نيوز) الأمريكية، عن المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قولها، في بيان: "بسبب إساءة استخدام السلطة الفاضح من قِبل الرئيس نادلر، وبناء على طلب المدعي العام، ليس أمام الرئيس (دونالد ترامب) أي خيار سوى التأكيد الحمائي على الامتياز التنفيذي".
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