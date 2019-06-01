تمساح ضخم يقتحم منزلا في أمريكا (صور)

تحرير:وكالات ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م

تمساح يقتحم منزلا في أمريكا

اقتحم تمساح منزلا في ولاية فلوريدا الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، وسط حالة ذهول من السكان الذين استدعوا الشرطة، بحسب صحيفة "يو أس إيه توداي". ووفقا للصحيفة الأمريكية، فقد عثر سكان المنزل على التمساح في المطبخ بعد أن اقتحم نافذة أرضية تظل على الحديقة. وذكرت الشرطة التي نشرت صورًا للحيوان الضخم بعد تقييده والسيطرة عليه تمامًا، أن التمساح البالغ طوله 3 أمتار و35 سنتيميترا اقتحم المنزل الجمعة، من خلال النوافذ المنخفضة الموجودة في المطبخ.

وتمكن صياد تماسيح تابع للشرطة من السيطرة على الحيوان الضخم، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، لكن صاحب المنزل سيحتاج إلى تغيير النوافذ التي هشمها التمساح في واقعة الاقتحام. أما التمساح فقد ظهر على جسده جروح بسيطة من جراء تكسر الزجاج، وتم نقله إلى مكان خاص للتعافي. وقالت سوزان ليندنموث، مديرة الشؤون