رياضة

القصة الكاملة للفتاة التي اقتحمت ملعب نهائي الأبطال

تحرير:محمد جمال ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م
كينسى فلونسكى
كينسى فلونسكى
اقتحمت مشجعة ملعب واندا ميتروبيوليتانو، الذى يحتضن نهائى بطولة دورى الأبطال بين ليفربول بقيادة يورجن كلوب وتوتنهام بقيادة ماوريسو بوكتتينو، وكشف موقع ديلى ميل الإنجليزى عن القصة الكاملة لتلك المشجعة، وظهرت المشجعة فى الدقيقة الثامنة عشرة بصورة شبه عارية؛ مما أدى إلى إيقاف المباراة حتى سيطر رجال الأمن على الوضع واستكمل الفريقان المباراة. وظهرت المشجعة بملابس شبه عارية، وكتبت عليها "فيتالى غير خاضع للرقابة"، حيث فسرت صحيفة ديلى ميل أن الفتاة تعلن عن تضامنها مع صديقها.
وأضافت "ديلى ميل" عبر موقعها الرسمى أن المشجعة اسمها كينسى فلونسكى، تحمل الجنسية الروسية، وأنها أقدمت على ذلك التصرف للترويج لصديقها فيتالى زودورفيتسكى والذى أسس بدوره أحد المواقع الإباحية الروسية. وفيتالي هو من أقتحم ملعب مباراة نهائي كأس العالم 2014 بين ألمانيا والأرجنتين. كما أن الحسابات الخاصة للفتاة
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محمد-صلاح (3)

وزير الرياضة يهنئ صلاح بكأس أوروبا: خير سفير لمصر

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد صلاح نجم الكرة المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وتوتنهام، مساء السبت، وانتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، وأحرز صلاح هدف التقدم من ضربة جزاء في الشوط الأول. وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بما يقدمه النجم محمد صلاح من مستوى متميز جعله واحدا من أفضل لاعبي العالم، مشيرا إلى أن صلاح يعد خير سفير لمصر في أوروبا، وصورة مشرفة لشباب مصر في الخارج.
احتفالات-ليفربول‎ (2)

ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن تتويج ليفربول؟

تناولت الصحف الإنجليزية فوز ليفربول بقيادة يورجن كلوب على حساب توتنهام بقيادة بوكيتينو وتتويج الريدز ببطولة دورى أبطال أوروبا وتوج الريدز بذات الأذنين، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
ليفربول‎

محمد صلاح: فخور بتحقيق حلم طفولتي مع ليفربول

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، أنه لا يستطيع التعبير عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنها لحظة لا تتكرر كثيرًا في حياة لاعب كرة القدم. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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دوري-ابطال-اوروبا

أتلانتا وإنتر يلحقان بركب المتأهلين لدوري الأبطال

ضمن 26 ناديًا التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2019- 2020، ذلك الدور الذي يتأهل إليه مباشرة كل من حامل لقب البطولة إضافة إلى بطل الدوري الأوروبي، وأول 4 أندية في الدوريات الإسباني والإنجليزي والألماني والإيطالي، وأول فريقين في الدوري الروسي والفرنسي وبطل كل من الدوري البرتغالي والأوكراني والبلجيكي والتركي، ونظرًا لأن طرفي دوري الأبطال هذا الموسم- ليفربول وتوتنهام- ضمنا التأهل بالفعل من الدوري، فسيذهب مقعدهما إلى بطل الدوري النمساوي.
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خطة توتنهام تحسم مصير بوكيتينو مع الفريق

اعترف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بأن حلمه الأكبر هو تدريب ريال مدريد عندما يحين وقت انتهاء مسيرته مع توتنهام، ويستعد بوكيتينو لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 1 يونيو المقبل، إذ يركز على تلك المباراة فقط في الوقت الحالي، إلا أنه لمّح إلى إمكانية رحيله عن السبيرز في المستقبل القريب، وأشار إلى إعجابه الشديد بالريال، بل وكشف عن حديثه مع رئيس الريال فلورنتينو بيريز عن إمكانية تدريبه الفريق مستقبلا، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
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مورينيو يخشى على كلوب خسارة نهائي دوري الأبطال

يرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن هزيمة يورجين كلوب للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون أمرا من الصعب تقبّله بالنسبة للمدرب الألماني، ويستعد كلوب لخوض نهائي دوري الأبطال رفقة ليفربول أمام توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، في مباراة تضع كلوب تحت ضغط كبير، بحسب مورينيو، خاصة أن كلوب خسر النهائي الموسم الماضي رفقة ليفربول أمام ريال مدريد، وخسر النهائي في عام 2013 رفقة بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ، وبشكل عام خسر كلوب 6 نهائيات من إجمالي 7 مباريات نهائية خاضها في جميع المسابقات.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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