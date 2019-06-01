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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م
ممدوح غراب محافظ الشرقية
ممدوح غراب محافظ الشرقية
اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي 2018 / 2019 بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 78.89%، إذ سجلَّ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام 119 ألفًا و251 طالبًا وطالبة، وتم توزيع الطلاب على 664 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية مُختلفة في أنحاء المحافظة، فيما جرت الامتحانات خلال الفترة من يوم السبت 11 مايو الماضي، وحتى يوم الخميس 15 مايو الماضي.
وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن نسبة نجاح طلاب التعليم الإعدادي المهني بلغت 80.54%، فيما جاءت نسبة نجاح طلاب الصم 87.5%، والنور للمكفوفين 100%. يُشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي
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الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يقر تعديل قانون الرقابة على الأسواق المالية

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 71 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، في 16 أبريل الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: طلاب أولى ثانوي اختتموا امتحانات آخر العام

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي اختتموا اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.? وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 479,523 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أداء 428,712 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية.
احمد-الطيب (1)

شيخ الأزهر: ضرب الزوجة أمر شائع في المجتمعات

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، إن الزوجة غير الناشز لا يجوز ضربها مهما وصل حد الخلاف، كما لا يجوز أن يبدأ العلاج بالضرب الرمزي، بل يبدأ بالموعظة، ثم الهجر في المضجع ثم يأتي بعد ذلك الضرب الرمزي، مضيفا إن المرأة غير الناشز يحرم ضربها، مؤكدا أن الضرب الرمزي للزوجة الذي ورد في الآية الكريمة "واللاتي تخفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، لم يأتِ هنا لا على سبيل الفرض أو الوجوب ولا السنة أو الندب، بل هو أمر يباح اللجوء إليه فقط إذا تأكد أو غلب الظن أنه سينقذ الأسرة من التفكك، وهو مباح.
إفطار-العاصمة-الإدارية-الجديدة‎ (8)

«مصر بتفطر» على أطول مائدة بالعالم بالعاصمة الإدارية

توافد، مساء اليوم السبت، آلاف المواطنين من شتى الأماكن في مصر، إلى حفل إفطار «مصر بتفطر»، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أطول مائدة بالعالم، والتى تمتد بطول 3 آلاف متر وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مواطن، وحرصت شركة العاصمة الإدارية، على تجهيز الحفل بكافة الاستعدادات، فانتشرت أطقم الشيفات فى شتى أرجتاء المائدة على طول ما يقرب من 3 آلاف متر، لإفطار جموع الحضور والمشاركين فى توقيت واحد، بحلول آذان المغرب، في مشهد امتلئت أجواه بمزيد من الفرحة والسرور.
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النقيب-عمر-ياسر (1)

استشهاد ضابط يؤجل احتفالية العائلة المقدسة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارًا بتأجيل احتفالية المحافظة بذكرى دخول العائلة المقدسة أراضي الشرقية، والتي كان مقررًا لها أن تقام في العاشرة مساء اليوم السبت، بقصر ثقافة مدينة الزقازيق، وذلك حدادًا على استشهاد النقيب عمر ياسر عبدالسلام معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرًا بطلق ناري في العنق، إثر مطاردة أمنية مع لصوص مجهولي الهوية تمكنوا من سرقوا سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس – أبو حماد».
جنازة-النقيب-عمر-ياسر (2)

في الجنة يا عمر.. جنازة عسكرية لشهيد «ليلة القدر»

«في الجنة يا شهيد».. هتاف علت به حناجر أهالي قرية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، عقب لحظات من صلاة ظهر اليوم السبت، وهم يُشيعون فقيدهم وفقيد قوات الشرطة بمديرية أمن الشرقية النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم على يد لصوص مجهولين، وذلك أثناء مطاردة أمنية لاستعادة سيارة سرقها الجناة من أحد المواطنين بطريق «بلبيس – أبو حماد»، لكن المطاردة انتهت بإطلاقهم أعيرة نارية استقرت إحداها في عُنقْ النقيب وكتبت شهادته.
اطول-مائدة -في تاريخ-مصر-تنتظر الصائمين (2)

مائدة إفطار العاشر.. حلم العالمية ينتهي على الرصيف

«أطول مائدة في العالم بمدينة العاشر من رمضان».. شعار رفعه القاصي والداني داخل المنطقة الصناعية الأبرز على مستوى محافظة الشرقية، بعدما أخذت العالمية مكانتها داخل عقول الجميع بالمدينة فور الإعلان على الاستعداد لتنظيم مائدة بطول يتخطى الستة آلاف متر، والتي كان مُعدا لها استقبال نحو اثنى عشر ألفًا من أهالي المدينة، لكن الأحداث التي تلت ذلك أتت على الأحلام وبخرتها في طرفة عين، بل إن الأمر تخطى «العالمية» فيما آلت إليه المائدة من عدد حضور وصل إلى أكثر من خمسة أضعاف المتوقع.
الدكتور-إسماعيل عبد الحميد-طه-محافظ كفر-الشيخ

برقم الجلوس|إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

اعتمد محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة "الإعدادية" للعام الدراسي 2018/ 2019، مشيرا إلى أن عدد من تقدم للامتحان وحضر الامتحانات 51 ألفا و619طالبا وطالبة، ونجح منهم 42 ألفا و385 طالبا وطالبة، أما الإعدادية المهنية فتقدم 1259 طالبا وطالبة، تغيب منهم 114 طالبا وطالبة، وحضر منهم 1145 طالبا وطالبة، ونجح منهم 1122 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 97.99%، جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب.
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