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رسالة حلا شيحة لمحمد رمضان بعد انتهاء تصوير «زلزال»

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
زلزال
زلزال
أعلنت الفنانة حلا شيحة، مساء اليوم السبت، انتهاء تصوير مسلسل "زلزال" الذي جمعها مع النجم محمد رمضان، ويعرض حاليًا عبر شاشة قناة DMC. ووجهت حلا رسالة إلى محمد رمضان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث وصفت العمل معه بالممتع، وقدّمت الشكر له وشركة الإنتاج "سينرجي" وجميع فريق العمل، وكتبت: "فركش زلزال متشكرة لسينرجي وكل فريق العمل والفنان الجميل النجم محمد رمضان، أنا سعيدة إننا اشتغلنا مع بعض والعمل مع محمد ممتع، أتمنى له التوفيق والنجاح ويارب المسلسل يعجب الجمهور".
وتدور أحداث مسلسل "زلزال" حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، إلا أن البائع يماطل في توقيع العقد إلى أن يقع زلزال 1992، حيث يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل، ما يخلق صدامًا بين البائع وابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع. "زلزال" من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة
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شهيرة تجيب.. هل كانت على علم بمقلب رامز جلال؟

وصفت الفنانة الكبيرة شهيرة، مقلب "رامز في الشلال" بـ"الصعب"، مشيرة إلى أنها أحبت التجربة، رغم أن البعض كان لا يفضل وقوعها ضحية مقالب الفنان رامز جلال. وكشفت شهيرة، حقيقة معرفتها المسبقة بمقلب "رامز في الشلال" وقالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "مقلب رامز شيء صعب.. أنا عارفة إن البعض ماكانش حابب أشترك، بس أنا حابة، وفي النهاية هو مقلب والله ما كنت أعرف تفاصيل اللي حصل"، كما كتبت حول رد فعل الجمهور على الحلقة: "أنا عملت تريند على جوجل في رامز، مبسوطة إن الناس لسه بتهتم لأمري برغم اعتزالي أكتر من 20 سنة، شكرًا للحب ده".
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يوسف الشريف مع تامر مرسي في رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني والتوزيع، عن تعاقدها مع النجم يوسف الشريف على بطولة مسلسل جديد، من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020، ولم يتم الاستقرار على المؤلف والمخرج حتى الآن، حيث يعد هذا المسلسل ثاني تعاقدت شركة "سينرجي" بعد تعاقدها مع النجم محمد رمضان منذ أيام قليلة. ونشر رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، اليوم السبت، صورة تجمعه مع النجم يوسف الشريف معلقًا: "رمضان 2020 إن شاء الله".
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رامز في الشلال.. انهيار شهيرة في مواجهة الغوريلا

في حلقة اليوم السبت، السادس والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة المعتزلة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين، وفي أثناء المقلب حين تقف شهيرة على أعلى الكوبري، سقطت من فوقه، وبدأت في الصراخ بشدة، ومن ثمّ بدأ الجزء الثاني في المقلب إذ انحدر القارب بين الصخور، وبدأ المملثون في الصراخ، لادخل شهيرة في حالة من الفزع، إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، كما أصيبت بالانهيار حين واجهت الغوريلا.
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هكذا علّق محمد رمضان على مقلب رامز جلال في حلا شيحة

علّق الفنان محمد رمضان، بطريقة ساخرة، على وقوع الفنانة حلا شيحة، بطلة مسلسله الرمضاني "زلزال"، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه "رامز في الشلال". ونشر محمد رمضان، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة "كوميكس" له يظهر خلاله بالشخصية التي يُجسدها "محمد حربي" في "زلزال"، ويوجه رسالة لشخصية "صافية" التي تُجسدها حلا شيحة، وتتضمن عبارة: "كان نفسي أجي ألحقك من رامز يا صافية، بس للأسف أنا مشغول بإني أرجع 300 متر بتوع أبويا".
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محمد رمضان يصل من فرنسا لاستكمال تصوير «زلزال»

بعد حضوره فعاليات مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، عاد الفنان محمد رمضان إلى مصر، حيث سيواصل تصوير مسلسله "زلزال"، الذي ينافس به في موسم رمضان الحالي، وقد تم إعداد ديكور خاص بسوق الخضار، الذي سيجمع "رمضان" مع الفنانة حلا شيحة وفنانين آخرين، ومن المفترض أن يستمر التصوير في هذا المكان لمدة يومين، وبعدها ينتقل رمضان إلى مكان آخر لاستكمال تصوير المشاهد، إذ تتبقى له أيام قليلة. وفي نفس السياق، يسابق المخرج إبراهيم فخر الزمن من أجل الانتهاء من مونتاج ومكساج الحلقات وتسليمها إلى قنوات dmc التي تعرض المسلسل بشكل حصري.
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مسلسل زلزال (5).. هنادي مهنى تشعل غيرة حلا شيحة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل «زلزال» بطولة الفنان محمد رمضان، عرض «ربيع» يجسده حسام داغر، على خاله «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، الزواج من «أمل» تجسدها هنادي مهنا، بعد العار الذي جلبته للعائلة بخروجها مع «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، الذى استأجر شقة مع أصدقائه إلى جوار الجامعة، ويكشف حالة الفقر التي يعيش فيها وهو ورفاقه الذين يتبادلون الملابس حتى لا يذهبون إلى الجامعة كل يوم بنفس الطقم، وذهب الأستاذ «زهدى» يجسده أحمد صيام، لإعطاء الدرس لـ«أمل» فى فلة والدها، رغم رفضه بأن يعطى دروسا خارج منزله، وأخبرت «أمل» أستاذها بما حدث معها.
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زلزال (4).. مواجهة حامية بين محمد رمضان وماجد المصري

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "زلزال" بشراء محمد حربي -محمد رمضان- ماكينة دخان ليستخدمها في إحياء الأفراح في العياط، وقد حاول صديقه غبريال أن يثنيه عن شرائها بدعوى أنه سيخسر أمواله، لكن "حربي" أكد له أنه سيستعيد ما أنفقه خلال فترة وجيزة. حلم غريب رأته صافية -حلا شيحة- وقد سارعت إلى أمها لتقصه عليها، فقالت إنها رأت نفسها تجري وسط الأشجار، حتى وصلت إلى رجل وسألته: من أنت؟ فأجابها أنه حبيبها، ثم دار حوار بينهما، فطلبت منه أن يأتي لها بثمار الرمان، وبالفعل استجاب لطلبها، وتقول في النهاية لأمها إنها تشعر بطعم الرمان في فمها بعد استيقاظها.
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