رسالة حلا شيحة لمحمد رمضان بعد انتهاء تصوير «زلزال»

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

زلزال

أعلنت الفنانة حلا شيحة، مساء اليوم السبت، انتهاء تصوير مسلسل "زلزال" الذي جمعها مع النجم محمد رمضان، ويعرض حاليًا عبر شاشة قناة DMC. ووجهت حلا رسالة إلى محمد رمضان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث وصفت العمل معه بالممتع، وقدّمت الشكر له وشركة الإنتاج "سينرجي" وجميع فريق العمل، وكتبت: "فركش زلزال متشكرة لسينرجي وكل فريق العمل والفنان الجميل النجم محمد رمضان، أنا سعيدة إننا اشتغلنا مع بعض والعمل مع محمد ممتع، أتمنى له التوفيق والنجاح ويارب المسلسل يعجب الجمهور".

وتدور أحداث مسلسل "زلزال" حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، إلا أن البائع يماطل في توقيع العقد إلى أن يقع زلزال 1992، حيث يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل، ما يخلق صدامًا بين البائع وابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع. "زلزال" من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة