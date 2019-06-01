صلاح يقود ليفربول للتتويج بدوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

فرحة صلاح بعد تسجيله الهدف

توج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.

المباراة جاءت عكس كل التوقعات، ولم ينتظر الفرعون المصري، سوى دقيقتين فقط من بداية اللقاء، عندما احتسب سكومينا، ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول، بعد لمسة يد من سيسوكو لاعب توتنهام أثناء عرضية ساديو ماني من جهة اليسار، نجح صلاح في تسجيلها بتسديدة صاروخية، فشل لوريس في التصدي لها. في الشوط الثاني ضغط توتنهام

المباراة جاءت عكس كل التوقعات، ولم ينتظر الفرعون المصري، سوى دقيقتين فقط من بداية اللقاء، عندما احتسب سكومينا، ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول، بعد لمسة يد من سيسوكو لاعب توتنهام أثناء عرضية ساديو ماني من جهة اليسار، نجح صلاح في تسجيلها بتسديدة صاروخية، فشل لوريس في التصدي لها.



في الشوط الثاني ضغط توتنهام لإدراك هدف التعادل، وفي الدقيقة 80 أطلق سون تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها أليسون بصعوبة، ارتدت إلى لوكاس مورا الذي صوبها، لكن الحارس البرازيلي عاد للتصدي لها ببراعة.



وحصل توتنهام على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، صوبها إيريكسين ببراعة لكن أليسون تصدى لها ببراعة، وفي الدقيقة 87، أضاف أوريجي الهدف الثاني للريدز بتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.