«نجيب محفوظ» في مكتبة الإسكندرية بحضور وفد إسباني

تحرير:كريم محجوب ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

نجيب محفوظ

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الأحد الموافق التاسع من يونيو الجاري، في قاعة «الأوديتوريوم»، لقاء فكريا حول الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، وذلك بمشاركة وفد إسباني مكون من 80 فردًا، من المهتمين بالأدب العربي. وفي هذا اللقاء رصد لبعض أعمال محفوظ المترجمة إلى الإسبانية، ويدير اللقاء مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الأديب منير عتيبة، فيما يتحدث خلال الملتقى الدكتور والأثري حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، في جلسة بعنوان «نجيب محفوظ والفراعنة».

ومن المقرر أن يعقب الندوات عرض مقتطفات من فيلمي "زقاق المدق" و"بداية ونهاية" اللذين أنتجتهما المكسيك باللغة الإسبانية عن الروايتين، وكذلك حوارات مع نجيب محفوظ أجراها معه حمدي زكي، يعقبها مائدة مستديرة حول رواية "زقاق المدق" ويدير المائدة الكاتب محمد عفيفي. وفي هذا الصدد، قال مدير متحف الأثار بمكتبة