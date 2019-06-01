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«نجيب محفوظ» في مكتبة الإسكندرية بحضور وفد إسباني

تحرير:كريم محجوب ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الأحد الموافق التاسع من يونيو الجاري، في قاعة «الأوديتوريوم»، لقاء فكريا حول الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، وذلك بمشاركة وفد إسباني مكون من 80 فردًا، من المهتمين بالأدب العربي. وفي هذا اللقاء رصد لبعض أعمال محفوظ المترجمة إلى الإسبانية، ويدير اللقاء مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الأديب منير عتيبة، فيما يتحدث خلال الملتقى الدكتور والأثري حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، في جلسة بعنوان «نجيب محفوظ والفراعنة».
ومن المقرر أن يعقب الندوات عرض مقتطفات من فيلمي "زقاق المدق" و"بداية ونهاية" اللذين أنتجتهما المكسيك باللغة الإسبانية عن الروايتين، وكذلك حوارات مع نجيب محفوظ أجراها معه حمدي زكي، يعقبها مائدة مستديرة حول رواية "زقاق المدق" ويدير المائدة الكاتب محمد عفيفي. وفي هذا الصدد، قال مدير متحف الأثار بمكتبة
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نجيب سرور

«شاعر العقل» نجيب سرور.. ظلم حيًا وميتًا

منذ أن تفتحت عيناه على الدنيا أول مرة، وحتى أغمضها عنها لآخر مرة، لم ير نجيب سرور سوى الظلم، الذي بدا له شبحا قميئًا، تربص به، رافقه طيلة حياته، تشتد سواعده ليكسره، فينتفض سرور بإبداعه يحاربه ويواجهه، لكن وبعد معركته معه التي استمرت 47 عامًا خسر نجيب سرور، وحقق الظلم مبتغاه وأنجز مهمته، حيث توفي الراحل الذي يحل علينا اليوم ذكرى ميلاده، في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية حيث أودع فيها ظلمًا وعنوة في أكتوبر 1978، نظرًا لأن أشعاره ولسانه الحاد لم ترق للكثيرين.
نجيب سرور

في مثل هذا اليوم.. ولد نجيب سرور وتوفي خليل مطران

في مثل هذا اليوم 1 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1932: ولد الشاعر المصري نجيب سرور. وفي عام 1949: توفي الشاعر اللبناني خليل مطران. وفي عام 1926: ولدت الممثلة الأمريكية مارلين مونرو. وفي عام 1980: المحطة الإخبارية العالمية سي إن إن تبدأ عملها. وفي عام 1955: استقلال تونس. وفي عام 1959: صدور الدستور التونسي.
رواية بريد الليل لهدي بركات

طبعة مصرية من «بريد الليل» الفائزة بالبوكر العربية

أصدرت مكتبة (تنمية) بالتعاون مع دار (الآداب) اللبنانية، طبعة مصرية من رواية هدى بركات (بريد الليل) الفائزة بجائزة البوكر العربية لهذا العام، وعبرت الكاتبة اللبنانية هدى بركات عن سعادتها بصدور طبعة مصرية من روايتها، قائلة: "زرت القاهرة في أثناء انعقاد معرض الكتاب في يناير الماضي، ووجدت حفاوة كبيرة من القراء وكان السؤال هو كيف يمكن لهم الحصول على أعمالي، ولذلك أشكر مكتبة تنمية على إتاحة الرواية في القاهرة بأسعار مقبولة، فكرة رائعة تعني أن الرواية في الطريق لشريحة أوسع وهذا الأمر يسعد أي كاتب".
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اتحاد-كتاب-مصر (2)

«بوح الفصحى» ملتقى فكري جديد في اتحاد كتاب مصر

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ملتقى ثقافيا يحمل عنوان «بوح الفصحى»، وذلك في الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء 22 مايو، بمقر اتحاد «كتاب مصر» في منطقة جزيرة الزمالك، والملتقى من تنظيم لجنة حماية اللغة العربية التابع لاتحاد الكتاب الذي يرأسه الشاعر علاء عبدالهادي. يشارك في الملتقى الفكري رئيس الرقابة اللغوية بمنصة "رواة" الشاعر والباحث محمود سلام مؤسس نادي الفصحى وصاحب مبادرة صحح لغتك، حيث يلقي محاضرة تحمل عنوان «بالعامي الفصيح»، وأيضًا بحضور رئيس لجنة حماية اللغة العربية الشاعر السيد حسن، ونائبه أحمد موسى.
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