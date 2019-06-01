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«المهنيين السودانيين»: لن نسمح للمجلس العسكري بفض الاعتصام

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م
مظاهرات السودان - صورة أرشيفية
مظاهرات السودان - صورة أرشيفية
قال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف أحمد المصطفى، إن المجلس العسكري الانتقالي تجاوز اللجنة الأمنية المشتركة وهي بلا قيمة عنده، بحسب "العربية .نت". وأوضح المصطفى أن تجمع المهنيين لن يسمح باتخاذ الفوضى بشارع النيل ذريعة لفض الاعتصام، مؤكدا أن شارع النيل ليس جزءا من منطقة الاعتصام وخارج حدودها. اتهم المصطفى النظام السابق بإثارة العنف في منطقة الأحداث، مؤكدا أن تجمع المهنيين لم ولن يسمح باستخدام العنف. وأغلق الأمن السوداني، اليوم السبت، مدخل الاعتصام من شارع النيل، بسبب ما قال إنه تكرار للحوادث بتلك المنطقة.
من جهته، حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي، من أن تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية، التي تشهد تصاعدا في المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين المناهضين للمجلس، سيكون نوعا من الفوضى.وقال حميدتي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، في أثناء حفل إفطار: "ليس لدينا
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العسكري السوداني: حكومة مدنية الآن تعني الفوضى

حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي، من أن تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية، والتي تشهد تصاعدا في المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين المناهضين للمجلس، سيكون نوعا من الفوضى، قائلا: "ليس لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني، سنحسم أي فوضى في البلاد لأجل الحكومة المدنية المقبلة تكون وطنية وتحكم بهيبة القانون، لكن حكومة مدنية بالأوضاع الحالية ستكون فوضى"، جاء في تصريحات صحفية، اليوم السبت، في أثناء حفل إفطار.
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صحف عالمية: الرياض حققت أهداف قمة مكة

استطاعت القمتين العربية والإسلامية التي أقيمت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أن تحظى باهتمام كبير على مستوى التغطية الإعلامية، لا سيما وأنها عقدت في وقت تزداد فيه التوترات بشكل واضح بمنطقة الخليج العربي. الحشد الإسلامي والعربي الذي دعت إليه السعودية، كان بمثابة خطوات واثقة من جانب قيادتها نحو إدانة الأنشطة الإرهابية والعنف بشتى أشكاله خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد استهداف ناقلات المفط قبالة سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي مايو الماضي.
القمة الاسلامية فى مكة (1)

هل انسحبت قطر من القمة الإسلامية بأوامر تركية؟

اعتادت قطر في الآونة الأخيرة على لفت الأنظار إليها، من خلال عدم تنفيذ البروتوكولات والقواعد والنظم المتبعة في القمم، من خلال الانسحاب من القمم أثناء جلسات الانعقاد. فخلال القمة الإسلامية التي انعقدت أمس الجمعة في مكة المكرمة، انسحب الوفد القطري المشارك، من القمة خلال إلقاء ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين كلمته، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول الدافع وراء تلك الخطوة، وتباينت التفسيرات حول ذلك، والتي لم يصدر عن الدوحة أي تعليق حولها حتى الآن .
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صحف عربية: مكة تنتصر لفلسطين.. ولا مشترين لنفط إيران

تصدرت القمة الإسلامية التي احتضنتها مكة، أمس الجمعة، والنتائج التي خرجت بها عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، كما استعرضت الصحف العديد من القضايا الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه اختتم مؤتمر القمة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكمل نجاحات القمتين العربية والخليجية اللتين سبقتاه، وأدان الأعمال الإرهابية ضد السعودية والإمارات. وجدد خادم الحرمين في كلمة افتتح بها القمة تأكيد أن القضية الفلسطينية "تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي".
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محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني إن «ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار». وقال متحدث عسكري، في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي السوداني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.
مظاهرات في السودان

عسكري سوداني «سكران» يقتل أم وجنينها بسلاحه الميري

واقعة مؤسفة شهدها السودان أمس الأربعاء، كان طرفيها جنود من القوات المسلحة ومواطنين، حيث نشبت مشاجرة بينهما في شارع النيل أحد أبرز شوراع العاصمة الخرطوم، وتطورت حدتها إلى مقتل مواطنة تدعى "ميادة جون"، بطلق ناري في الرأس، بعدما لجأ أحد الجنود في لواء الدفاع والخدمات كان في "حالة سكر"، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من سلاحه الشخصي، طالت رصاصة منهم رأس المواطنة التي توفت في الحال، كما أصيب أحد المواطنين في رجله، ولم ينج زملاء الجندي المخمور من رصاصته الطائشة بعد أصيب جندي في رجله أيضا.
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السعودية: ندعم قرارات السودان وفلسطين قضيتنا الأولى

قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تدعم خطوات المجلس العسكري السوداني لتحقيق الاستقرار في البلاد. وحسب قناة "الإخبارية السعودية" قال وزير الخارجية العساف في اجتماع تحضيري عقده وزراء الخارجية للقمة الإسلامية في مكة المكرمة مساء اليوم، إن المملكة تؤكد رفضها للتدخلات الخارجية في ليبيا. وأضاف إبراهيم العساف: "نقف قلبا وقالبا مع كل الجهود المخلصة لإيجاد حل سياسي في سوريا". وقال وزير الخارجية السعودي "القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه قضيتنا الأولى"، بحسب "سبوتنيك" الروسية.
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مصر تعلن موعد استئناف رحلات الطيران للخرطوم

تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن قررت، أمس الإثنين، إلغاء رحلتيها المقررتين اليوم إلى الخرطوم. وصرح مصدر مسئول بالشركة، بأن رحلة مصر للطيران MS853 ستقلع من مطار القاهرة في الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة مساء، وأهاب المصدر بالمسافرين بمراجعة الشركة لمعرفة المزيد من التفاصيل. وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت، مساء أمس، إلغاء رحلتيها اللتين كان مقررا إقلاعهما، اليوم، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا.
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