«المهنيين السودانيين»: لن نسمح للمجلس العسكري بفض الاعتصام

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م

مظاهرات السودان - صورة أرشيفية

قال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف أحمد المصطفى، إن المجلس العسكري الانتقالي تجاوز اللجنة الأمنية المشتركة وهي بلا قيمة عنده، بحسب "العربية .نت". وأوضح المصطفى أن تجمع المهنيين لن يسمح باتخاذ الفوضى بشارع النيل ذريعة لفض الاعتصام، مؤكدا أن شارع النيل ليس جزءا من منطقة الاعتصام وخارج حدودها. اتهم المصطفى النظام السابق بإثارة العنف في منطقة الأحداث، مؤكدا أن تجمع المهنيين لم ولن يسمح باستخدام العنف. وأغلق الأمن السوداني، اليوم السبت، مدخل الاعتصام من شارع النيل، بسبب ما قال إنه تكرار للحوادث بتلك المنطقة.

من جهته، حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي، من أن تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية، التي تشهد تصاعدا في المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين المناهضين للمجلس، سيكون نوعا من الفوضى.وقال حميدتي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، في أثناء حفل إفطار: "ليس لدينا