سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي يقر تعديل قانون الرقابة على الأسواق المالية

تحرير:أ.ش.أ ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤١ م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 71 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، في 16 أبريل الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وبموجب مشروع القانون، المقدم من الحكومة، يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة. وتنص المادة بعد تعديلها على أن "يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدا السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتكون للهيئة حسابات بالبنك
اقرأ المزيد
حوار-الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية (2)

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي 2018 / 2019 بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 78.89%، إذ سجلَّ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام 119 ألفًا و251 طالبًا وطالبة، وتم توزيع الطلاب على 664 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية مُختلفة في أنحاء المحافظة، فيما جرت الامتحانات خلال الفترة من يوم السبت 11 مايو الماضي، وحتى يوم الخميس 15 مايو الماضي.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: طلاب أولى ثانوي اختتموا امتحانات آخر العام

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي اختتموا اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.? وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 479,523 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أداء 428,712 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية.
احمد-الطيب (1)

شيخ الأزهر: ضرب الزوجة أمر شائع في المجتمعات

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، إن الزوجة غير الناشز لا يجوز ضربها مهما وصل حد الخلاف، كما لا يجوز أن يبدأ العلاج بالضرب الرمزي، بل يبدأ بالموعظة، ثم الهجر في المضجع ثم يأتي بعد ذلك الضرب الرمزي، مضيفا إن المرأة غير الناشز يحرم ضربها، مؤكدا أن الضرب الرمزي للزوجة الذي ورد في الآية الكريمة "واللاتي تخفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، لم يأتِ هنا لا على سبيل الفرض أو الوجوب ولا السنة أو الندب، بل هو أمر يباح اللجوء إليه فقط إذا تأكد أو غلب الظن أنه سينقذ الأسرة من التفكك، وهو مباح.
إفطار-العاصمة-الإدارية-الجديدة‎ (8)

«مصر بتفطر» على أطول مائدة بالعالم بالعاصمة الإدارية

توافد، مساء اليوم السبت، آلاف المواطنين من شتى الأماكن في مصر، إلى حفل إفطار «مصر بتفطر»، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أطول مائدة بالعالم، والتى تمتد بطول 3 آلاف متر وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مواطن، وحرصت شركة العاصمة الإدارية، على تجهيز الحفل بكافة الاستعدادات، فانتشرت أطقم الشيفات فى شتى أرجتاء المائدة على طول ما يقرب من 3 آلاف متر، لإفطار جموع الحضور والمشاركين فى توقيت واحد، بحلول آذان المغرب، في مشهد امتلئت أجواه بمزيد من الفرحة والسرور.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيسي-يوقع

السيسي يصدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 70 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وينص القانون على أن يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها في جمهورية مصر العربية قائما ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أيا كان قرار إنشائها وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (5)

مواجهة الفكر المتطرف بالعالم في طلب بالبرلمان

طالب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، جميع الدول بالتوحد لمواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامى بالمملكة العربية السعودية والتى أكد فيها على ضرورة التوحد لمواجهة التوترات السياسية والأمنية التى تجتاح العالم الإسلامى وهو ما يتوجب التكاتف لتحقيق مصالح الشعوب الإسلامية. وأضاف، أن السيسى أشار إلى ضرورة الوقوف أمام ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها وما يواكبها من انتشار خطاب الكراهية والتميز وهو ما نعانى منه بشدة فى عالمنا الإسلامى.
البنك-الدولى

الموافقة على تمويل بـ200 مليون دولار من البنك الدولي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل (مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف)، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الاخرى للمستفيدين منه، إذ يتضمن المشروع تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف.
رياضة-الجرى

تخصيص مناطق لرياضتي المشي والركض في طلب إحاطة

تقدم فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تمهيد بعض الشوارع لاستيعاب رياضتي المشي والركض، إذ أن هذه الخطوة تساهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بممارسة الرياضة وإنقاص الوزن، مطالبا بتخطيط خانات بالشوارع مخصصة لممارسة الرياضة، بوصفها حق للجميع ولا تحتاج إلى مصروفات خاصة، فتواجد هذه الأماكن بكل منطقة، سيحدث تغيرا ملحوظا بمعدلات ممارسة الرياضة بين المصريين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org