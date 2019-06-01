كيف نفذت الداخلية خطة القبضة الحديدية طوال 31 يوما؟
على مدار شهر مايو الماضي قدمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودا مضنية في رحلة فرض السيطرة على الشارع المصري من خلال حملات تفتيشية مكبرة بمشاركة مديريات الأمن المختلفة
تحرير:محمد الشاملي٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م
قوات الشرطة
"القبضة الحديدية".. تلخص هاتان الكلمتان جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق طوال شهر مايو الماضي، إذ شنَّ قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة وقطاع الأمن المركزي في إطار مواصلة الجهود الأمنية المكثفة التي تستهدف مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون والعناصر شديدة الخطورة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة، وإحكام السيطرة الأمنية
أسفرت جهود الحملات خلال شهر عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق (المنزلة– المطرية– الجمالية- ميت سلسيل) في محافظة الدقهلية، و(التمساح– دواسة– المدورة– الخندق) في بورسعيد، وبحيرة المنزلة بدمياط بالإضافة إلى منطقة السحر والجمال في محافظتي الإسماعيلية والشرقية،
أسفرت جهود الحملات خلال شهر عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق (المنزلة– المطرية– الجمالية- ميت سلسيل) في محافظة الدقهلية، و(التمساح– دواسة– المدورة– الخندق) في بورسعيد، وبحيرة المنزلة بدمياط بالإضافة إلى منطقة السحر والجمال في محافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضُبط خلالها 2722 متههما.
وجاءت المضبوطات عبارة عن 71 قطعة أسلحة نارية، 123 طلقة مختلفة الأعيرة، 16 قطعة سلاح أبيض، وضبط 102 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (52,040 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 10,840 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 4,004 كيلو جرام لمخدر الهيروين– 259 قرصا مخدرا) وتنفيذ 18 ألفا و126 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة وتأمين تنفيذ 151 قرار إزالة و3660 قضية متنوعة.
في مجال ضبط العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوى الأنشطة الإجرامية أمكن ضبط 12266 متهما، مقابل ضبط 4065 قطعة سلاح نارى بحوزة 3631 متهما وذلك على النحو التالى: (4 رشاش– 420 بندقية آلية– 747 بندقية– 295 طبنجة– 2599 فردا محليا– 8978 طلقة مختلفة الأعيرة– 6008 قطع سلاح أبيض) بالإضافة إلى ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.
بالحديث عن مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 8147 حكم جناية من بينها (13 حكما بالإعدام– 416 حكما بالسجن المؤبد- 611892 حكم حبس جزئى- 105491 حكم حبس مستأنف- 1082381 حكم غرامة- (253596 حكم مخالفة) والقبض على 41 تشكيلا عصابيا ضمت 124 متهمًا، ارتكبوا 194 حادث سرقة متنوع.
وشملت الجهود الأمنية ضبط 4818 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 5098 متهما بحوزتهم (620,740 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، 80 شجيرة، 432,939 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 16,135 كيلو جرام من مخدر الأفيون، 59,646 كيلو جرام من مخدر الهيروين.
كما تركزت الجهود الأمنية في ملاحقة مروجي "مخدر الموت" وأسفرت عن ضبط 10,883 كيلو جرام من مخدر الفودو، 28,487 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، 175 جراما من مخدر الشابو، 200 جرام من مخدر الآيس، 15 جراما من مخدر الكوكايين و137 ألفا و749 قرصا مخدرا.
في مجال ضبط القضايا المتنوعة أمكن ضبط 25870 قضية تموينية متنوعة، 834 قضية أحداث، 959 قضية مصنفات فنية، وضبط 33616 قضية مرافق عامة وتحرير 750290 مخالفة مرورية متنوعة وكشف غموض 214 حادث (قتل عمد- خطف- سرقة بالإكراه- انتحال صفة- حريق عمد).
بالانتقال إلى جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع، شملت ضبط 284552 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة 193,313,766 جنيهًا و4 آلاف و525 قضية فى مجال الضرائب والرسوم بحجم تعاملات 6 مليارات و652 مليونا و123 ألفا و895 جنيها، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها، والتصالح في 761 قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 3 ملايين جنيه.
كما أسفرت جهود جرائم الأموال العامة عن ضبط 118 قضية متنوعة بإجمالي مبالغ بلغت نحو 189,110,829 جنيها، و5 ملايين عملات أجنبية مختلفة.