كيف نفذت الداخلية خطة القبضة الحديدية طوال 31 يوما؟

على مدار شهر مايو الماضي قدمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودا مضنية في رحلة فرض السيطرة على الشارع المصري من خلال حملات تفتيشية مكبرة بمشاركة مديريات الأمن المختلفة

تحرير:محمد الشاملي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م

قوات الشرطة

"القبضة الحديدية".. تلخص هاتان الكلمتان جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق طوال شهر مايو الماضي، إذ شنَّ قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة وقطاع الأمن المركزي في إطار مواصلة الجهود الأمنية المكثفة التي تستهدف مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون والعناصر شديدة الخطورة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة، وإحكام السيطرة الأمنية

أسفرت جهود الحملات خلال شهر عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق (المنزلة– المطرية– الجمالية- ميت سلسيل) في محافظة الدقهلية، و(التمساح– دواسة– المدورة– الخندق) في بورسعيد، وبحيرة المنزلة بدمياط بالإضافة إلى منطقة السحر والجمال في محافظتي الإسماعيلية والشرقية،