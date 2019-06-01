جريمة

كيف نفذت الداخلية خطة القبضة الحديدية طوال 31 يوما؟

على مدار شهر مايو الماضي قدمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودا مضنية في رحلة فرض السيطرة على الشارع المصري من خلال حملات تفتيشية مكبرة بمشاركة مديريات الأمن المختلفة
تحرير:محمد الشاملي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
"القبضة الحديدية".. تلخص هاتان الكلمتان جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق طوال شهر مايو الماضي، إذ شنَّ قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة وقطاع الأمن المركزي في إطار مواصلة الجهود الأمنية المكثفة التي تستهدف مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون والعناصر شديدة الخطورة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة، وإحكام السيطرة الأمنية
أسفرت جهود الحملات خلال شهر عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق (المنزلة– المطرية– الجمالية- ميت سلسيل) في محافظة الدقهلية، و(التمساح– دواسة– المدورة– الخندق) في بورسعيد، وبحيرة المنزلة بدمياط بالإضافة إلى منطقة السحر والجمال في محافظتي الإسماعيلية والشرقية،
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الشرطة - استعدادات أمنية (2)

سقوط 19 تاجر مخدرات في قبضة أمن الجيزة

جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
فساد-المرور

الانضباط المروري شعار حملات مرور الجيزة

لا يدخر رجال المرور الجهد في رحلة البحث عن فرض الانضباط المروري، وواصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملاتهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2590 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 890 مخالفة انتظار خاطئ، و270 مخالفة متنوعة.
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فحص 10 مشتبه بهم وإزالة 167 حالة تعد في الهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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مباحث التموين تضبط 105 قضايا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 24 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 15 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 13 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.
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الداخلية تضبط 198 قطعة سلاح و244 قضية مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط 198 قطعة سلاح ناري بحيازة 182 متهما عُثر بحيازتهم على 24 بندقية آلية، 39 بندقية خرطوش، 3 بنادق رصاص، 11 طبنجة، 121 فرد خرطوش محلية الصنع، 269 طلقة مختلفة الأعيرة وخزينة متنوعة و211 قطعة سلاح أبيض.
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الشرطة تقتحم معاقل تجار السلاح والمخدرات في العياط

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة بمركز العياط جنوب المحافظة في إطار توجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، وتحقيقاً لمبدأ الردع العام وبنفس النهج بتعليمات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بشن حملات استهدفت تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
سلاح-ومخدرات

ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في حملة بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد و66 بندقية، و231 قضية مخدرات، وحجز 433 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 27705 مخالفات مرورية، وضبط 1853 مخالفة مرافق، وضبط 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 75869 حكما قضائيا متنوعا.
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الشرطة تطارد مروجي المخدرات وحائزي السلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
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