ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن تتويج ليفربول؟

تحرير:محمد جمال ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

احتفالات ليفربول

تناولت الصحف الإنجليزية فوز ليفربول بقيادة يورجن كلوب على حساب توتنهام بقيادة بوكيتينو وتتويج الريدز ببطولة دورى أبطال أوروبا وتوج الريدز بذات الأذنين، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.

وتغنت «ميرور» الإنجليزية بالمدير الفنى الألمانى كلوب، حيث علقت على الإنجاز بعنوان: "كلوب ملك أوروبا! ليفربول يفوز بلقبه الأوروبي السادس، بعد هدفى صلاح وأوريجى الذى كسر قلوب توتنهام في ليلة ساحرة بمدريد". بينما وضعت «ذا صن» صورة لصلاح جمعت بين بكائه لإصابته في الكتف خلال نهائي