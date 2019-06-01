رياضة

ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن تتويج ليفربول؟

تحرير:محمد جمال ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥١ م
احتفالات ليفربول
احتفالات ليفربول
تناولت الصحف الإنجليزية فوز ليفربول بقيادة يورجن كلوب على حساب توتنهام بقيادة بوكيتينو وتتويج الريدز ببطولة دورى أبطال أوروبا وتوج الريدز بذات الأذنين، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
وتغنت «ميرور» الإنجليزية بالمدير الفنى الألمانى كلوب، حيث علقت على الإنجاز بعنوان: "كلوب ملك أوروبا! ليفربول يفوز بلقبه الأوروبي السادس، بعد هدفى صلاح وأوريجى الذى كسر قلوب توتنهام في ليلة ساحرة بمدريد". بينما وضعت «ذا صن» صورة لصلاح جمعت بين بكائه لإصابته في الكتف خلال نهائي
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محمد-صلاح (3)

وزير الرياضة يهنئ صلاح بكأس أوروبا: خير سفير لمصر

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد صلاح نجم الكرة المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وتوتنهام، مساء السبت، وانتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، وأحرز صلاح هدف التقدم من ضربة جزاء في الشوط الأول. وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بما يقدمه النجم محمد صلاح من مستوى متميز جعله واحدا من أفضل لاعبي العالم، مشيرا إلى أن صلاح يعد خير سفير لمصر في أوروبا، وصورة مشرفة لشباب مصر في الخارج.
ليفربول‎

محمد صلاح: فخور بتحقيق حلم طفولتي مع ليفربول

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، أنه لا يستطيع التعبير عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنها لحظة لا تتكرر كثيرًا في حياة لاعب كرة القدم. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
ليفربول‎

صلاح يقود ليفربول للتتويج بدوري الأبطال

توج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
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جوارديولا 2019 (2)

مانشستر سيتي مهدد بالغياب عن دوري أبطال أوروبا

بعد يوم واحد من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا في خرق مانشستر سيتي لقوانين اللعب المالي النظيف، وفي حال أسفرت تلك التحقيقات عن ثبوت خرق السيتي لتلك القوانين بالفعل، فسيتم حرمان رجال بيب جوارديولا من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، أو أي مسابقة أوروبية أخرى، وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستطلب حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عام هذا الأسبوع.
نيوكاسل - ليفربول‎ (1)

ليفربول يخسر أفضل موسم له في تاريخ البريميرليج

قدم ليفربول أفضل موسم له في تاريخ مشاركاته بالبريميرليج، حيث جمع 97 نقطة وتعرض لهزيمة وحيدة طوال الموسم، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للظفر باللقب الأول منذ 29 عامًا، وبالنظر إلى النقاط الـ97 التي جمعها ليفربول، نجد أنها كانت كافية لليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في أي موسم طوال تاريخ الدوري الإنجليزي إلا موسمين فقط وهما الموسم الماضي والموسم الحالي، والأمر الذي يثير الحزن في نفوس عشاق الليفر أن الفارق وصل بينهم وبين مانشستر سيتي إلى 7 نقاط في الصدارة، إلا أن اللاعبين أهدروا تلك الفرصة الثمينة.
ليفربول - برشلونة (4)

أرقام من النسخة الأفضل في تاريخ دوري الأبطال

ما بين الصدمات والعودات التاريخية والمباريات المبهرة، كانت لقاءات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الذي يعد واحدا من أفضل نسخ البطولة على الإطلاق، على الرغم من خروج أندية كبيرة بحجم ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة وفشلهم في الوصول إلى المباراة النهائية، وبشكل عام شهدت البطولة تسجيل 264 هدفًا في 124 مباراة بمعدل 2,94 هدف في المباراة الواحدة، وشهدت البطولة تسجيل 22 هدفًا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني وآخرها هدف لوكاس مورا لاعب توتنهام في شباك أياكس يوم الأربعاء الماضي.
اتحاد-جدة

"ريمونتادا" تشعل المنافسة بين اتحادي آسيا وأوروبا

تغنى الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالريمونتادا التاريخية، التي قام بها فريق الاتحاد السعودي، أمام منافسه سيونغنام الكوري الجنوبي، عندما خسر العميد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2004، على ملعبه ووسط جمهوره بثلاثة أهداف مقابل هدف، وظن الجميع أن المهمة قد حسمت وأن البطل سيكون هو سيونغنام الكوري، إلا أن لاعبي الفريق السعودي كان لهم رأي آخر، ونجحوا في تحقيق الفوز بخماسية نظيفة في مواجهة الإياب، ليكون إجمالي نتيجة المباراتين 5-4 لصالح فريق الاتحاد.
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