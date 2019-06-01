فان دايك: جئت إلى ليفربول من أجل هذه اللحظة

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

ليفربول

أعرب الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، مؤكدًا أن كل الأمور سارت مع جميع عناصر الفريق من لاعبين وجهاز فني وجمهور، بطريقة جيدة، وحالفهم التوفيق هذه المرة لذلك نجحوا في حصد اللقب الغالي على حساب فريق قوي. وأضاف فان دايك في تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORT: «أنا فخور جدًا بالانتماء لهذا النادي، لقد جئت هنا لتحقيق الألقاب مع ليفربول، لذلك أنا شاعر بسعادة كبيرة الآن».

وتابع: «قبل أن أكون لاعبًا للفريق كنت عاشقًا لليفربول وجمهوره منذ سنوات طويلة، لذلك كنت أعلم أنه من الممكن خسارة لقب، لكن من الصعب أن نخسر هذا الجمهور العظيم». وتوج فريق ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين،

وتابع: «قبل أن أكون لاعبًا للفريق كنت عاشقًا لليفربول وجمهوره منذ سنوات طويلة، لذلك كنت أعلم أنه من الممكن خسارة لقب، لكن من الصعب أن نخسر هذا الجمهور العظيم».



وتوج فريق ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.