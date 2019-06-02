رياضة

موقف كوميدي لمحمد صلاح على الهواء بسبب أبو تريكة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
تعرض النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، لموقف كوميدي على الهواء، عقب تصريحاته بعد مباراة توتنهام مساء السبت، لقناة beIN SPORTS. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
وتعامل الفرعون المصري بتلقائية عقب إدلائه بالتصريحات موجهًا سؤاله لفريق عمل قناة beIN SPORTS، قائلا: «هو فين أبو تريكة؟». ويتواجد محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، داخل الاستوديو التحليلي للقناة، رفقة الفرنسي
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كلوب: أشكر الله على لاعبي ليفربول وسعيد بأعصاب صلاح

لم يخفِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام، مؤكدًا أنه يملك لاعبين رائعين ساعدوه على تحقيق هذا الإنجاز الكبير. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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محمد صلاح يرقص في غرفة ليفربول (فيديو)

نشر الكرواتي ديان لوفرين، مدافع فريق لفريقبول الإنجليزي، احتفالات زملائه داخل غرفة ملابس الريدز بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
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وزير الرياضة يهنئ صلاح بكأس أوروبا: خير سفير لمصر

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد صلاح نجم الكرة المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وتوتنهام، مساء السبت، وانتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، وأحرز صلاح هدف التقدم من ضربة جزاء في الشوط الأول. وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بما يقدمه النجم محمد صلاح من مستوى متميز جعله واحدا من أفضل لاعبي العالم، مشيرا إلى أن صلاح يعد خير سفير لمصر في أوروبا، وصورة مشرفة لشباب مصر في الخارج.
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فان دايك: جئت إلى ليفربول من أجل هذه اللحظة

أعرب الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، مؤكدًا أن كل الأمور سارت مع جميع عناصر الفريق من لاعبين وجهاز فني وجمهور، بطريقة جيدة، وحالفهم التوفيق هذه المرة لذلك نجحوا في حصد اللقب الغالي على حساب فريق قوي. وأضاف فان دايك في تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORT: «أنا فخور جدًا بالانتماء لهذا النادي، لقد جئت هنا لتحقيق الألقاب مع ليفربول، لذلك أنا شاعر بسعادة كبيرة الآن».
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محمد صلاح: فخور بتحقيق حلم طفولتي مع ليفربول

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، أنه لا يستطيع التعبير عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنها لحظة لا تتكرر كثيرًا في حياة لاعب كرة القدم. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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محمد صلاح يحقق توقعات أبوتريكة في نهائي دوري الأبطال

حقق النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، نبوءة محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتسجيله الهدف الأول للريدز في شباك توتنهام، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد. وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول بعد مرور دقيقتين فقط من اللقاء، بركلة جزاء، سددها قوية في شباك حارس السبيرز هوجو لوريس، بعدما احتسب الحكم دامير سكومينا، لارتطام تمريرة السنغالي ساديو ماني في يد موسى سيسوكو، بعد أقل من دقيقة على بداية المباراة.
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صلاح يدخل التاريخ بهدف في شباك توتنهام

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام، خلال المواجهة التي تقام حاليًا على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليلحق بعظماء إفريقيا الذين تمكنوا من التسجيل في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
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