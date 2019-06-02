موقف كوميدي لمحمد صلاح على الهواء بسبب أبو تريكة
تحرير:سعد الدين محمود
٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص
محمد صلاح
تعرض النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، لموقف كوميدي على الهواء، عقب تصريحاته بعد مباراة توتنهام مساء السبت، لقناة beIN SPORTS.
وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
وتعامل الفرعون المصري بتلقائية عقب إدلائه بالتصريحات موجهًا سؤاله لفريق عمل قناة beIN SPORTS، قائلا: «هو فين أبو تريكة؟».
ويتواجد محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، داخل الاستوديو التحليلي للقناة، رفقة الفرنسي
وتعامل الفرعون المصري بتلقائية عقب إدلائه بالتصريحات موجهًا سؤاله لفريق عمل قناة beIN SPORTS، قائلا: «هو فين أبو تريكة؟».
ويتواجد محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، داخل الاستوديو التحليلي للقناة، رفقة الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لأرسنال، والبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد.
وقال هداف الريدز عن الفوز باللقب: «هذا ما كنت أحلم به منذ كنت طفلا عمره 7 سنوات، لذلك أنا فخور للغاية بما حققته، وسأكون سعيدًا للغاية إذا تمكنت من التتويج بالبطولة العام المقبل وأصبح أول لاعب عربي يحصل على اللقب مرتين متتاليتين».