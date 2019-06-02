نجوم الرياضة والفن يهنئون محمد صلاح

قدم العديد من المشاهير ونجوم الرياضة والفن والإعلام التهنئة لمحمد صلاح بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول بعدما تمكن من الفوز بهدفين دون رد على توتنهام

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

محمد صلاح

حرص عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم، على تهنئة زميله محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ الريدز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألف مبروك يابو صلاح.. تستاهل كل خير وعقبال كأس الأمم الإفريقية وتفرح كل مصر بالكأس وتظل سر سعادة المصريين". الف مبروك يابو صلاح.. تستاهل كل خير و عقبال كأس الامم الافريقية وتفرح كل مصر بالكاس وتظل سر سعادة المصريين ????@MoSalah pic.twitter.com/uyLMOOeMLx —