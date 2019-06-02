رياضة

وزير الرياضة يهنئ صلاح بكأس أوروبا: خير سفير لمصر

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص
محمد صلاح يحمل كأس بطولة أمم أوروبا
محمد صلاح يحمل كأس بطولة أمم أوروبا
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد صلاح نجم الكرة المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وتوتنهام، مساء السبت، وانتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، وأحرز صلاح هدف التقدم من ضربة جزاء في الشوط الأول. وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بما يقدمه النجم محمد صلاح من مستوى متميز جعله واحدا من أفضل لاعبي العالم، مشيرا إلى أن صلاح يعد خير سفير لمصر في أوروبا، وصورة مشرفة لشباب مصر في الخارج.
وتوج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي
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كلوب: أشكر الله على لاعبي ليفربول وسعيد بأعصاب صلاح

لم يخفِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام، مؤكدًا أنه يملك لاعبين رائعين ساعدوه على تحقيق هذا الإنجاز الكبير. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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محمد صلاح يرقص في غرفة ليفربول (فيديو)

نشر الكرواتي ديان لوفرين، مدافع فريق لفريقبول الإنجليزي، احتفالات زملائه داخل غرفة ملابس الريدز بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
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نجوم الرياضة والفن يهنئون محمد صلاح

حرص عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم، على تهنئة زميله محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ الريدز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
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صلاح يدخل التاريخ بهدف في شباك توتنهام

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام، خلال المواجهة التي تقام حاليًا على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليلحق بعظماء إفريقيا الذين تمكنوا من التسجيل في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
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صلاح يكشف عن كيفية تطوره تهديفيا (حوار)

أجرى نجم كرة القدم الإنجليزية جاري لينكر حوارًا مع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عبر محطة "بي تي سبورت"، تطرق خلاله للحديث عن الكثير من الأمور، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه ليفربول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت أمام توتنهام، على ملعب واندا متروبوليتانو في تمام الساعة التاسعة مساء، وتحدث صلاح عن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في كييف، الذي خسره ليفربول بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد، والذي خرج منه مصابًا في الكتف في الشوط الأول من المباراة.
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رسالة من عمرو أديب لمحمد صلاح قبل نهائي أبطال أوروبا

طالب الإعلامي عمرو أديب، الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي الحصول على البطولات وليس التتويج بالألقاب فقط، وذلك قبل مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دورى أبطال أوروبا، وكتب أديب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تحدي صلاح اليوم والسنوات القادمة إنه يجب أن يحصل على بطولات لا ألقاب فقط.. إحراز البطولات المحلية والقارية مهم في تاريخ أي لاعب مهما كنت الهداف الأول أو اللاعب الأفضل يجب أن تتوج مسيرتك بعدد محترم من البطولات.. هذا هو قدر من يتنافس على المراكز الأولى وربنا معاك يا فخر العرب».
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الموعد والقنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم السبت، صوب ملعب «واندا متروبوليتانو» معقل فريق أتليتكو مدريد الإسباني، حيث يصطدم ليفربول بنظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للتتويج بلقبه الأول مع ليفربول، والتتويج باللقب الأقوى على صعيد القارة العجوز، ليصبح أول مصري يتوج بذلك اللقب وثالث لاعب عربي بعد كل من رابح ماجر وأشرف حكيمي، كما يتطلع صلاح أيضًا لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما خسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد.
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