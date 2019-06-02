محمد صلاح يرقص في غرفة ليفربول (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ ص

محمد صلاح

نشر الكرواتي ديان لوفرين، مدافع فريق لفريقبول الإنجليزي، احتفالات زملائه داخل غرفة ملابس الريدز بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.

وخرج لوفرين ببث مباشر من داخل غرفة ملابس اللاعبين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهر في اللايف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهو يرقص رفقة صديقه السنغالي ساديو ماني، وسيطرت حالة من المرح بين الثلاثي بعد التتويج بالتشامبيونزليج. ونجح محمد صلاح، في تسجيل هدف التقدم في مرمى توتنهام،