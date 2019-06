محمد صلاح يرقص في غرفة ليفربول (فيديو)

وخرج لوفرين ببث مباشر من داخل غرفة ملابس اللاعبين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهر في اللايف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهو يرقص رفقة صديقه السنغالي ساديو ماني، وسيطرت حالة من المرح بين الثلاثي بعد التتويج بالتشامبيونزليج.



ونجح محمد صلاح، في تسجيل هدف التقدم في مرمى توتنهام، ليلحق بعظماء إفريقيا الذين تمكنوا من التسجيل في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.

NOBODY CAN TELL MO NOTHIN!!! pic.twitter.com/AHm3gokO9V