رياضة

محمد صلاح يرقص في غرفة ليفربول (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
نشر الكرواتي ديان لوفرين، مدافع فريق لفريقبول الإنجليزي، احتفالات زملائه داخل غرفة ملابس الريدز بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
وخرج لوفرين ببث مباشر من داخل غرفة ملابس اللاعبين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهر في اللايف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهو يرقص رفقة صديقه السنغالي ساديو ماني، وسيطرت حالة من المرح بين الثلاثي بعد التتويج بالتشامبيونزليج. ونجح محمد صلاح، في تسجيل هدف التقدم في مرمى توتنهام،
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كلوب: أشكر الله على لاعبي ليفربول وسعيد بأعصاب صلاح

لم يخفِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام، مؤكدًا أنه يملك لاعبين رائعين ساعدوه على تحقيق هذا الإنجاز الكبير. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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وزير الرياضة يهنئ صلاح بكأس أوروبا: خير سفير لمصر

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد صلاح نجم الكرة المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وتوتنهام، مساء السبت، وانتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، وأحرز صلاح هدف التقدم من ضربة جزاء في الشوط الأول. وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بما يقدمه النجم محمد صلاح من مستوى متميز جعله واحدا من أفضل لاعبي العالم، مشيرا إلى أن صلاح يعد خير سفير لمصر في أوروبا، وصورة مشرفة لشباب مصر في الخارج.
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نجوم الرياضة والفن يهنئون محمد صلاح

حرص عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم، على تهنئة زميله محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ الريدز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
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نجوم الرياضة والفن يهنئون محمد صلاح

حرص عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم، على تهنئة زميله محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ الريدز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
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ماذا دار بين أبوتريكة ومحمد صلاح بعد إصابة الارتجاج؟

تحدث محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن إصابة اللاعب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي التي تعرض لها في الرأس عقب اصطدامه بحارس نيوكاسل دوبرافكا في الدقيقة 72 من عمر مباراة الريدز ونظيره نيوكاسل أمس السبت، والتي أقيمت على ملعب استاد سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتواصل تريكة مع الفرعون المصري هاتفيا حتى يتطمئن عليه، وقال ذلك من خلال تحليله لإحدى مباريات الدورى الإنجليزى عبر قناة بي إن سبورتس.
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كيف تفاعلت الصحف البريطانية مع إصابة صلاح؟

في الوقت الذي احتفلت فيه جماهير ليفربول بالانتصار الثمين الذي حققه فريقها أمس بنتيجة 3-2 على نيوكاسل في ملعب سان جيمس بارك، واستعادة الريدز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من جديد ولو مؤقتًا، شعر الجميع بالقلق على نجم الفريق الأول محمد صلاح بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الرأس عقب اصطدامه بحارس نيوكاسل دوبرافكا، ولحسن الحظ استعاد صلاح الوعي عقب سقوطه على الأرض، تلك الإصابة التي تأتي في وقت صعب للغاية ينتظر فيه ليفربول مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وذلك حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
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لوفرين: محمد صلاح بخير.. لكنه لا يتذكر من أنا

كشف الكرواتي ديان لوفرين، مدافع فريق ليفربول، أن حالة النجم المصري محمد صلاح، تبدو غير مقلقة، وذلك بعد تعرضه إلى إصابة قوية، خلال مواجهة الريدز ونظيره نيوكاسل، والتي أقيمت مساء السبت على ملعب استاد «سانت جيمس بارك» ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وسقط صلاح أرضًا في الدقيقة 70، بعدما اصطدم بجسد مارتن دوبرافكا، حارس مرمى فريق نيوكاسل، الذي خرج من مرماه من أجل التعامل مع كرة عالية، وغادر الملعب متأثرًا بإصابته.
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