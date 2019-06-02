كلوب: أشكر الله على لاعبي ليفربول وسعيد بأعصاب صلاح

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ ص

يورجن كلوب

لم يخفِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام، مؤكدًا أنه يملك لاعبين رائعين ساعدوه على تحقيق هذا الإنجاز الكبير. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.

وأضاف كلوب، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن كل الفضل يعود للاعبين المقاتلين داخل فريقه، الذين يستحقون كل التحية والشكر، معلقًا: «أشكر الله على وجود هؤلاء اللاعبين معي". وأضاف مدرب الريدز: «قابلنا حظًا جيدًا هذه المرة لذلك أنا سعيد بالتتويج بهذه البطولة، ويجب أن أشيد بتماسك

وأضاف كلوب، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن كل الفضل يعود للاعبين المقاتلين داخل فريقه، الذين يستحقون كل التحية والشكر، معلقًا: «أشكر الله على وجود هؤلاء اللاعبين معي".



وأضاف مدرب الريدز: «قابلنا حظًا جيدًا هذه المرة لذلك أنا سعيد بالتتويج بهذه البطولة، ويجب أن أشيد بتماسك اعصاب محمد صلاح أثناء تسديده ركلة الجزاء في بداية المباراة والتي رجحت كفتنا، كما أن جمهورنا يستحق كل درجات الشكر خاصة أنهم لم يضغطوا علينا ولم يطلبو منا التتويج بأي بطولة».



يذكر أن كلوب نجح للمرة الأولى في التتويج بالبطولة، بعد خسارته المباراة النهائية مرتين، مع بوروسيا دورتموند في نسخة 2013، وفي نسخة العام الماضي مع ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني.

