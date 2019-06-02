رياضة

كلوب: أشكر الله على لاعبي ليفربول وسعيد بأعصاب صلاح

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
لم يخفِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام، مؤكدًا أنه يملك لاعبين رائعين ساعدوه على تحقيق هذا الإنجاز الكبير. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
وأضاف كلوب، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن كل الفضل يعود للاعبين المقاتلين داخل فريقه، الذين يستحقون كل التحية والشكر، معلقًا: «أشكر الله على وجود هؤلاء اللاعبين معي". وأضاف مدرب الريدز: «قابلنا حظًا جيدًا هذه المرة لذلك أنا سعيد بالتتويج بهذه البطولة، ويجب أن أشيد بتماسك
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محمد-صلاح.

محمد صلاح يرقص في غرفة ليفربول (فيديو)

نشر الكرواتي ديان لوفرين، مدافع فريق لفريقبول الإنجليزي، احتفالات زملائه داخل غرفة ملابس الريدز بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
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وزير الرياضة يهنئ صلاح بكأس أوروبا: خير سفير لمصر

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد صلاح نجم الكرة المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وتوتنهام، مساء السبت، وانتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، وأحرز صلاح هدف التقدم من ضربة جزاء في الشوط الأول. وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بما يقدمه النجم محمد صلاح من مستوى متميز جعله واحدا من أفضل لاعبي العالم، مشيرا إلى أن صلاح يعد خير سفير لمصر في أوروبا، وصورة مشرفة لشباب مصر في الخارج.
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نجوم الرياضة والفن يهنئون محمد صلاح

حرص عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم، على تهنئة زميله محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ الريدز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
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موقف كوميدي لمحمد صلاح على الهواء بسبب أبو تريكة

تعرض النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، لموقف كوميدي على الهواء، عقب تصريحاته بعد مباراة توتنهام مساء السبت، لقناة beIN SPORTS. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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فان دايك: جئت إلى ليفربول من أجل هذه اللحظة

أعرب الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، مؤكدًا أن كل الأمور سارت مع جميع عناصر الفريق من لاعبين وجهاز فني وجمهور، بطريقة جيدة، وحالفهم التوفيق هذه المرة لذلك نجحوا في حصد اللقب الغالي على حساب فريق قوي. وأضاف فان دايك في تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORT: «أنا فخور جدًا بالانتماء لهذا النادي، لقد جئت هنا لتحقيق الألقاب مع ليفربول، لذلك أنا شاعر بسعادة كبيرة الآن».
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ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن تتويج ليفربول؟

تناولت الصحف الإنجليزية فوز ليفربول بقيادة يورجن كلوب على حساب توتنهام بقيادة بوكيتينو وتتويج الريدز ببطولة دورى أبطال أوروبا وتوج الريدز بذات الأذنين، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
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محمد صلاح: فخور بتحقيق حلم طفولتي مع ليفربول

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، أنه لا يستطيع التعبير عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنها لحظة لا تتكرر كثيرًا في حياة لاعب كرة القدم. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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