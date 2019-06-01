دينا الشربيني بملابس عمرو دياب في «زي الشمس» (صور)

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

دينا الشربيني وعمرو دياب

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث مسلسلها الرمضاني "زي الشمس" الذي تعرضه شبكة قنوات MBC مصر، بملابس مشابهة لما ارتداه الفنان عمرو دياب في إعلان "فودافون" في رمضان 2019، حيث ارتدت قميصا جينز أزرق، وبنطالا "أوف وايت"، في لقطة وهي تبحث عن قاتل شقيقتها "فريدة" والتي تُجسدها ريهام عبدالغفور، في الأتيليه الخاص بها، وهو نفس الزي الذي ظهر به الهضبة في إعلان "جمع حبايبك" وهو يلعب الكرة مع أصدقائه على البحر، وهو الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

رواد الشبكات الاجتماعية، تداولوا بكثرة صورة مجمعة لدنيا الشربيني، وعمرو دياب، وهي ترتدي نفس الزي، مصحوبة بتعليقات ساخرة مثل: "الراجل اللي يسلفك هدومه رزق.. اتجوزي اللي يسيبك تلبسي هدومك.. أخدت هدومه كمان.. حتى عمرو دياب هدومه اتسرقت.. دينا الشربيني استغلت كل هدوم عمرو دياب.. دي متجوزاه علشان تلبس هدومه