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دينا الشربيني بملابس عمرو دياب في «زي الشمس» (صور)

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
دينا الشربيني وعمرو دياب
دينا الشربيني وعمرو دياب
ظهرت الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث مسلسلها الرمضاني "زي الشمس" الذي تعرضه شبكة قنوات MBC مصر، بملابس مشابهة لما ارتداه الفنان عمرو دياب في إعلان "فودافون" في رمضان 2019، حيث ارتدت قميصا جينز أزرق، وبنطالا "أوف وايت"، في لقطة وهي تبحث عن قاتل شقيقتها "فريدة" والتي تُجسدها ريهام عبدالغفور، في الأتيليه الخاص بها، وهو نفس الزي الذي ظهر به الهضبة في إعلان "جمع حبايبك" وهو يلعب الكرة مع أصدقائه على البحر، وهو الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
رواد الشبكات الاجتماعية، تداولوا بكثرة صورة مجمعة لدنيا الشربيني، وعمرو دياب، وهي ترتدي نفس الزي، مصحوبة بتعليقات ساخرة مثل: "الراجل اللي يسلفك هدومه رزق.. اتجوزي اللي يسيبك تلبسي هدومك.. أخدت هدومه كمان.. حتى عمرو دياب هدومه اتسرقت.. دينا الشربيني استغلت كل هدوم عمرو دياب.. دي متجوزاه علشان تلبس هدومه
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يوسف-الشريف (2)

«The End» مسلسل يوسف الشريف مع «سينرجي» رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع الفني، عن اسم وبوستر مسلسل الفنان يوسف الشريف الذي تم التعاقد على تقديمه في شهر رمضان عام 2020، حيث يحمل العمل اسم "The End- النهاية" حيث كشف رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، اليوم الأحد، عن البوستر الدعائي المبدئي للمسلسل، ونشره عبر حسابه بـ"فيسبوك"، معلّقًا: "رمضان 2020 إن شاء الله"، ويبدو من الأفيش أن العمل ستدور قصته حول نهاية العالم، حيث يظهر نصف وجه يوسف الشريف، ومن خلفه دمار قد أصاب العالم.
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رسالة حلا شيحة لمحمد رمضان بعد انتهاء تصوير «زلزال»

أعلنت الفنانة حلا شيحة، مساء اليوم السبت، انتهاء تصوير مسلسل "زلزال" الذي جمعها مع النجم محمد رمضان، ويعرض حاليًا عبر شاشة قناة DMC. ووجهت حلا رسالة إلى محمد رمضان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث وصفت العمل معه بالممتع، وقدّمت الشكر له وشركة الإنتاج "سينرجي" وجميع فريق العمل، وكتبت: "فركش زلزال متشكرة لسينرجي وكل فريق العمل والفنان الجميل النجم محمد رمضان، أنا سعيدة إننا اشتغلنا مع بعض والعمل مع محمد ممتع، أتمنى له التوفيق والنجاح ويارب المسلسل يعجب الجمهور".
شهيرة

شهيرة تجيب.. هل كانت على علم بمقلب رامز جلال؟

وصفت الفنانة الكبيرة شهيرة، مقلب "رامز في الشلال" بـ"الصعب"، مشيرة إلى أنها أحبت التجربة، رغم أن البعض كان لا يفضل وقوعها ضحية مقالب الفنان رامز جلال. وكشفت شهيرة، حقيقة معرفتها المسبقة بمقلب "رامز في الشلال" وقالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "مقلب رامز شيء صعب.. أنا عارفة إن البعض ماكانش حابب أشترك، بس أنا حابة، وفي النهاية هو مقلب والله ما كنت أعرف تفاصيل اللي حصل"، كما كتبت حول رد فعل الجمهور على الحلقة: "أنا عملت تريند على جوجل في رامز، مبسوطة إن الناس لسه بتهتم لأمري برغم اعتزالي أكتر من 20 سنة، شكرًا للحب ده".
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زي-الشمس (2)

زي الشمس حلقة 22.. عمر يصدم نور بسبب كارما

شهدت الحلقة الثانية والعشرون، من مسلسل "زي الشمس"، الذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر، مشادة بين "عمر" الذي يُجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، و"نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب تعنيفه لابنته "كارما" بعدما شاهدها مع صديقها "زين"، حيث قام "عمر" بتحذيره ألا يقترب منها مجددًا وإلا سيُبلغ والده ما يُسبب له أزمة، كما توعد "كارما" وأخبرها أنها لن تخرج من المنزل دون إذنه ومرافقة شقيقها "كريم"، وهو ما رفضته "نور" وأخبرته أنه بذلك سيجعل "كارما" تُقدم على تصرفات ليست في الحسبان، فرد عليها: "أنا بحاول أربي بنتي، ولا أسيبها تطلع زي أمها؟".
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زي الشمس حلقة 9.. النيابة تتهم «عمر» بقتل «فريدة»

بدأت النيابة مهمتها في التحقيق حول مقتل "فريدة" التي تُجسدها الفنانة ريهام عبدالغفور، في الحلقة التاسعة من مسلسل "زي الشمس" الذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر، والبداية كانت مع زوجها "الدكتور عمر" الذي يُجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، وأكد أنه لا يعرف أي شيء عن حياتها الشخصية لانفصالهما في الفترة الأخيرة قبل رحيلها، ثم كان التالي شقيقتها "نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني؛ حيث أشارت إلى أنها لا تعلم الكثير أيضًا عن "فريدة" في سنواتها الأخيرة، وخاصة بعدما تزوجت من خطيبها السابق "عمر"، إضافة لكونها تُقيم في لندن منذ سنوات.
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سامح عبدالعزيز:كلام كاملة أبو ذكري على قلبي زي العسل

يبدو أن المخرج سامح عبدالعزيز، قرر أن ينهى الخلاف بينه وبين زميلته المخرجة كاملة أبو ذكري، بسبب مسلسل "زي الشمس" الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني، حيث كانت تتولى كاملة إخراجه قبل أن يحدث خلاف بينها وبين الشركة المنتجة ويتم استبدالها بعبدالعزيز، وحدثت بينهما اليوم الأحد، أزمة حادة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تبادلا فيها الاتهامات ونسب كل منهما العمل لصالحه دون الآخر. ولكن سامح عبدالعزيز فاجأ الجميع بما كتبه عبر حسابه مجددًا، حيث قال: "كاملة تعمل اللي هي عايزاه وتقول اللي هي عايزاه.. على قلبي زي العسل".
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زي الشمس حلقة 7.. عائلة نور ترقص على أغنية عمرو دياب

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "زي الشمس"، بإقامة عزاء "فريدة" في منزل العائلة بعد أن غادروا المقابر وفارقوها للمرة الأخيرة، وخيّم الحزن على البيت، وامتنع ابنا الراحلة "كريم وكارما" عن تناول الطعام، وحاول والدهما "الدكتور عمر" التخفيف عنهما، ووجه لهما عدة نصائح حول طبيعة الحياة، وبينما هو يتحدث يتذكر "عمر" خناقاته المستمرة مع "فريدة" بسبب خلافهما حول طريقة تربية ابنيه، وتعود الأحدث بـ"فلاش باك" للوراء، ثم للعصر الحاضر مجددًا، ويطلب من "كريم وكارما" أن يفتحا معه صفحة جديدة، ويطلبان هما أن يظلا في بيت جدتهما التي تجسد دورها سوسن بدر، ويوافق.
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