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السكة الحديد: لا تغيير في أسعار تذاكر القطارات الإضافية

تحرير:صديق العيسوي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص
قطار - صورة أرشيفية
قطار - صورة أرشيفية
تفقد مساء السبت، المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد سير العمل بمحطة القاهرة وشبابيك حجز التذاكر للتأكد من توفير التذاكر نتيجة الدفع بقطارات إضافية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 28 مايو الماضي إلى يوم 10 يونيو الجاري بواقع 10 قطارات يوميا فى الاتجاهين منها 6 قطارات مكيفة و4 قطارات مميزة بالإضافة إلى 490 عربة علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى بإجمالى نحو 139 ألف مقعد إضافى خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي.
وأكد رئيس الهيئة أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر واتخاذ السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج
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الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 يونيو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأحد 2 يونيو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يقر تعديل قانون الرقابة على الأسواق المالية

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 71 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، في 16 أبريل الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
حوار-الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية (2)

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي 2018 / 2019 بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 78.89%، إذ سجلَّ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام 119 ألفًا و251 طالبًا وطالبة، وتم توزيع الطلاب على 664 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية مُختلفة في أنحاء المحافظة، فيما جرت الامتحانات خلال الفترة من يوم السبت 11 مايو الماضي، وحتى يوم الخميس 15 مايو الماضي.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: طلاب أولى ثانوي اختتموا امتحانات آخر العام

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي اختتموا اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.? وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 479,523 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أداء 428,712 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية.
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هلال-رمضان

فلكيا.. الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر

أعد معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، حسابات لاستطلاع هلال شهر شوال، مشيرا إلى أنه يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 29 من رمضان 1440 هجريًا، الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية". وأضاف: "يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة".
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (4)

تعديل مواعيد عمل المخابز.. التموين تستعد لعيد الفطر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء مرحلة الطوارئ عامة استعدادا لعيد الفطر المبارك، وما يستلزم ذلك من ضخ لكميات كبيرة من السلع الغذائية بمختلف أنواعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وهى النيل والأهرام والإسكندرية، فضلا عن منافذ الوزارة المتنقلة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وطرح مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي.
قطارات

السكة الحديد تُعلن تأخيرات قطارات 20 رمضان

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأربعاء نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، وذكرت في بيان، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/الإسكندرية 35 دقيقة، وخط القاهرة/أسيوط 35 دقيقة، أسيوط/أسوان 35 دقيقة، على خط بنها/بورسعيد 45 دقيقة، وخط طنطا/المنصورة/دمياط مدة 30 دقيقة. واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات.
قطارات (3)

إعلان موعد طرح تذاكر قطارات عيد الفطر

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الأربعا، بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى ابتداء من، غد الخميس، على أن يتم طرح مقاعد قطارات القطارات المكيفة التى ستتحرك يوم 30 مايو الموافق 25 رمضان للحجز أمام المسافرين، وبعد غد الجمعة يتم طرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 31 مايو الموافق 26 رمضان، وتطرح هيئة السكة الحديد السبت المقبل مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 1 يونيو الموافق 27 رمضان، والأحد طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 2 يونيو الموافق 28 رمضان.
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