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«The End» مسلسل يوسف الشريف مع «سينرجي» رمضان 2020

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع الفني، عن اسم وبوستر مسلسل الفنان يوسف الشريف الذي تم التعاقد على تقديمه في شهر رمضان عام 2020، حيث يحمل العمل اسم "The End- النهاية" حيث كشف رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، اليوم الأحد، عن البوستر الدعائي المبدئي للمسلسل، ونشره عبر حسابه بـ"فيسبوك"، معلّقًا: "رمضان 2020 إن شاء الله"، ويبدو من الأفيش أن العمل ستدور قصته حول نهاية العالم، حيث يظهر نصف وجه يوسف الشريف، ومن خلفه دمار قد أصاب العالم.
وبذلك يعود يوسف الشريف للموسم الرمضاني بعد غياب موسمي 2018 و2019، من خلال مسلسل "The End- النهاية" في رمضان 2020، ويعد هذا المسلسل ثاني تعاقدت شركة "سينرجي" بعد تعاقدها مع النجم محمد رمضان منذ أيام قليلة. يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب" (2017) الذي ينتمي لفئة دراما الرعب والإثارة،
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عمرو-دياب-ودينا-الشربيني (3)

دينا الشربيني بملابس عمرو دياب في «زي الشمس» (صور)

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث مسلسلها الرمضاني "زي الشمس" الذي تعرضه شبكة قنوات MBC مصر، بملابس مشابهة لما ارتداه الفنان عمرو دياب في إعلان "فودافون" في رمضان 2019، حيث ارتدت قميصا جينز أزرق، وبنطالا "أوف وايت"، في لقطة وهي تبحث عن قاتل شقيقتها "فريدة" والتي تُجسدها ريهام عبدالغفور، في الأتيليه الخاص بها، وهو نفس الزي الذي ظهر به الهضبة في إعلان "جمع حبايبك" وهو يلعب الكرة مع أصدقائه على البحر، وهو الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
محمد-رمضان-مع-حلا-شيحة-فى-مسلسل-زلزال

رسالة حلا شيحة لمحمد رمضان بعد انتهاء تصوير «زلزال»

أعلنت الفنانة حلا شيحة، مساء اليوم السبت، انتهاء تصوير مسلسل "زلزال" الذي جمعها مع النجم محمد رمضان، ويعرض حاليًا عبر شاشة قناة DMC. ووجهت حلا رسالة إلى محمد رمضان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث وصفت العمل معه بالممتع، وقدّمت الشكر له وشركة الإنتاج "سينرجي" وجميع فريق العمل، وكتبت: "فركش زلزال متشكرة لسينرجي وكل فريق العمل والفنان الجميل النجم محمد رمضان، أنا سعيدة إننا اشتغلنا مع بعض والعمل مع محمد ممتع، أتمنى له التوفيق والنجاح ويارب المسلسل يعجب الجمهور".
شهيرة

شهيرة تجيب.. هل كانت على علم بمقلب رامز جلال؟

وصفت الفنانة الكبيرة شهيرة، مقلب "رامز في الشلال" بـ"الصعب"، مشيرة إلى أنها أحبت التجربة، رغم أن البعض كان لا يفضل وقوعها ضحية مقالب الفنان رامز جلال. وكشفت شهيرة، حقيقة معرفتها المسبقة بمقلب "رامز في الشلال" وقالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "مقلب رامز شيء صعب.. أنا عارفة إن البعض ماكانش حابب أشترك، بس أنا حابة، وفي النهاية هو مقلب والله ما كنت أعرف تفاصيل اللي حصل"، كما كتبت حول رد فعل الجمهور على الحلقة: "أنا عملت تريند على جوجل في رامز، مبسوطة إن الناس لسه بتهتم لأمري برغم اعتزالي أكتر من 20 سنة، شكرًا للحب ده".
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يوسف-الشريف (2)

يوسف الشريف مع تامر مرسي في رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني والتوزيع، عن تعاقدها مع النجم يوسف الشريف على بطولة مسلسل جديد، من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020، ولم يتم الاستقرار على المؤلف والمخرج حتى الآن، حيث يعد هذا المسلسل ثاني تعاقدت شركة "سينرجي" بعد تعاقدها مع النجم محمد رمضان منذ أيام قليلة. ونشر رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، اليوم السبت، صورة تجمعه مع النجم يوسف الشريف معلقًا: "رمضان 2020 إن شاء الله".
كازابلانكا

سيطرة ضيوف الشرف..شاهد الإعلان الثاني لـ«كازابلانكا»

نشرت شركة "سينرجي" لتامر مرسي، المنتجة لفيلم "كازابلانكا"، الإعلان الترويجي الثاني للفيلم المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، وذلك بعد البرومو الأول والذي حقق عددًا كبيرا من المشاهدات في الفترة الماضية. وظهر في البرومو الثاني مجموعة من النجوم ضيوف الشرف، في مقدمتهم: مصطفى شعبان، نيللي كريم، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، إلى جانب أبطال الفيلم النجوم: أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنتش، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.
تامر-مرسى

Watch iT تحصل على حقوق بث تراث ماسبيرو

وقعت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة «دي ميديا» الإعلامية برئاسة تامر مرسي، بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وذلك في إطار الحفاظ على المحتوى الإعلامي المصري المنتج قديمًا وحديثًا من التليفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية، ويتيح هذا البروتوكول تقديم المحتوي كاملًا على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT التابعة لمجموعة إعلام المصريين، والتي تم إطلاقها مع بداية شهر رمضان الحالي.
البرنسيسه-بيسه (1)

البرنسيسة بيسة حلقة 10.. «سكسكة» تعرف حقيقة المدرسة

تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مي عز الدين، بموافقة "كاظم" الذي يجسده أمير المصري، على قبول "بولا" ابن أحد معارف "بيسة" التي تجسدها مي عز الدين، في المدرسة التي يتشاركان فيها، ثم رفض مجددًا بسبب فشل الطفل في الرد على الأسئلة في "الإنترفيو"، لذا استعانت "بيسة" بـ"مستر هاني" لتقوية "بولا"، واتفقت معه على إعطائه 50 جنيها مقابل الحصة رغم طلبه 600 جنيه، وبعد قبول "بولا" في المدرسة، ضرب أحد زملائه ثم قام بجرح نفسه، واتهمت "بيسة" الطالب الآخر "بودي" بأنه اعتدى على "بولا"، ولم تكن تعرف أن الطالب الآخر نجل ضابط.
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