«The End» مسلسل يوسف الشريف مع «سينرجي» رمضان 2020

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

يوسف الشريف

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع الفني، عن اسم وبوستر مسلسل الفنان يوسف الشريف الذي تم التعاقد على تقديمه في شهر رمضان عام 2020، حيث يحمل العمل اسم "The End- النهاية" حيث كشف رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، اليوم الأحد، عن البوستر الدعائي المبدئي للمسلسل، ونشره عبر حسابه بـ"فيسبوك"، معلّقًا: "رمضان 2020 إن شاء الله"، ويبدو من الأفيش أن العمل ستدور قصته حول نهاية العالم، حيث يظهر نصف وجه يوسف الشريف، ومن خلفه دمار قد أصاب العالم.

وبذلك يعود يوسف الشريف للموسم الرمضاني بعد غياب موسمي 2018 و2019، من خلال مسلسل "The End- النهاية" في رمضان 2020، ويعد هذا المسلسل ثاني تعاقدت شركة "سينرجي" بعد تعاقدها مع النجم محمد رمضان منذ أيام قليلة. يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب" (2017) الذي ينتمي لفئة دراما الرعب والإثارة،