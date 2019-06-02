مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 في انفجارين بسوريا

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ ص

انفجار - صورة أرشيفية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح في حصيلة أولية نتيجة انفجارين وسط مدينة الرقة السورية. وقالت قناة "الحرة" مساء السبت نقلا عن شهود عيان إن سيارة مفخخة استهدفت حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية في دوار النعيم وسط المدينة بالتزامن مع انفجار آخر عند الباب الغربي لحديقة الرشيد. وأكدت أن قوات الأمن المحلية فرضت طوقا أمنيا وسط المدينة تحسبا لهجمات جديدة. وتخضع الرقة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع الولايات المتحدة، بعد أن كانت في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي استولى عليها في 2013 وأعلنها عاصمة له قبل أن يتم تحريرها في عام 2017.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، أنه وثق منذ 30 أبريل الماضي، مقتل 948 شخصا من مدنيين ومقاتلين، موضحا أن بين القتلى 288 مدنيا ضمنهم 67 طفلا قتلوا في الغارات الجوية السورية والروسية، فضلا عن القصف البري لمناطق سيطرة الفصائل في جنوب إدلب والمناطق المجاورة. ووثق المرصد أيضا مقتل 369 مقاتلا