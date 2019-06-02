أبو تريكة مهنئًا صلاح: مبروك عليك الكرة الذهبية

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ ص

محمد صلاح

حرص محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على توجيه تهنئة خاصة لمحمد صلاح، هداف فريق ليفربول، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء السبت على حساب نظيره توتنهام هوتسبير. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.

ونشر أبو تريكة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدد من الصور له مع صلاح عقب التتويج بلقب البطولة، معلقًا عليها: «‏ألف مبروك يا نجم النجوم اللقب الأوربي ننتظر اللقب القاري مع منتخب مصر ومبروك عليك الكرة الذهبية». وصرح صلاح عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، قائلًا: