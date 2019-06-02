محمد صلاح.. الفرعون الذي حول لحظات الألم إلى إنجازات

أثبتت الأيام أن محمد صلاح ليس لاعب الموسم الواحد كما كان يردد البعض حيث استطاع أن يحقق أرقاما وإنجازات جديدة أبرزها قيادته للريدز لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ ص

محمد صلاح

قاد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، فريقه للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.

لحظات الألم يوم 26 مايو من عام 2018 لم يكن يومًا عاديًا في حياة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، لأن الفرعون المصري كان على موعد من حادثة مؤسفة بعد أن تعرض لإصابة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني وتسببت هذه الإصابة في خروج صلاح من أرض الملعب