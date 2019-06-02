مورينيو: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية في حالة واحدة

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ ص

محمد صلاح

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي سيكون من حقه أن يحلم بالفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لهذا العام، مشيرًا إلى أن هناك شرطا وحيدا. وقال مورينيو في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس عقب نهاية المباراة:" إذا فاز محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري هذا العام سيكون من حقه أن يحلم بالفوز بالكرة الذهبية". ولعب صلاح تحت قيادة مورينيو في تشيلسي لمدة موسم لكنه لم يشارك وانتقل لفيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة.

وواصل مورينيو تصريحاته قائلًا :"لكن على محمد صلاح أن يفوز بالكأس من أجلك أنت يا أبو تريكة أولًا". وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت،