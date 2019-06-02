رياضة

مورينيو: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية في حالة واحدة

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي سيكون من حقه أن يحلم بالفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لهذا العام، مشيرًا إلى أن هناك شرطا وحيدا. وقال مورينيو في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس عقب نهاية المباراة:" إذا فاز محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري هذا العام سيكون من حقه أن يحلم بالفوز بالكرة الذهبية". ولعب صلاح تحت قيادة مورينيو في تشيلسي لمدة موسم لكنه لم يشارك وانتقل لفيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة.
وواصل مورينيو تصريحاته قائلًا :"لكن على محمد صلاح أن يفوز بالكأس من أجلك أنت يا أبو تريكة أولًا". وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت،
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كلوب: أشكر الله على لاعبي ليفربول وسعيد بأعصاب صلاح

لم يخفِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام، مؤكدًا أنه يملك لاعبين رائعين ساعدوه على تحقيق هذا الإنجاز الكبير. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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محمد صلاح يرقص في غرفة ليفربول (فيديو)

نشر الكرواتي ديان لوفرين، مدافع فريق لفريقبول الإنجليزي، احتفالات زملائه داخل غرفة ملابس الريدز بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
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وزير الرياضة يهنئ صلاح بكأس أوروبا: خير سفير لمصر

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد صلاح نجم الكرة المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وتوتنهام، مساء السبت، وانتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، وأحرز صلاح هدف التقدم من ضربة جزاء في الشوط الأول. وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بما يقدمه النجم محمد صلاح من مستوى متميز جعله واحدا من أفضل لاعبي العالم، مشيرا إلى أن صلاح يعد خير سفير لمصر في أوروبا، وصورة مشرفة لشباب مصر في الخارج.
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موقف كوميدي لمحمد صلاح على الهواء بسبب أبو تريكة

تعرض النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، لموقف كوميدي على الهواء، عقب تصريحاته بعد مباراة توتنهام مساء السبت، لقناة beIN SPORTS. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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محمد صلاح يحقق توقعات أبوتريكة في نهائي دوري الأبطال

حقق النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، نبوءة محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتسجيله الهدف الأول للريدز في شباك توتنهام، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد. وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول بعد مرور دقيقتين فقط من اللقاء، بركلة جزاء، سددها قوية في شباك حارس السبيرز هوجو لوريس، بعدما احتسب الحكم دامير سكومينا، لارتطام تمريرة السنغالي ساديو ماني في يد موسى سيسوكو، بعد أقل من دقيقة على بداية المباراة.
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ماذا دار بين أبوتريكة ومحمد صلاح بعد إصابة الارتجاج؟

تحدث محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن إصابة اللاعب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي التي تعرض لها في الرأس عقب اصطدامه بحارس نيوكاسل دوبرافكا في الدقيقة 72 من عمر مباراة الريدز ونظيره نيوكاسل أمس السبت، والتي أقيمت على ملعب استاد سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتواصل تريكة مع الفرعون المصري هاتفيا حتى يتطمئن عليه، وقال ذلك من خلال تحليله لإحدى مباريات الدورى الإنجليزى عبر قناة بي إن سبورتس.
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«بين سبورت» تكشف آخر تطورات إصابة محمد صلاح

كشف مراسل قناة "بين سبورت" أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي خضع لفحص طبي داخل غرفة ملابس فريقه عقب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة الريدز أمام نيوكاسل ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أحرز أهداف الليفر كل من فان دايك ومحمد صلاح وأوريجين، بينما سجل ثنائية نيوكاسل أتسو وروندون، بذلك يرتفع رصيد الريدز إلى 94 نقطة يتصدر بهم جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.
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